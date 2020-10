Jiří Pospíšil se s covidem málem udusil: Myslel jsem si, že je to moje poslední cesta do nemocnice. Nepodceňujte to

Europoslanec z TOP 09 Jiří Pospíšil se dusil. Málem ho dostal covid. Z nejhoršího mu pomohly dávky remdesiviru, antibiotika a kyslíková maska. Poslední hodinka známého politika? „I psychicky jsem na tom byl špatně.“ A co by vzkázal těm, kteří náhubek nosit nechtějí? Pospíšil prý není příznivcem radikálních zákazů, ale…

Na otázku, jak se cítí, europoslanec odvětil: „Pořád se zadýchávám a jsem hodně unavený. Ten zásah do organismu byl opravdu velmi intenzivní a bude to asi několik týdnů rekonvalescence, než se uvedu do původního stavu. Pro mě je teď nejtěžší dýchání, dostal jsem těžký covidový zápal plic.“ A dodal: „Já si laicky myslím, že když to napadne plíce, je to asi největší problém v tu chvíli.“

Na dotaz, jak dlouho si poležel v nemocnici, Pospíšil řekl: „Hospitalizovali mě ve středu večer, když jsem se tam doplížil. Udělali mi rentgen plic, zjistili, že to je opravdu vážné, že plíce jsou vážně zasažené, a už mě nepustili domů. Umístili mě na jednotku intenzivní péče. Byl jsem tam od středy a v pondělí mě propustili s tím, že pan doktor říká, že ještě v úterý musím být bezpodmínečně doma.“

Politik uvedl, že mu podávali lék proti covidu, remdesivir, ale pomohla mu prý i jiná opatření: „Já jsem úplný laik. Myslím, že mi pomohly tři věci. Dostával jsem obrovské množství léků, jejichž všechny názvy ani nevím vzhledem k tomu, v jakém stavu jsem byl. Asi ten remdesivir mi objektivně pomohl. Pomohlo mi to, že jsem byl napojený na kyslík, měl jsem kyslíkovou masku a kyslík mi šel přímo do plic. A dostával jsem silná antibiotika. Měli strach, aby se ty plíce ještě nezhoršily a nedošlo k nějakému dalšímu zánětu plic, což by mohlo být osudné.“

Pospíšil také prý doufá, že plíce se zotaví a nebude mít žádné trvalejší následky. „Jsem doma, dýchám sám, pomaleji a zadýchávám se, ale jsem šťastný, že dýchám bez přístrojů,“ dodal optimisticky.

Na otázku redaktora, zda musí k lékaři ještě aspoň na kontrolu, politik řekl, že ne, ale: „Počítám s tím, že se trošku oklepu, dám se trochu dohromady a nechám si udělat celkové vyšetření, jestli na mě covid zanechal nějaké větší následky, nebo jestli se to obešlo bez větších problémů.“

Na dotaz, co by vzkázal odpůrcům covidových opatření, Pospíšil prohlásil: „Nejsem příznivcem nějakých radikálních zákazů, ale všem bych chtěl doporučit, aby byli opatrní a nosili roušky nebo respirátory. Na jedné straně mám přátele, kteří covid prodělali jako lehčí chřipku. Na druhou stranu ve chvíli, kdy se covid dostane na plíce, ve chvíli, kdy je tělo nějak oslabené, jsem měl permanentně vysoké horečky, které stoupaly a nešlo to srazit. Tak v tu chvíli propadáte trošku beznaději. I psychicky jsem na tom byl špatně, myslel jsem, že to je moje poslední cesta do nemocnice.“

Na závěr rozhovoru europoslanec za TOP 09 ještě řekl, že chřipečka to opravdu není, a doporučil každému, kdo nemoc dostane, aby si nechal udělat rentgen plic.

