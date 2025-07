Ceny se tu blíží Západu, životní úroveň mnohem méně, rozebírá ekonom

Anketa Věříte, že příčinou (jednou z příčin) výpadku elektřiny byly obnovitelné zdroje? Věřím, že byly 93% Věřím, že nebyly 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11698 lidí



Vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu (ČSÚ) Pavla Šedivá podotýká, že právě zdražování potravin pak přispívá k tomu, že inflace u nás je už opět na hraně tříprocentního tolerančního pásma. „Spotřebitelské ceny v červnu zrychlily svůj meziroční růst na 2,9 %, což byla nejvyšší hodnota od prosince loňského roku. Na tento vývoj, jak je poslední dobou obvyklé, měly největší vliv ceny potravin a pohonných hmot, částečně také loňská nižší srovnávací základna,“ shrnula.



Jaká je příčina toho, že se tak v obchodech zdražuje? Obchodníci dávají od růstu cen ruce pryč. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza tak tvrdí, že za dražením cen v obchodech o 6,2 % stojí „nenažranost velkých českých zemědělců, kteří zdražují mnohem více než zbytek Evropy“.

Prouza míní, že právě aktuální růst cen v zemědělství zemědělské ceny, které v předchozích dvou letech klesaly, nyní tlačí ceny v obchodech nahoru. Popisuje, že „čeští velkozemědělci od začátku roku zvedli své ceny meziročně v průměru o 11,5 %“. A podobně dle něj má vliv na zdražování „nedostatečná konkurence mezi domácími potravináři“ či že „český stát aktivně brání dovozu potravin ze zahraničí, což by jinak táhlo ceny dolů“. Kritizoval například bariéry směrem k importu z Ukrajiny.

Český statistický úřad před chvílí zveřejnil data o červnové inflaci. Potraviny zdražily o 6,2 % a je proto nejvyšší čas podívat se na důvody. Ten hlavní je přitom jasný - nenažranost velkých českých zemědělců, kteří zdražují mnohem více než zbytek Evropy. pic.twitter.com/3K1ESQiDcC — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) July 10, 2025

Prouzovi v jeho náhledu na příčinu zdražování naopak oponuje mluvčí Potravinářské komory ČR Marek Zemánek. Aby se situace zlepšila, musely by dle něj řetězce „přestat tlačit výrobce na kolena absurdně nízkými výkupními cenami a platit za výrobky férově“. „Zároveň by pak nemohly na produkty s vysokou přidanou hodnotou nasazovat klidně i 100% přirážky,“ zmínil.



„Co se týče řečí o bránění volnému obchodu kvůli hlášení dovozu, jde o jednoduché administrativní opatření, které nic nezdržuje ani neomezuje. Jen díky němu víme, jaké maso, masné výrobky a odkud se do Česka dováží. Je to jen transparentnost, ne překážka,“ komentoval druhou z Prouzových výtek.



Kdo tedy zdražuje?

Když se podíváme na průměrné ceny v obchodech, tak je na první pohled patrné zdražení u mnohých mléčných výrobků či masa. Ze sýrů zdražila o 22,6 Kč/kg niva či gouda (o 14,2 Kč/kg), máslo povyskočilo opětovně z téměř 51 korun v květnu na 55 Kč za 250gramové balení. Kilo zadního hovězího zdražilo na více než 301 Kč/kg (o 14 Kč), vepřová krkovice o 12 korun na 142,6 Kč/kg a vepřový bůček se během jednoho měsíce vyhoupl na 125,5 Kč/kg, jelikož jeho cena stoupla o 10,5 Kč.



Srovnání u sklizně jablek a brambor. Jablka zemědělci v květnu prodávali za 19,50 Kč/kg, avšak v obchodech lidé zaplatí rovnou více než dvojnásobek, tedy 40,21 korun. A zatímco zemědělci zdražili kilo jablek od ledna o 1,26 Kč, obchodníci navýšili ceny zákazníků o 3,83 Kč/kg. Za trojnásobek výkupní ceny od zemědělců se také prodávají v supermarketech brambory. Zemědělci za každý kilogram obdrží 7,74 Kč, ale v obchodě pak cenovka náhle vyskočí na 23,67 Kč, přičemž zatímco se ceny u zemědělců nikterak nenavýšily, obchodníci brambory beztak zdražili od ledna již o více než 4 koruny.

