„Jedete v dozimetru, bitcoinu, kampeličce“. Jiří Pospíšil neposlouchal rád

V nedělní Partii Plus u jednoho stolu v televizním studiu zasedli opoziční poslanci Aleš Juchelka (ANO), Radim Fiala (SPD), bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 24151 lidí

„Šance na to, aby zde pokračovala vláda demokratických stran, je stále vysoká. Je to podle mého názoru stále otevřený souboj,“ prohlásil s tím, že může pokračovat vláda demokratických stran.

Juchelka se v tu chvíli už už nadechoval, že se ohradí, ale nakonec přece jen zůstal mlčet a čekal, až mu moderátor udělí slovo.

Pospíšil mezitím pokračoval. „Nebo bude mít většinu hnutí ANO, hnutí SPD a jeho koaliční partneři a uskupení Stačilo! s komunisty. … Je to otevřená věc. A já, jak chodím mezi voliče, tak slyším, že voliči se neobávají Andreje Babiše, ale spíše jeho budoucích koaličních partnerů. Mě jako občana znepokojuje, že Andrej Babiš otevřeně přiznává, že by mohl uzavřít koalici s komunisty,“ podotkl Pospíšil.

Když dostal prostor Aleš Juchelka, prohlásil, že kolega Pospíšil už vytváří předvolební koalice, jenže na to je podle Juchelky čas. „A pak chci říct, že je značně nedemokratické označovat sám sebe za demokrata,“ pravil a obratem nabídl jiný obrázek, v němž připomínal kauzu Dozimetr či kauzu bitcoin, které se týkají současné vlády.

„Buď tady budeme poslouchat tyhle kecy, abych tak řekl, nebo bychom tady mohli mít mafiánskou vládu,“ přidělil Fialově čtyřkoalici jinou než demokratickou nálepku. „Vy jedete v Dozimetru, vy jedete v bitcoinu, vy jedete v kampeličce,“ tepal Juchelka Pospíšila.

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 53% Zklamal mě 30% Mizerný prezident, dle očekávání 12% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13020 lidí

Poté dostala prostor poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková. „Jsem ráda, že se dnes dostanu ke slovu,“ pousmála se. A jedním dechem dodala, že Starostové a nezávislí pilně pracují celé čtyři roky a voliči to oceňují.

Pak došlo i na Radima Fialu.

„Já vidím, že se tady ošíváte už nějakou dobu,“ obrátil se moderátor Partie Plus Ondřej Svoboda na poslance SPD. A ten spustil zostra a zkonstatoval, že vláda často a neoprávněně označuje SPD za nedemokratickou. „Koalice Spolu bojuje o život a o voliče,“ podotkl.

Zdůraznil, že cílem SPD je „vymést současnou vládu“.

Na konto hnutí STAN prohlásil, že tato partaj ve vládě zůstala i po bitcoinové aféře, což bude v konečném důsledku znamenat, že se koalice Spolu a STAN společně pokusí zamést bitcoinovou kauzu pod koberec.

„To je nesmysl,“ ohradila se poslankyně. A argumentovala auditem ministryně Evy Decroix (ODS), který má jasně ukázat, co všechno bude třeba v souvislosti s bitcoinovou kauzou změnit. „A výsledky toho auditu budeme znát ještě do voleb,“ přislíbila.

Pospíšil doplnil, že kauzu bitcoin nikdo nikam nezamete.

Anketa Měl Izrael právo udeřit na Írán? Měl 18% Neměl 78% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14442 lidí

„Je úplně zbytečné tady mluvit o programu koalice Spolu, protože jakýkoli program měla, tak ho vždycky porušila. Oni řekli, nezvýšíme daně a zvýšili daně, řekli, nezvýšíme koncesionářské poplatky, zvýšil je. Uděláme něco pro dostupné bydlení. A nepovedlo se to. Nepovedla se ani ta digitalizace stavebního řízení. Je to úplně zbytečné, protože oni něco říkají a něco úplně jiného dělají. … Pokud tato vláda uvrhne v rámci Fit for 55 do povolenek i domácnosti, tak tím zdraží život všem. Ale před tím to říkala úplně jinak,“ nenechal se zastavit Juchelka.

Pavla Pivoňka Vaňková Juchelkovi vmetla, že hnutí ANO čeká, až jiné strany zveřejní programy a potom vyzobou některé body, protože hnutí ANO samo žádný volební program nemá.

„Zvyšování daní určitě nevyzobeme,“ smál se ve studiu Juchelka.

Radim Fiala prozradil, s jakými programovými body přijde v srpnu hnutí SPD.

„Je to samozřejmě snížení cen energií, protože vysoké ceny způsobují deindustrializaci nejen České republiky, ale i Evropy. Je to dostupné bydlení, protože zeptejte se mladých lidí, ti nevidí žádné světlo na konci tunelu. Je to konec Green Dealu a konec emisních povolenek a všech tady těch nesmyslů. A z druhé stran je to ještě chránit Českou republiku před migrací, a to hlavně ze západní Evropy, protože to považujeme za velké riziko,“ konstatoval Fiala.

Poté vyzval diváky, aby si přečetli i volební programy z roku 2021 a porovnali si, co vláda Petra Fialy po volbách reálně dělala.

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 94% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19401 lidí

Jiří Pospíšil se okamžitě ptal, co udělá hnutí ANO, až zruší stávající důchodovou reformu. Podle Pospíšila hrozí, že neudělá nic, jen zvýší státní dluh. „To je přesně ta neodpovědná politika,“ soptil Pospíšil s tím, že stávající vláda alespoň měla odvahu říct dnešním třicátníkům, že půjdou do penze později, protože to jinak nepůjde. Hnutí ANO tuto odvahu z Pospíšilova pohledu nemá. „Je to smutný pohled,“ pravil Pospíšil.

Radim Fiala se přidal k Juchelkovi a zdůraznil, že bude-li SPD ve vládě, zasadí se o zastropování odchodu do důchodu na 65 letech.

Než se hosté rozešli, moderátor otevřel ještě jedno téma. Hrozbu 47. prezidenta USA Donald Trumpa, že uvalí na EU třicetiprocentní cla. Všichni se shodli na tom, že je třeba vyjednávat. Fiala tady připomínal, že Trump už vede čistě bilaterální jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. A teď je na EU, nebo na Česku, aby jednalo. „Ale já jsem přesvědčen, že ani náš prezident, ani náš premiér toho bohužel nejsou schopni,“ poznamenal Fiala.

Pospíšil kontroval, že sice EU má s Trumpem jednat, ale pokud jednání nikam nepovedou, musí i EU tvrdě odpovědět.

Celou debatu uzavřel Juchelka, že je třeba jednat, ale současně se musí celá EU starat o to, aby byla konkurenceschopnější. „Hlavně proti Číně a jejímu automobilovému průmyslu,“ zdůraznil.

