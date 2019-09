Jourová – šéfka cenzury EU! udeřil Zahradil. A oslovil Babiše

Zatímco předseda vlády Andrej Babiš (ANO má radost z toho, že by se Věra Jourová mohla stát místopředsedkyní Evropské komise a dohlížet na to, zda jednotlivé členské státy skutečně ctí právní stát, europoslanec Jan Zahradil bije na poplach. Varuje, že by se z Jourové mohla v podstatě stát komisařka pro cenzuru, ale fakticky by její pozice byla velmi slabá a neměla by vliv na žádnou z oblastí, která je po Českou republiku důležitá.

Pokud by se kandidátka za Česko do Evropské komise Věra Jourová ujala dohledu nad dodržováním principů demokratického a právního státu, byla by to pro Českou republiku prestižní záležitost. Novinářům to při pracovní cestě v Turecku řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nemá ale takovou informaci. Internetový portál Politico, který o tom s odvoláním na dva vysoce postavené činitele v úterý informoval, podle Babiše přinesl měsíc starou spekulaci.

„Politico přináší asi tak měsíc starou spekulaci. Pokud by to byla pravda, tak si myslím, že pro Českou republiku by to bylo veliké vyznamenání. Pokud by zástupce České republiky měl dohlížet na právní stát, tak si myslím, že pro nás by to určitě byla prestižní záležitost,“ uvedl český předseda vlády. „Ale já takovou informaci v tuto chvíli po rozhovorech, které jsme vedli, nemám. Ale byly takové informace ze zákulisí Bruselu,“ doplnil.

Do náplně zmíněného portfolia také bude spadat problematika dezinformací a nenávistného projevu. Podle Politico jde o vstřícný krok nové předsedkyně EK Ursuly von der Leyenové vůči zemím Visegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Někteří politici z této části Evropy si stěžovali na to, že končící Evropská komise nespravedlivě pranýřovala stav právního státu v tomto regionu. Kritiku ze strany zejména místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, do jehož působnosti patří kromě jiného vláda práva, si v uplynulých letech vysloužily Varšava a Budapešť.

Pokud by Jourová nabídku von der Leyenové přijala, měla by coby eurokomisařka na starosti dohled nad mechanismem, který by na unijní úrovni posuzoval stav právního státu. Von der Leyenová se podle portálu netají tím, že podporuje návrh spojit vyplácení evropských peněz s dodržováním demokratických principů a vlády zákona.

Jourová má v končící EK na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů či rovné příležitosti žen a mužů.

Pokud se Jourová stane místopředsedkyní Evropské komise a bude řešit dezinformace, bude to podle europoslance Jana Zahradila velká prohra pro Českou republiku. V této pozici by prý Věra Jourová neměla prakticky žádný vliv na podobu vnitřního trhu EU, což je oblast, o které v minulosti hovořil i sám Babiš. I předseda vlády dával najevo, že by pro Česko rád získal právě portfolio vnitřního trhu.

„Pokud by paní Jourová opravdu dostala toto portfolio (fake news, hate speech, právní stát), znamenalo by to velkou prohru Andreje Babiše i ČR. Žádný vliv na legislativu, podobu vnitřního trhu, mezinárodní obchod či finanční toky přes kohezní fondy a společnou zemědělskou politiku. Místo toho uměle vytvořené politické portfolio pro dohled (cenzuru?) nad obsahem médií a sociálních sítí a pro peskování vlád, které se Bruselu znelíbily. S nadsázkou: takový komisariát pro prosazování ‚správných‘ názorů a potlačování těch ‚špatných‘. To by opravdu bylo na ‚gratulaci‘,“ rozzlobil se Zahradil.

