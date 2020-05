Jiří Pospíšil se postavil Putinovi. Bráníme se! prohlásil. Starosty Koláře si váží. Piráty velmi naštve. A TOP 09 prý posílila

reklama

„Já to tedy velmi intenzivně kritizuji na sociálních sítích. A pokud mě k tomu někdo osloví, rád se vyjádřím. V žádném případě to nepodceňuji,“ odpovídá Jiří Pospíšil nejprve na otázku, položenou v nadsázce, proč je tak v klidu, když se nám tu pod okny procházejí ruští agenti s ricinem. „Tyto informace přinesly tajné služby, tedy nejsou to pouze drby ve smyslu jedna paní povídala,“ podotýká v nezávislé internetové televizi XTV Pospíšil.

Anketa Schvalujete práci Senátu Parlamentu ČR? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9205 lidí

„Myslím, že je správné, že jsou-li někteří lidé v ohrožení, tak je zde policejní ochrana. A ta věc se nijak nepodceňuje, i když jsou někteří lidé, jako pan prezident, kteří tvrdí, že je to pouze snaha o zviditelnění se ze strany pana starosty, primátora a tak dále,“ konstatuje Jiří Pospíšil – s tím, že pokud došlo k úniku informací do Respektu, tak to za správné nepovažuje. „Jestli mě něco na celém příběhu zaráží a znervózňuje, tak to, že se tahle informace dostala do médií. To by neměla,“ řekl. Vždycky je to znak neprofesionality, v tom lepším případě. Za horší variantu pak považuje cílený akt, který dle něj může být někdy i dokonce za odměnu.

„Vážím si starosty na Praze 6,“ odpověděl na dotaz moderátora. A konstatoval, že vždy hodnotí výsledky práce. Odkázal tak k opakovanému vítězství starosty ve volbách. Xaver Veselý připomněl vyjádření deníku Aktualne.cz z března letošního roku o tom, že advokátní kancelář, kterou vede bývalý spolužák starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, získala od této městské části téměř 340 tisíc korun za dva právní posudky. „Já neznám detaily té kauzy a je potřeba to prošetřit,“ okomentoval vyjádření europoslanec. Pro něj z informací v médiích není jasné, že za to přímo odpovídá starosta. „Nejvíc mi na tom vadí, že kauza, která má být nejdříve prošetřena, se stala součástí politické hry,“ pokračoval dále. Podle něj je to hra o větší mediální pozornost mezi primátorem a starostou Prahy 6. Místo toho, aby politici byli semknuti, jsou spíše rozhádáni, míní Pospíšil.

„Nechci to hájit, ale musím vědět, že to Kolář zadal, věděl. V tuto chvíli se stala obrovská politická hra, kterou rozehrál pan Hoskovec za Piráty,“ pronesl. Jedním dechem dodal, že právě Hoskovec sám pak dává svým kolegům podobné zakázky jako poradcům pana primátora. V tomto kontextu pak připomněl známé české přísloví „káže vodu, pije víno“. „Já jsem pro, ať se pobuřuje, odsuzuje chování případně starosty Koláře, ale ať sám podobné věci nedělá,“ apeloval. A dodal: „Teď to vytáhnout a teď útočit na Koláře, mně přijde trochu cynické a trošku neférové.“

Moderátor dále otevřel diskusi nad nedávným výrokem Pospíšila, že Praha se před Putinem s Čínou neshrbí. Europoslanec vysvětlil, že ten, kdo dělá z rozhodnutí pražských politiků velké mezinárodní činy, je Rusko. „My tu nehrajeme velkou mezinárodní politiku, my se pouze bráníme", pronesl. „Místo toho, aby Rusko řeklo, nesouhlasíme s odstraněním Koněva, vyjadřujeme to diplomatickou nótou a tím celé jednání skončilo, tak tady čteme v ruských médiích výroky o tom, co si to v České republice dovolují a že to jsou zrádné kroky a že porušujeme mezinárodní smlouvu s Ruskem," vyjmenoval. A podotkl, že „to my jsme vtažení do víru mezinárodní politiky".

Tedy by měli být stíháni všichni zastupitelé? Neboť Kolář rozhodl odstranit sochu Koněva na základě rozhodnutí zastupitelstva. „Stíhat politiky jiného spřáteleného státu za to, že mají určitý politický názor a něco si myslí o Koněvovi, je absolutně nepřijatelné,“ zdůraznil svůj postoj a odůvodnil tak svůj dřívější výrok o vypovězení ruského velvyslance. Kdyby on sám byl ve vládě jako ministr zahraničí, tak by navrhl vypovědět ruského velvyslance. Podle Pospíšila je skandální to, že zprávu o trestním stíhání Koláře v Rusku nikdo z vlády neřeší. „Abychom se nedivili, až nám přijde mezinárodní zatykač na pana Koláře, a pak budeme řešit, jestli ho vydat, nebo nevydat,“ upozornil Pospíšil.

A pak z jiného soudku. Došlo také na debatu o novém vedení TOP 09, v jejímž čele nyní stojí Markéta Pekarová Adamová. „Myslím, že je dobře, že je předsedkyní strany“, uvedl s tím, že lze pozorovat mírné oživení. „Strana posílila“, pronesl na adresu TOP09 a připustil, že je dobře, že v čele strany stojí osoba, která má v hlavní agendě parlamentní politiku. „Marná sláva, politika se dělá hlavně v Poslanecké sněmovně“, vysvětlil a závěrem všechny diváky pozval do Nadace Jana a Medy Mládkových - Musea Kampa.

