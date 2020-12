Ježíšek veze vakcíny. Praha a Brno jako první. A pak...

Česká republika se připravuje na zahájení očkování proti koronaviru. „První dávka bude distribuovaná zejména do Prahy a do Brna,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Do konce roku se první vakcíny dostanou do všech krajů,“ prozradil dále. Vakcinační centra jako v Německu stavět prý nepotřebujeme. „Německý systém je trošku odlišný,“ hájí se Blatný.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) při návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze odhalil nové informace o vakcíně. Ministr uvedl, že první várka vakcíny by měla do České republiky dorazit 27. prosince a dorazit by mělo deset tisíc dávek. „První dávka bude distribuovaná zejména do Prahy a do Brna,“ řekl. „Do konce roku se první vakcíny dostanou do všech krajů,“ dodal.

Celkově stát objednal od firmy Pfizer dva miliony dávek vakcíny. Deset tisíc dávek vystačí na pět tisíc pacientů, neboť je třeba dvojí očkování. Těchto prvních deset tisíc dávek by dle Blatného mělo jít mezi zdravotníky starající se o pacienty na jednotkách intenzivní péče či o pacienty připojené na plicní ventilaci. „Seznam by měla dodat do začátku příštího týdne vakcinační centra, kam budou první dávky směřovat,“ informovaly Novinky.

Kromě zdravotníků by část první dodávky vakcíny měla mířit mezi seniory. Během ledna dojde k navyšování počtů dávek a jednotlivé skupiny, které obdrží očkování, budou upřesňovány.

Ačkoliv byl Jan Blatný na návštěvě nemocnice s premiérem Andrejem Babišem, tak ten se tiskové konference nezúčastnil, neboť musel vystoupit ve Sněmovně ohledně rozpočtu na rok 2021. Účelem návštěvy byla diskuse s vedením nemocnice ohledně připravenosti na zahájení očkování.

„Zatímco v Německu by měla být do úterý dokončena centra pro plánované očkování proti covidu-19, které by do léta 2021 mohlo absolvovat až 50 milionů Němců, Česku propracovaná strategie očkování chybí. Vláda kvůli tomu čelí sílící kritice ze strany opozice i odborníků, kabinet ale kritiku odmítá,“ psaly Novinky. Podle Blatného Česko centra jako v Německu nepotřebuje. „Ve chvíli, kdy postavíte vakcinační centrum mimo nemocnici, musíte stejně povolat zdravotnické pracovníky. Německý systém je trošku odlišný a nemyslím si, že by to bylo v kontradikci,“ řekl ve středu.

