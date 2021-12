Jo, Lipavský. Tohle vám uniklo. Vážné. Hejma a „Fialovo zahraničí“

V dalším díle své Hejma Show se komentátor a frontman Žlutého psa zaměřil na to, jak nová vláda bude komunikovat se zahraničím a usuzuje, že pro tento účel má dokonce pět „ministrů zahraničí“, protože sama nebude moci udělat zhola nic a instrukce budou chodit odjinud. Zaměřil se hlavně na Mikuláše Beka ze STAN, který se bude starat o evropské záležitosti. A zjistil, že pokud jde o Dny sudetoněmeckého landsmanšaftu, podle Fialova známého by se v Česku mohly klidně konat ty příští. A povede prý „evropskou kampaň“. „Bude to děsný, bude to stát spoustu peněz,“ odhaduje Ondřej Hejma.

Konstatoval, že vláda se vyfotila a do veřejného života se vrátí zase až v lednu. Kdy bude muset řešit covid a extrémní ceny energií související s Green Dealem. „Blbá zpráva zase je ta, že oni vlastně nic řešit nebudou. Oni budou vše vyjednávat s tím Bruselem. Protože nic z toho, žádné řešení není v jejich rukou,“ varoval Hejma a dodal, že to je důvod, proč má vláda 5 ministrů zahraničních věcí. Jedním z nich je i Miloš Zeman, který jmenuje a přijímá velvyslance, nicméně ten podle Hejmy nebude kvůli zdravotnímu stavu plnit své povinnosti na sto procent.

Oficiálním ministrem zahraničí bude samozřejmě bakalář Lipavský, který dle komentátora bude dohlížet na diplomaty a dělat administrativu. Ale „bruselská šerpa“ a „spojka do Bruselu“ bude prý Jolana Mugengová, u které Hejma věští, že bude mít velký vliv během předsednictví. Dalším ministrem bude Tomáš Pojar, poradce pro bezpečnost a zahraničí Petra Fialy, pokračoval komentátor ve vyjmenovávání a kvitoval, že si Fiala vybral bývalého velvyslance v Izraeli a bezpečnostního analytika z CEVRO. Pátý „ministr zahraničí“ bude pak Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti a člověk, kterého Petr Fiala dobře zná z Masarykovy univerzity.

„Práce tam bude hodně, protože hodně těch instrukcí a impulzů bude přicházet ze zahraničí a tomu zahraničí my se budeme zodpovídat,“ usuzuje komentátor a bývalý novinář. Mikuláš Bek bude podle něj „hlavní pumpař“, který bude z EU čerpat fondy. A s ministrem Lipavským má něco společného. Jedna z výtek Miloše Zemana vůči Lipavskému byla, že řekl, že by se Dny sudetoněmeckého landsmanšaftu měly jednou konat i v Praze.

V ČT Mikuláš Bek uvedl, že smíření je potřeba a je třeba ho hledat. A co se týče pořádání těchto dnů na území ČR, řekl toto: „Myslím, že by to mohly být hned ty příští, je to něco, co je asi ve vzdálenější budoucnosti. Ale myslím si, že tahle vláda by mohla o něco pokročit v dialogu i s touto skupinou našich bývalých krajanů.“

„Takže ano, Mikuláš Bek se bude pokoušet o smíření. Já jsem si vždycky myslel, že to smíření už proběhlo, mezi kancléřem Helmutem Kohlem a tehdy premiérem Václavem Klausem, když podepsali tu slavnou česko-německou smlouvu, která tyhle věci nějakým způsobem vyřešila a dala k ledu. Ale smiřování bude pokračovat, tak doufejme, že se nám to nevymkne z ruky. To se prostě uvidí,“ naznačil komentátor.

Kromě dobrých vztahů se sudetskými Němci je politik STAN také prý fanouškem plynu. Hejma uvedl, že o jaderné energii Beka příliš mluvit neslyšel. „Hrozně skloňoval slovo vodík," poukázal a dodal, že se ještě ukáže, jaké názory bude ministr pro evropské záležitosti mít v souvislosti s Green Dealem. „A co všechno v Bruselu, případně v Německu zařídí,“ doplnil. Poslední jeho komentář k Mikuláši Bekovi byl o jeho záměru vést „evropskou kampaň“, tedy obyvatelstvu vysvětlovat, jak EU funguje a co bude znamenat předsednictví. „Nu, bude to děsný, bude to stát spoustu peněz, obávám se, že to bude prázdné a falešné, to už říkám dopředu, jako většina těch kampaní. Ale budeme to muset nějakým způsobem vydržet,“ odhadl Ondřej Hejma.

