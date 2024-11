Jiří Krampol: Když vyleze Trump, vyleze prezident. A srovnal s českými

Řada známých osobností po celém světě se vyjadřuje k výsledkům prezidentských voleb v Americe. Někdo neskrývá radost, někdo je kritický. Nám se mimo jiných vyjádřila i herecká legenda Jiří Krampol.

Je bohatý, tudíž to nedělá pro prachy…

„Jsem rád, že to vyhrál Trump, protože zastaví tu válku (na Ukrajině). No tak to je to nejdůležitější, co snad existuje,“ uvedl herec Jiří Krampol a pokračoval.

„Mně se hrozně líbilo, co napsal pan profesor Knížák, asi před půl rokem, když se ho ptali na Trumpa. Říkal, že Trump je prostě americký nacionalista, prolezlý tou Amerikou jako šílenec. Má řadu chyb, ale má i výhody. První výhoda je ta, že je bohatý, tudíž to nedělá pro prachy. To je strašně důležité. U každého politika, když někdo říká, že to není důležité, tak to je blbost. Takže to je první věc. Druhá věc, která je, že on udělal pro tu Ameriku ze všech prezidentů nejvíc, v podstatě,“ podotýká a dodává.

„Já jsem měl rád třeba Reagana, Kennedyho… Pak bylo několik těch bezvýznamných prezidentů, jako v každé zemi. Trump….je to prostě prezident. Když vyleze, tak je to prezident. Jestli s ním někdo souhlasí, nebo nesouhlasí, to už je něco jiného,“ vysvětluje a dostává se i k našim prezidentům.

Masaryk? Lidi ho vítali, milovali… A Havel?

„Podívejte, vezměte si u nás, když srovnáme naše prezidenty. Co měl za váhu prezident Masaryk. Moje babička, na venkově v Klecanech, měla Panenku Marii, zarámovanou a vedle toho byl zarámovaný prezident Masaryk na koni. Jaká úcta byla k tomu prezidentovi. Jak lidi toho prezidenta milovali. Já jsem viděl spoustu dokumentů o prezidentu Masarykovi, jak ho lidi vítali, jak ho milovali. S žádným jiným prezidentem jsem toto nezažil,“ vzpomíná a pokračuje.

„Každý měl něco. Třeba někteří lidi pomlouvali Havla… Já jsem ho měl rád, protože díky Havlovi si nás ve světě nepletou s Čečenskem a vědí, kde leží Česká republika. Jak říkám, každý měl něco. Třeba komunisti chválili Novotného, protože se dalo už trochu cestovat a byly mandarinky. To je těžké…“ krčí rameny.

Odpověděl i na otázku, jak se mu „líbí“ náš současný prezident. „Mně se nelíbí. Není to pro mě persona, která by mě nějakým způsobem… To není nic proti němu osobního. Ale já jsem ho nevolil. Nic osobního v tom ale opravdu není,“ vysvětluje a dodává. „Jako mají někteří lidi třeba osobní výhrady vůči Zemanovi, jak jsem viděl teď v nějakém pořadu, že škoda, že neumřel a takové zrůdnosti… To ne! Mně se nelíbí (Petr Pavel), že to je voják, že to vede… že mi to připadá jako armáda, prostě… A to já nemám rád. To byl důvod, proč jsem ho nevolil,“ uzavírá herec, který před časem dostal od tehdejšího prezidenta Zemana státní vyznamenání.

„Mám velkou radost. Je to milé překvapení a jsem za to vděčný,“ uvedl tehdy pro Parlamentnilisty.cz Jiří Krampol.