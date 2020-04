Jít do války s EU? Klaus ml. včera u Soukupa dvakrát šokoval. Vládě navrhne radikální krok. A pak řekl něco, z čeho v Bruselu mají hrůzu

Do pořadu Jaromír Soukup LIVE přijal pozvání předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší, hovořil o aktuální situaci ohledně koronaviru v České republice. Varoval vládu před negativními dopady na ekonomiku a varoval před koncem mnoha firem a živnostníků. Doporučil přistoupit k opatřením po vzoru britského premiéra Borise Johnsona. A v neposlední řadě se ostře pustil do pasivity Evropské unie.

reklama

V úvodu se ředitel televize a moderátor pořadu Jaromír Soukup zeptal Klause juniora, jaký má názor na opatření vlády proti koronaviru. „Vláda na zdravotní riziko reagovala relativně brzy,“ uvedl stručně. Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 5782 lidí

Horší podle něj budou negativní ekonomické dopady, které to bude mít. „Hrozí u nás ekonomický koronavirus, chováme se jako Itálie a Španělsko. Firmy už umírají!“ zdůraznil předseda Trikolóry. Přesvědčil se o tom na vlastní kůži, když navštívil krachující květinářství, realitní kanceláře a mnoho dalších.

„Jestli vláda nezačne okamžitě jednat, hrozí nedozírné škody,“ bil na poplach dál Klaus mladší, který si prý nechal do češtiny přeložit opatření z pera britského premiéra Borise Johnsona, které hodlá předložit Sněmovně.

„Johnsonova opatření jsou daleko konkrétnější a plošnější. Tady není čas vybírat nějaké komise, ale zachránit lidi, co pro naši republiku pracovali,“ zlobil se předseda hnutí Trikolóra a pdodotkl, že je třeba vyplatit stovky miliard těm, kteří platili daně, chodili do práce a dosud živili náš stát.

Zkritizoval personálně změny v ústředním krizovém štábu. „Zaznamenal jsem, že do krizového štábu už se sáčkuje jeden politik za druhým, to znamená, že epidemická krize polevuje,“ soudí Klaus mladší, podle kterého by se politici spíše stahovali, pokud by naopak cítili, že je „průšvih“.

Zřejmě oni stejně jako on prý cítí, že to nejhorší je snad za námi. „Sleduji data Ministerstva zdravotnictví, křivka nárůstu infikovaných se začíná zpomalovat. Cestou katastrofy, jako je v USA, Itálii a Španělsku, to nepůjde,“ poukázal na to, že zdravotní ohrožení slábne.

Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Psali jsme: EU je v kómatu, zombie. Jejich žvatlání už nebere vážně nikdo. Je to na státech, na nás, nabádá Klaus mladší

Následně velmi pochválil, jak k situaci přistoupila občanská společnost. „Češi se chovají velmi zodpovědně. Celá republika začala jako jeden muž nosit roušky a chovat se opatrně,“ zmínil s potěšením, co pomohlo tomu, že je v Česku situace lepší než v jiných zemích.

Nemyslí si, že by se měl posouvat nouzový stav: „Lidé se začali chovat seriózně, musejí chodit do práce, jinak umřeme hlady!“ konstatoval předseda.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na stole je prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 11. května, změnu musí ještě schválit dolní komora v příštím týdnu. „Nechápu, že Poslanecká sněmovna nezasedá, není důvod, aby se poslanci někde váleli,“ rozmáchl Klaus mladší nechápavě rukama.

V tom, že nyní rodiče převzali úlohu učitelů a děti doma sami vzdělávají, nevidí problém. Překážkou není podle něj ani nedostatek techniky či počítačů. „Problém jsou rodiny, které se dětem nevěnují, není to o bohatství,“ myslí si Klaus mladší, který věří, že i kantoři v době krize poleví a nebudou děti drakonicky zkoušet hned, jak se vrátí do školních lavic. Anketa Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo? Moc 63% Málo 16% Akorát 21% hlasovalo: 12742 lidí

„Musíme pomoct živnostníkům a firmám, aby nezkrachovali. Ne řešit, jestli se děti naučí hady a plazy o měsíc déle, to republika nespadne,“ usměrnil Soukupa v tom, co jsou nyní hlavní priority, které by měli řešit.

Řešit by se podle Klause mladšího měl nyní jednoznačně i vztah Evropské unie a České republiky. Připomněl, že dnes nás odsoudil evropský soud za to, že neplníme migrační kvóty.

„Nastal čas říct, jestli Evropská unie má mít nadvládu nad naší zemí, nebo nemá. Z hlediska této krize bylo vidět, že nám nepomohla naprosto v ničem!“ kritizoval Klaus mladší EU, kterou označil za „umělý konstrukt“.

„Je také čas říci, ať vláda okamžitě odsune všechny evropské směrnice z pořadu Parlamentu. My to navrhneme,“ oznámil předseda hnutí Trikolóra.

Fotogalerie: - Připravenost k převzetí seniorů

Psali jsme: „Nemůžete si dělat, co chcete.“ Soud EU nás odsoudil za uprchlíky. Hádejte, co na to Šojdrová

„Drtivá většina občanů, takoví ti globalisté a milovníci Unie, jsou zalezlí, protože sami teď cítí, jaká je situace,“ kritizoval dál pasivitu Evropské unie.„Leyenová a spol. nám prostě nemají vládnout,“ pustil se do předsedkyně Evropské komise.

Soukup se na to konto zajímal, co tedy má Klaus mladší přesně v plánu udělat. „Chceme vypovědět Lisabonskou smlouvu,“ zkonkretizoval na závěr Václav Klaus mladší záměr svého hnutí.

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Cílem je dostat se k hodnotám blízko jedničky Václav Klaus bez roušky a on-line pronesl silné varování studentům: V EU dojde po koronavirové krizi... Klaus (Trikolóra): Spíš se musíme zamýšlet, jak dostat lidi na důležitá místa BIS se líbil názor, že Klaus je nepřítel svobody a Západu. Pak to vysvětlovala neopatrnou manipulací s telefonem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.