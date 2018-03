Jiří Ovčáček pro PL: Newsroom ČT24. To je stoka, která lynčuje kohokoli, kdo má odlišný názor!

„Pan prezident rozhodně nebude měnit své dlouhodobé názory například na migraci, na migrační krizi. Bude nadále tyto názory zastávat, bude nadále bránit práva občanů. Bude politikem, který bude hovořit jasně, jednoznačně,“ přislíbil Ovčáček s tím, že to období bude přece jen o něco klidnější než období první.

Jedna věc se ale nezmění, prezident bude dál jezdit do krajů a debatovat s lidmi. Tuto činnost bude i ve svém druhém funkčním období považovat za velmi důležitou, i když by pro něj jistě bylo pohodlnější do krajů už nejezdit. Miloš Zeman by totiž lidem rád připomněl, že se mají zajímat o věci veřejné kolem sebe. „Rozhodně se ale nestane to, že by najednou usoudil, že nejdůležitější je mít na své straně novináře, to v žádném případě,“ ujišťoval Ovčáček před kamerami.

Politici, kteří stáli o to naklonit si především novináře, dopadali podle Ovčáčka špatně. „Narážím na některé bývalé premiéry. Já nechci hovořit o konkrétních jménech, ale všichni vědí, o koho jde,“ uvedl Ovčáček. Politik si podle hradního mluvčího musí vybrat, jestli se bude opírat o občany, nebo o média. „Například v Bakalových médiích, nebo jak já říkám v Československé televizi Praha,“ uvedl pro dokreslení.

Politici, kteří se opírají o občany, dosahují dlouhodobých úspěchů, jak je podle Ovčáčka vidět na prezidentu Zemanovi. Ten působí v politice od roku 1989 a působí úspěšně. Politici, kteří se opřou o média, mají úspěch jen krátkodobě, ale ve volbách přijde volební krach. A proč to tak je?

„Musíme si uvědomit, že lidé přestávají mainstreamovým médiím důvěřovat. Ono, po pravdě řečeno, když si dnes otevřete některé noviny, tak si nečtete zpravodajství, ale propagandu. Propagandu určitého politického směru, propagandu ve prospěch některého kandidáta, dokonce už se začínají objevovat nenávistné tóny a prvky vůči lidem, kteří mají odlišný názor. A lidé v České republice, po těch historických zkušenostech, které mají s totalitami, jsou velmi skeptičtí k propagandě a k oficiálním názorům," vyjádřil svůj názor Ovčáček.

Hostem pořadu Horké téma byl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček

Newsroom ČT24, to je stoka, vypálil Ovčáček

Exemplárním příkladem šíření propagandy je podle hradního mluvčího pořad vysílaný na ČT 24 Newsroom, údajně mimořádně odpudivý pořad. „To je stoka, která nekritizuje, to je stoka, která lynčuje kohokoli, kdo má odlišný názor. Dokonce je neuvěřitelné, že tento odpudivý pořad začíná útočit i na jiná mainstreamová média jenom proto, že se odchylují od oficiální ideologie lidí, kteří působí v Československé televizi," pravil mluvčí.

Všem divákům připomněl, že demokratická společnost stojí na diskusi a na různosti názorů, zcela jednotná může být jen totalitně řízená společnost, jak je tomu např. v Severní Koreji. Různost názoru mají prezentovat právě nezávislá média. Jenže mnozí naši nezávislí novináři se mění v aktivisty. Alespoň podle Ovčáčka. Z některých mainstreamových novinářů se zkrátka stávají opoziční aktivisté.

Dobře je to prý vidět na tom, jak často se v médiích objevují politici TOP 09, STAN, KDU-ČSL a to i navzdory tomu, že tyto strany ve volbách příliš neuspěly. A jako by to samo o sobě nestačilo, tak podle Ovčáčka média hlavního proudu šíří tzv. fake news, neboli lživé zprávy.

„Když si vzpomenu, že např. Bakalův týdeník Respekt s vážnou tváří vydal článek, že pan prezident používá čínský mobilní telefon, se kterým si telefonuje se světovými státníky. Všichni vědí, že prezident žádný mobilní telefon nemá. Klasická fake news, která měla poškodit pana prezidenta i v očích zahraničních partnerů," postěžoval si Ovčáček s tím, že se deník ani neomluvil a nedementoval celou záležitost. Takhle podle Ovčáčka vypadá klasický aktivismus, který oslabuje novinářskou nezávislost. A proč k podobným jevům dochází? „Je to zaslepenost a nenávist vůči konkrétnímu politikovi, kterého prostě nechcete," konstatoval hradní mluvčí s tím, že část mainstreamových médií se velmi snažila o to, aby prezident nebyl zvolen podruhé. Pomohlo mu však, že se opřel o voliče.

Hradní mluvčí má za to, že některá média hlavního proudu prezidenta natolik nenávidí, že budou hlavu státu neustále napadat. Nebudou schopné překročit svůj stín. Typickým příkladem z poslední doby prý může být to, když některá média začala spojovat Miloše Zemana s vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka. Tady prý byla překročena pomyslná hranice.

Ovčáček zdůraznil, že nemá nic proti tomu, když budou média kritizovat prezidenta věcně a budou k němu přistupovat nestranně, ale to se podle hradního mluvčího neděje. Mainstreamoví novináři se slovy Ovčáčka dopouštějí na prezidentovi chucpe, když člověka, který se postavil sovětské okupaci v roce 1968, spojují s pondělními demonstracemi v Praze a s Vítězným únorem 1948. Pokud to někdo dělá kupříkladu proto, že prezident přislíbil účast na sjezdu komunistů, měl by si uvědomit, že KSČM prošla demokratickými volbami, není zakázaná a prezident s ní hodlá mluvit stejně, jako hovoří s jinými politickým stranami.

Ruka podaná voličům Jiřího Drahoše

Ve druhé polovině rozhovoru se Ovčáček vyjádřil k voličům Jiřího Drahoše. „Je strašně důležité v tuto chvíli naslouchat lidem, kteří volili pana protikandidáta. To nejsou lidé. kteří by byli nositeli nenávisti, oni mají prostě jenom jiný názor, jinou představu, volili někoho jiného, protože jim lépe vyhovoval. Tyto lidi je třeba oslovit," uvedl Ovčáček.

„Oddělme určitou velmi úzkou nenávistnou skupinku, která se snaží rozdělovat společnost, a lidi, kteří mají úplně odlišný názor než třeba pan prezident, než třeba jiné politické strany, než třeba Andrej Babiš," požádal Ovčáček. Naslouchání lidem s jinými názory v konečném důsledku obohatí celou společnost. Půjde to ale jen v případě, že si lidé uvědomí, že úzká skupinka lidí rozeštvává společnost. Ovčáček soudí, že je to úzká skupinka lidí z určitých uměleckých kruhů a mainstreamových médií, která odmítá respektovat výsledky demokratických voleb. Diskuse ve přích je v pořádku, ale nesmí to být boj. „Protože, jak říkal Masaryk, boj, to není humanita," dovolával se hradní mluvčí zakladatele našeho státu.

Můžeme spolu nesouhlasit, ale musíme se respektovat, žádal Ovčáček své spoluobčany. „Mně se hnusí, když si čtu na sociálních sítích něco o kandelábrech, o tom, že někdo někomu rozbije hubu a tak dále, a tak dále. To by ale přeci měli odmítnout i ti, kteří se dnes prohlašují za tzv. Demokratický blok. Oni mlčí a naopak to ještě podporují," tvrdil před kamerami hradní mluvčí. „To je extrém, který musí odmítnout každý demokratický politik," žádal rázně.

Ovčáček se v této souvislosti ještě jednou vrátil k pořadu Newsroom ČT24, který údajně opakovaně útočí na mediálního analytika Petra Žantovského. „Teď jsou nepříčetní z toho, že byl zvolen do Rady ČTK. Byla to demokratická volba. Petr Žntovský má své názory, tak je respektujme a diskutujme s ním o nich," prosil Ovčáček. Dehonestace názorů mediálního analytika mu připomíná doby komunistické normalizace.

Pár slov padlo i na adresu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který podle Ovčáčka udělal hrubou chybu, když se odmítl omluvit. Hradní mluvčí má prý pochopení pro jakýsi pocit křivdy u lidí, kteří se zúčastnili protikomunistických protestů v roce 1989 a teď těžce nesou, že by právě Zdeněk Ondráček měl stát v čele sněmovní Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

To však podle Ovčáčka nic nemění na tom, že demonstraci proti Zdeňku Ondráčkovi považuje do jisté míry za zástupnou akci, jejímž cíle bylo zaútočit na premiéra v demisi Andreje Babiše a na prezidenta Zemana. Topo prý Ovčáček bude i nadále urputně hájit.

„Na jakékoliv sprosté a podpásové útoky na pana prezidenta budu velmi tvrdě odpovídat. Velmi tvrdě, protože takové věci považuji za neslušné a považuji je právě za to, co rozděluje českou společnost a co do ní vnáší ducha nenávisti," uzavřel Ovčáček své vystoupení.