U mouky jsou přibližně stabilní ceny od začátku roku u producentů i v obchodech, přičemž rozdíl u každého kilogramu hladké mouky v ochodech oproti ceně producentů je kolem 4,50 Kč. Téměř totožně zdražují obchodníci i zemědělci od počátku roku rovněž u vajec, kde cena zemědělců činí 37 Kč za 10 kusů, kdežto v obchodech se pak tato vejce objevují za více než 51 korun.



Zajímavá situace nastala v květnu u másla. Zatímco to teď zdražilo v obchodech o 5 korun, v květnu na chvíli zlevnilo a v obchodech bylo za necelých 51 korun, mezitím co jej výrobci prodávali do obchodů za ceny o několik desítek procent vyšší.



Podobně zajímavá situace nastala u eidamu, ale z opačného pohledu. Co obchodníci ztratili na másle, získali právě například na tomto sýru. Eidam totiž potravináři zlevnili od ledna o téměř 8 korun, ale v obchodech se zákazníkům naopak zdražil o více než 10 korun za kilo. A to není vše – zatímco výrobci získali v květnu za kilo eidamu skoro 116 korun, obchodníci jej lidem prodali za téměř 212 korun. Inu, dalo by se shrnout, že ta skoro stovka navíc na každém kilu eidamu tak zřejmě těch několik desítek haléřů u másla obchodům pomohla pokrýt bez větších problémů.

U mléka zdražování promítli obchodníci zákazníkům do cen jen nepatrně více, než o kolik zdražili zemědělci, a rozdíl mezi cenou v supermarketu a u producentů činil 8,4 Kč na litru mléka. Producenti polotučné mléko prodali za 16,27 Kč, ale zákazník zaplatil posléze v supermarketu za toto mléko 24,66 Kč.



Příjemnou zprávou pro zákazníky je, že obchodníci zmenšili svou marži u vepřového. Od ledna ceny vepřové kýty poklesly o 17 korun na květnových 118,6 Kč/kg, kdežto u potravinářů klesla cena o korunu na 92 Kč. Rozdíl 26,6 Kč/kg tak sice vůči ceně v obchodech stále je, ale je už menší než na počátku roku, kdy bylo vepřové v supermarketech dražší oproti ceně v masokombinátu o 42,6 Kč/kg.



Podobně se zmenšil v květnu tento rozdíl i u hovězího, které od začátku roku zdražilo u chovatelů o 21,7 Kč/kg a masokombináty pak zdražily o dalších skoro 10 korun – souhrnně tedy jeho cena vzrostla o skoro 31,50 Kč. V obchodech v tomto případě cena narostla o 13,37 Kč/kg a 50korunový rozdíl z počátku roku u ceny hovězího v ochodech se zmenšil na přibližně 32 korun, jelikož masokombináty kilo hovězího prodávaly v květnu za 255,3 Kč a obchody za 287,1 Kč.

Více naopak obchody zdražily nežli chovatelé a zpracovatelé masa u kuřat. Chovatelé sice cenu od počátku roku téměř nezvýšili a potravináři o 2,72 Kč, zákazníkům obchody však cenu kila kuřecího „osolily“ o 8,23 Kč. Oproti ceně zpracovatelů na 61,39 Kč/kg tak tuzemští zákazníci za kilo kuřat zaplatili 72,33 Kč.



Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek k pokračujícím inflačním trendům poznamenal, že zdražování potravin jde na vrub především tukům, mléčným výrobkům a ovoci. „Zatím žádná cenová změna k lepšímu se nekoná ani ve výrobě, takže si budeme muset počkat až na nástup domácí úrody, která by mohla zlevnit alespoň část rostlinné produkce,“ sdělil.



Ke srovnání se zbytkem Evropy pak s odkazem na data Eurostatu za loňský rok shrnul, že u potravin dosáhla česká cenová úroveň 89 % evropského průměru. „Ale i zde jsou výjimky, takže třeba máslo a další tuky jsou v ČR dražší než v EU,“ podotýká Dufek a jmenuje, že další výjimkou jsou kupříkladu i ryby.



Potraviny u nás sice nejsou celkově tak drahé jako na Západě, avšak „posledních 10 let se naše ceny přibližovaly k evropskému průměru mnohem rychleji než třeba životní úroveň,“ připomíná Dufek.

