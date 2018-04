Jiří Dienstbier se znovu hlásí o slovo. Podává tento pozměňující návrh

Oznámil to na tiskové konferenci v Senátu. Jeho návrh chtějí podpořit občanští demokraté. Dva senátní výbory chtějí vládní novelu zamítnout.

Dienstbier poukazuje na to, že kvůli změnám hranic chodí někteří voliči k senátním volbám už po dvou letech a někteří třeba po deseti letech. Ze zákona chce vypustit ustanovení, které Ministerstvu vnitra ukládá povinnost změnu hranic připravit.

„Co dva roky se mění volební obvody, a to i ty obvody, ve kterých se volby nekonají, a to pro případ, kdy by se náhodou konaly volby doplňovací,“ řekl předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. „Dochází tak například k tomu, že obec Vítkov, kde by se mělo letos po šesti letech volit, je navrhována na přeřazení do okresu Bruntál a měli by tam lidé volit až za čtyři roky,“ popsal.

Mgr. Jiří Dienstbier, ml. ČSSD

Senátor za ČSSD

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Každý senátor má podle platných pravidel zastupovat zhruba stejný počet obyvatel ve svém obvodu, přípustná odchylka je 15 procent. Podle zjištění Českého statistického úřadu byl limit překročen na Berounsku, Mělnicku, Kladensku, Benešovsku a Kolínsku. Lidí naopak příliš ubylo na Sokolovsku, Bruntálsku a Karvinsku. Kvůli tomu se by se musely posunout i hranice sousedních volebních obvodů, které by buď dostaly nové voliče, nebo o ně přišly.

Již dva senátní výbory navrhly, aby Senát vládní předlohu zamítl. Vícha řekl, že po konzultacích s předsedy ostatních senátorských klubů očekává, že Senát výborové návrhy na zamítnutí předlohy neschválí, a tím naopak otevře cestu k projednání Dienstbierova pozměňovacího návrhu.

Předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil na tiskové konferenci řekl, že klub jeho strany Dienstbierův návrh podpoří. Umožnilo by to podle něj rozumnou dohodu na tom, jak určovat senátní obvody.

Psali jsme: Blbost, řekl o koalici s ANO s podporou KSČM předák ČSSD Dienstbier (ČSSD): Zemanův projev po složení slibu byla mravní ubohost Dienstbier hrozí Hamáčkovi: Jestli příliš ustoupíte Babišovi, bude vás to stát křeslo Dienstbier (ČSSD): Varuji před populistickými tvrzeními, že ke všemu musí být náš souhlas na evropské úrovni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp