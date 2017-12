Jiří Paroubek vzkázal do ČSSD: Jestli mě přijmete zpět, budu hned kandidovat na předsedu

Bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek by se chtěl znovu ucházet o post předsedy ČSSD, jenže to má malý háček, brání mu v tom místní organizace na Praze 5, které byl dříve členem. Ta totiž jeho přijetí zatím odmítá a podle stanov partaje se bez souhlasu původní domovské buňky vrátit nelze.

„Když se podívám na možné kandidáty na předsedu, ať už je to Jiří Běhounek, nebo Milan Chovanec, tak si soudný člověk asi řekne, jak to může dopadnout a že bych měl do té hry vstoupit,“ řekl Paroubek a dodal, že by měl ambice ještě na únorovém sjezdu zasáhnout do souboje o předsednický post.

Jenže moc času na to, aby přesvědčil několik desítek hlasujících obvodního výkonného výboru ČSSD Prahy 5, mu nezbývá. Server Aktuálně.cz informoval, že mimořádný sjezd se koná už osmnáctého února, navíc byl už na začátku listopadu jednou odmítnut. „Předpokládám, že další jednání je naplánováno, ale někteří lidé v ČSSD mají zájem, aby tahle epizoda skončila až devatenáctého února, tedy den po sjezdu,“ dodal Paroubek.

„Naše rozhodnutí bylo sice skoro jednomyslné, ale jednání je možné vždy. Od té doby mě však nikdo neoslovil,“ řekl předseda sociálních demokratů na Praze 5, který tak potvrdil, že šance na rychlý návrat není definitivně ztracena.

Starosta Cerhenic a předseda ČSSD na Kolínsku Marek Semerád ale zůstává optimistický a věří, že vstup Paroubka je pouze otázkou času. „Mluvil jsem od listopadu s desítkami sociálních demokratů z Prahy 5, s panem předsedou Smetanou samozřejmě budu hovořit také. Věřím proto, že návrat Paroubka je jen otázkou času,“ míní.

Jiří Paroubek už má kus cesty zpět do ČSSD úspěšně za sebou. V Cerhenicích, kde si podal přihlášku, už jeho návrat schválili, původně zamítavé stanovisko po prohraných volbách změnil na kladné i krajský výkonný výbor pražské ČSSD. Souhlas Prahy 5 je tak pro něj posledním chybějícím krokem.

autor: nab