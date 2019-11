Jiří Menzel? Zeman, Milion chvilek... Manželka promluvila

Producentka Olga Menzelová, manželka slavného režiséra Jiřího Menzela, se ve vysílání Českého rozhlasu Plus vyjádřila k současné politické situaci. Zmínila, že je česká společnost rozpolcena a chybí nám osoba, která by nás spojovala. Tou má být prezident, ten ale podle ní národ naopak rozděluje. „Měl by národ spojovat, a to já tady nevidím,“ řekla producentka k prezidentu Miloši Zemanovi. A vyjádřila se i k demonstraci na Letné. Sama si prý není jista, zdali to mělo nějaký účel. „Prostě jsme si zvolili, koho jsme si zvolili, a ten tam je. Ty volby byly demokratické,“ doplňuje.

Olga Menzelová úvodem prozradila, jak se daří jejímu muži, jenž prodělal v listopadu 2017 zánět mozkových blan, a dotkla se i politiky. Jeho nesouhlasné názory s politikou prezidentů Václava Klause i Miloše Zemana se prý meningitidou vůbec nezměnily. Stále má být věrný Karlu Schwarzenbergovi.

Vyjádřila i své názory. Prý rozumí i současným demonstrantům ze spolku Milion chvilek pro demokracii, jelikož zde není osoba, která by spojovala. Před rokem 1989 byli podle ní lidé spojeni alespoň společným nepřítelem, to dnes není, lidé prý nemají ke komu shlížet a společnost je rozpolcena.

Jedním dechem ale dodává, že si není jista, zdali demonstrace na Letné splnila svůj účel. „Já nevím, jestli to k něčemu bylo,“ říká. „Jestli to mělo nějaký zásadní výsledek nebo nemělo… prostě jsme si zvolili, koho jsme si zvolili a ten tam je. Ty volby byly demokratické,“ říká producentka. Pokud se však lidem něco nelíbí, tak by rozhodně neměli pouze mlčet.

Sama také není zcela se současnou politickou situací spokojena. „To, co se děje na Pražském hradě, se mi nelíbí,“ přikládá. Prezident současnou společnost podle ní nespojuje, nýbrž rozděluje. A právě stmelení společnosti pokládá za nejdůležitější prezidentskou činnost. „Měl by národ spojovat, a to já tady nevidím,“ říká.

Přišlo i na ožehavé téma spojené s Menzelovou nemocí. Jak se o podobně nemocné starají lidé bez větších finančních prostředků, Menzelová shrnuje, že nakonec musejí skončit v ústavní péči. Náklady na její současnou domácnost prý překračují více než sto tisíc. Nejvíce stojí ošetřovatelé. Prý se o jeho stavu bavili i předtím, než jej nemoc postihla, a je přesvědčená, že při jeho tehdejších názorech by si Menzel spíše přál nežít, jelikož nechtěl, aby se o něho někdo staral.

Moderátorka Barbora Tachecí vzpomenula, že Menzelovou dříve lidé dokonce nazývali „zlatokopkou“. Ta říká, že takoví lidé se najdou i dnes a jsou možná přesvědčeni, že ze současné situace profitují. „Je mi jedno, kdo si co o mně myslí,“ říká.

