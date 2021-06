Joe Biden opět terčem posměchu. Mezinárodního

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 11% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 13485 lidí

Americkému prezidentu Joeu Bidenovi se nevyhýbají přeřeky ani v současnosti. Biden se během nedělní tiskové konference na summitu G-7 zmýlil a při diskusi o humanitární pomoci zemím zmítaným občanskou válkou zaměnil slova Libye a Sýrie, a to ne jednou, ale hned třikrát.

Prezident náchylný k těmto přeřekům a trapasům hovořil o možné spolupráci s Ruskem při poskytování „životně důležité pomoci libyjskému obyvatelstvu, které má skutečné potíže“.

Psali jsme: Budu, eh...kam to jedu? Senilita? Joe Biden neví

Poté prohlásil, že Rusko si svou intervencí v Sýrii ukouslo větší sousto než dokáže rozkousat, ale pak k tomu přidal opět Libyi. „Nastolení pořádku v regionu nelze dost dobře dělat bez zajištění základních ekonomických potřeb lidí,“ řekl Biden. „Takže doufám, že se nám podaří najít řešení, při kterém bychom mohli zachránit životy lidí například v Libyi,“ dodal.

Fotogalerie: - Nad Pradědem, pod Pradědem

Psali jsme: Biden vychvaloval EU: Neskutečně silná organizace. Pulzuje životem

Bidenovi asistenti později tento zjevný přehmat smetli ze stolu s tím, že Biden chtěl říci Sýrie, když řekl Libye. Prezident se však na sociálních sítích stal terčem posměchu.

„Potřebuji, aby média přišla, přeložila a řekla nám, co prezident Joe Biden skutečně říká,“ napsal jeden uživatel twitteru. „Obzvlášť o Rusku, Libyi a Sýrii,“ dodal.

I need the #Media to come in, #translate, and tell us what #JoeBiden the #President is really saying here.



Especially about #Russia #Libya and #Syria #MSM used to be good at #Mindreading https://t.co/zkDoQxJTPp