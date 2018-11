Jiří Pehe spekuluje: Pokud by Zeman náhodou umřel...

Při poslední cestě prezidenta Miloše Zemana do Číny bohužel skonal jeden z jeho lékařů, Petr Halata. Před odletem domů sice ještě odevzdal pas, ale už se nedostavil na letiště a delegace nakonec odletěla bez něj. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček zdůrazňoval, že se delegace zajímala o to, proč lékař nedorazil na letiště, a odmítl spekulace o tom, že by nevěnovala pozornost tomu, že někdo chybí.

Jde o další z nekonečné řady spekulací o zdraví prezidenta republiky. V době prezidentské volby se pro změnu vyrojily spekulace o tom, že Zeman trpí rakovinou a zbývají mu jen poslední měsíce života. Tuto informaci skrze sociální sítě šířil radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík, který byl zvolen za hnutí Žít Brno. Bartík poté, co na něj Zeman podal žalobu, od výroku ustoupil.

Politolog Jiří Pehe přesto napsal, že se jednou taky může stát, že delegace zapomene v Číně samotného Zemana. „Pokud by pan prezident během své příští návštěvy Číny náhodou umřel ve svém hotelovém pokoji, je docela možné, že prezidentský speciál i s celou delegací odletí bez něj a Hrad oznámí jeho úmrtí až za čtyři dny,“ napsal Pehe na Twitteru.

Pokud by pan prezident během své příští návštěvy Číny náhodou umřel ve svém hotelovém pokoji, je docela možné, že prezidentský speciál i s celou delegací odletí bez něj a Hrad oznámí jeho úmrtí až za čtyři dny. — Jiří Pehe (@JiriPehe) 10. listopadu 2018

Svým příspěvkem rozpoutal diskusi. Dočetl se o sobě mimo jiné, že je důkazem toho, „kam až dokážou klesnout čeští liberálové“. Další Pehemu doporučili, že by se měl léčit.

Většina diskutujících však dala politologovi za pravdu. Lidé uvažovali, zda by Zeman v Česku vůbec někomu chyběl a jestli by Hradu vlastně nestačilo pouštět záznamy z TV Barrandov, kde Miloš Zeman proseděl hodiny a hodiny. Pro hradní suitu prý bude výhodnější, když udrží prezidenta ve funkci až do konce období za každou cenu.

Celou diskusi uzavřela paní Marcela Moravcová, která poznamenala, že až jednou zemře pan Pehe, „neštěkne po něm ani pes“.

Psali jsme: To už je za hranou, řekl Štěch o Zemanovi. U Václava Moravce se řešil stav demokracie Po nich bych prezidentem být nechtěl. Jeden kradl pera, druhý nosí červené trenky. Bývalý šéf Miss Zapletal promluvil Jak to bylo se smrtí Zemanova lékaře během cesty do Číny. Dvě svědectví z místa, vyvracející spekulace médií Před Zemanem bude v Izraeli jednat ministr zahraničí Petříček

