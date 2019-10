Jízda končí, Piráti, vystupovat. Toto přirovnání se Bartošovi a spol. líbit nebude

Podle Holce přišli Piráti kvůli kauze kolem Michaely Krausové o panictví. A to právě kvůli tomu, že se šéfka pražských zastupitelů scházela s manažerem reklamní firmy Tenzerem, jenž je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami. „Moc korumpuje, vědí dobře ve všech politických stranách, které se kdy ‚ušpinily‘ mocí. Pirátům se tohle prokletí dlouho vyhýbalo, protože je skoro nikdo nikdy nevolil,“ poznamenal k tomu Holec.

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 7541 lidí

A rýpl si do Pirátů, že ti posílají skoro všechny své politické konkurenty do tepláků právě za to, co se nyní stalo jejich šéfce Krausové. „Ne že by sama Krausová, mimochodem přítelkyně poslance Michálka, s nímž řídí Prahu za pirátského primátora Zdeňka Hřiba, byla podezřelá z klasické korupce; jde o to, že své schůzky s Tenzerem ‚zapomněla‘ zapsat na pirátský web, kde mají všichni Piráti v rámci džihádu za transparentnost povinně zaznamenávat podobná setkání,“ dodal Holec ve svém komentáři pro server Info.cz.