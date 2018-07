Jiří Kajínek a firma na vymáhání dluhů? Máme nové informace

„Jsme institucí, která se stará o vymáhání pohledávek věřitelů od dlužníků bez nutnosti absolvování soudního řízení. Používáme osvědčené metody řídící se platnou legislativou České republiky. Věřiteli mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, které preferují uhrazení svých pohledávek bez delší časové prodlevy a bez nutnosti výkonu administrativních a finančně nákladných činností souvisejících při absolvování soudního řízení v České republice,“ píše se mimo jiné k práci společnosti na webu mimosoudni.cz.

Poté, co na fotku amnestovaného doživotně odsouzeného Jiřího Kajínka umístěnou na tomto webu upozornil investigativní novinář Jaroslav Kmenta, rozvířila se nejen na sociálních sítích velká diskuse, zda je na fotce opravdu Jiří Kajínek a hlavně, zda on sám o použití své fotografie vůbec ví. „Mně Jiří Kajínek řekl, že o tom ví, že je to s jeho souhlasem,“ uvedl Jan Marek a dodal: „Požádal ho o to prý jeho dobrý kamarád. Chtěl, aby to pan Kajínek zaštítil svou tváří.“



Foto: mimosoudni.cz

Slyšet je i Kajínkův hlas

Kromě fotky můžete na webových stránkách firmy slyšet i Kajínkův hlas. „Dlužníka s vašimi penězi utéct nenecháme. O útěcích víme úplně vše,“ říká Jiří Kajínek.

„Jinak prý tam nic nedělá, ani za to prý nedostal peníze,“ vysvětluje Jan Marek a zopakoval, že mu Jiří Kajínek řekl, že to udělal z kamarádství.

V této souvislosti Jiřího Kajínka citoval například i deník Aha. „Funguji jako externí odborný poradce. Jsem tu kvůli dlužníkům, kteří se schovávají. Dluhy nevymáhám. Já jen radím, jak polapit dlužníky, kteří se schovávají,“ uvedl podle deníku Kajínek.

Jiří Kajínek je mimo jiné pověstný svým útěkem z věznice Mírov, po němž se více než měsíc schovával. I v rozhovoru, který poskytl ParlamentnimListům.cz letos v květnu, zmínil, že například právě na tento jeho „kousek“ se ho lidé ptají na besedách, které mívá s lidmi po České republice.

