Jiří Čunek: Hnutí ANO je přijatelný partner. Měli jsme po sněmovních volbách vyjednávat s Babišem

Současný lidovecký předseda Pavel Bělobrádek ještě před sobotním začátkem sčítání hlasů druhého kola senátních voleb oznámil, že na březnovém sjezdu strany už nebude kandidovat na předsedu. Staronový senátor za obvod Vsetín a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek nevyloučil, že by znovu zvažoval svou kandidaturu na předsedu KDU-ČSL.

„Budu se rozhodovat na základě dvou důvodů: jací kandidáti se na tu funkci hlásí a zda mohu KDU-ČSL nějak významně prospět,“ řekl s tím, že rozhodnutí přijde až někdy za čtyři měsíce, takže má prý času dost.

A netajil se ani svým postojem k hnutí ANO. Lidovci podle jeho slov měli vstoupit i do vyjednávání po sněmovních volbách. „Hnutí ANO je pro mne přijatelný partner, stejně jako ČSSD, ODS a další…,“ řekl a dodal, že teď už je tu nějaké status quo, nějak je to rozdáno.

„My jsme se tehdy jako parlamentní strana nějak rozhodli. Podle mne chybně, ale už se to stalo… Pokud bude současná koalice trvat, tak ani nemáme do čeho vstupovat. Takový malý ratlík s necelými 6 % je asi hloupé, aby navrhoval pád vlády,“ míní Čunek a považuje to vyloženě za nesmyslné. Diskuse na úrovni Sněmovna − vláda prý také bude zase až po dalších volbách.

Čunek je přesvědčen o tom, že jeho lidová strana má každopádně „na víc“. „Myslím, že má natolik, kolik máme v tomto Zlínském kraji, což je nějakých 22 %... Zhruba tolik voličů mne tady zvolilo, což vůbec neodpovídá religiozitě tohoto kraje,“ sdělil s tím, že to musí být tak, že lidé nehledí na barvu strany, ale na to, kteří lidé ji zastupují. „Ten potenciál je tady několikanásobně vyšší. Daleko víc než 10 %,“ řekl na závěr.

