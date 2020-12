Jímá mě hrůza. Domovy důchodců: Nový problém s covidem. Způsobený lidmi

Hostem Českého rozhlasu byla gerontoložka Iva Holmerová. „Izolace seniorů napáchala obrovské škody,“ uvedla mimo jiné. Znovuotevření domovů pro seniory bude podle ní ale velmi náročné. Problémem je to, že dle lékařčina odhadu se příbuzní přicházející do domova důchodců budou se seniory objímat a líbat.

Návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví, který vládě v pondělí představil ministr zdravotnictví Jan Blatný, vyvolal vlnu nevole mezi politiky i experty na ústavní právo. Plánované zavedení státní hygienické služby je podle ministra Blatného potřebné. Co na to říká docentka Holmerová? „Musím se přiznat, že to je na začátek velice těžká otázka. Nicméně já se musím přiznat, že jsem velice rozpačitá, co se týká tohoto návrhu zákona, protože asi se shodneme v tom, že hygiena by měla fungovat efektivněji, to si myslím, že není v podstatě pochyb. Ale nejsem si jistá, zdali se to vše vyřeší – a zda je nutné přijmout tak zásadní a razantní opatření ve smyslu tohoto zákona,“ uvedla a dodala, abychom byli velmi obezřetní.

Vláda také povolila po dvou měsících návštěvy v domovech seniorů a v dalších zařízeních sociálních služeb, ovšem za splnění přísných podmínek. „Samozřejmě že je dobře, že budou umožněny návštěvy. To si myslím, že o tom nikdo nepochybuje. Izolace udělala škodu, mnohde velkou škodu. Byl to obrovský stres pro všechny. Nakonec se v podstatě ukázalo, že to, čemu jsme se snažili eufemisticky říkat domovy a předstírat sami sobě a vůči celé společnosti a tak dále, že se jedná o domovy, tak se ukázaly ve své celé realitě jako absolutní instituce. Tyto instituce vlastně zakázaly, stanné právo, vycházení svým obyvatelům, tedy lidem, kteří v těch domovech žijí, a vlastně zakázaly návštěvy. To bylo tristní,“ sdělila velmi zostra Holmerová.

Instituce však jinak jednat nemohly, protože existovalo nařízení vlády. „Lidé v terénu si poradili, ale museli operovat v situaci velice nevyhovující legislativy a opatřeních, které byly plošné,“ dodala Holmerová. Co se týče testování, tak testy jsou podle ní dobré a správné opatření, ale je zapotřebí k tomu stále dodržovat veškerá základní opatření. „Roušky i respirátory jsou sice nepříjemné, ale jsou absolutně nutné. Zabrání nějakým způsobem té infekci nebo alespoň omezí tu infekční dávku. Je nutné omezit fyzický kontakt, protože tak se může přenášet infekce,“ zdůraznila Holmerová.

A z čeho ji doslova jímá hrůza? Z toho, že lidé přijdou za svými blízkými a začnou je objímat. „Chybí mi více osvěty na všech frontách, a zejména v této situaci,“ dodala. Zároveň hovořila i o tom, jak se některé domovy pro seniory obávají toho, že nezvládnou zajistit testování návštěvníků – kvůli nedostatku personálu i chybějícím antigenním testům.

„Že chybí personál, víme mnoho a mnoho let. Pandemie koronaviru to jenom akcentovala. Zdravotní péče v sociálních zařízeních je velmi systémově podhodnocená. A zajištění návštěv a testování na místě bude velmi personálně náročné,“ uvedla Holmerová.

„Pro mnoho zařízení je situace nejednoznačná a chaotická. Předpisy se mění systémem Odvolávám, co jsem odvolal. Na jedné straně chceme dbát předpisů, ale měly by být také ku prospěchu našich pacientů a pracovníků, kteří jsou v této době nesmírně potřební,“ řekla Holmerová.

Na otevření služeb a restaurací pohlíží Holmerová podle svých slov s rozpaky a obavami. „Věřím, že se naši lidé budou chovat rozumně,“ doufá Holmerová. „Co mi velice chybí, že opět není informační kampaň, ale jen systém zákazů, příkazů. V České republice máme přirozenou tendenci ošvejkovat, nerespektovat, dělat si určité naschvály, obcházet to, co přichází zeshora. A to není namístě, měli bychom se chovat zodpovědně,“ dodala.

