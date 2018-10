Jsem celý život sexuálně obtěžován ženami. Profesor Knížák velmi netradičně o MeToo a omývání pindíka

Profesor Milan Knížák se rozhodl vstoupit do kampaně MeToo. Poněkud svérázně. Veřejnosti s notnou dávkou nadsázky oznámil, že byl také sexuálně obtěžován, a to stařenkami už od ranného dětství.

„Mne také obtěžovaly celý život ženy. Už v kolébce se na mně chlípně vyžívaly babička s maminkou, když mě přebalovaly, omývaly pindíka a utíraly můj krásný zadeček. Ve školce se na mě vrhala pětiletá kolegyně a já jsem se ubránil jen tím, že jsem dostal spálu. Ve škole to byly nejen spolužačky, které jak mohly, tak si na mě sáhly a zvedaly své krátké sukénky a lákaly mě do svých osidel. Paní učitelky mě zvaly do kabinetu, kde se na mně chlípně dívaly a mně nezbylo, než předstírat nevolnost, abych se ubránil znásilnění,“ předložil Knížák velmi specifický pohled na své dětství.

Takhle nějak to prý pokračovalo celý život. Z vysoké školy byl prý vyhozen mimo jiné proto, že nebyl dost vstřícný k chlípným pohledům svých dam vyučujících. Kdo by si myslel, že bude mít klid aespoň na stará kolena, pletl by se. Dnes se prý Knížák bojí chodit do parku, protože má strach, že bude obtěžován dámami.

Prostě a krátce, Knížák v nadsázce prohlašuje, že by se muži měli spojit proti nebezpečným ženám a v jakési obdobě „dívčí války“ z Jiráskových Starých pověstí českých pozvednout svůj hlas a nebát se množství nepřátel.

Psali jsme: Potácíme se v tom nejhorším od roku 1990, říká Milan Knížák. Pak vysvětlil, proč už ho prezident Zeman nikam nezve ,,Staňte se prasetem! Staňte se prasetem!" Milan Knížák uměleckou produkcí tepal Zemana a Babiše. Zde je VIDEO Profesor Knížák po hlasování o Babišově vládě: Styďte se, jste zrádci demokracie. Opovrhuji vámi a výmluvy mě nepřesvědčí Média a politika v digitálním světě, příběhy s otevřeným koncem a básnická sbírka. Petru Žantovskému křtili nové knížky Erik Best i Milan Knížák

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp