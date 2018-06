Jsem disident. Čelím buzeraci, promluvil Petr Hampl

Když se dnes někdo hlásí ke skutečným konzervativním hodnotám, jako je vlastenectví, pak mu podle Petra Hampla hrozí, že bude trpět. Alespoň pokud se pohybuje v akademické sféře. Sociolog to údajně pocítil na vlastní kůži. Přitom si prý po většinu svého života myslí totéž, co si myslel na počátku 90. let 20. století. Jen se prý od té doby změnil politický systém a Hamplovo myšlení se sem teď jaksi nehodí, tvrdí sám o sobě sociolog.

V 90. letech 20. století prý bylo dobře, že byla zahájena privatizace, jen jsme do České republiky neměli pouštět zahraniční firmy. Podniky měly podle Hampla zůstat v českých rukou.

Anketa Těšíte se na vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano, těším 9% Netěším, ale ať už proboha vznikne, ať někdo začne vládnout 6% Netěším. Chci předčasné volby 85% hlasovalo: 1237 lidí

„Někdy ke konci 90. let jsme ale postupně zjišťovali, že přicházíme o svobodu, prosperitu i normální lidskou sounáležitost. Od začátku bylo zřejmé, že je za tím mocenská skupina soustředěná kolem Václava Havla. Potom to už bylo jenom horší a horší a my jsme se snažili pochopit, proč. K tomu pochopení jsme dospívali postupně a obávám se, že mnozí to nejsou schopni pochopit dosud. Třeba lidé příliš ponoření v liberální ekonomii, jako by byli slepí. Narážejí na problémy, které se do jejich vzorečků nevejdou a jejich mysl reaguje tak, že je vytěsňuje,“ řekl Hampl.

Pronásledování se ale dočkal i z trochu nečekané strany. Útočili na něj prý lidé z okruhu někdejšího europoslance za Svobodné Petra Macha. Poměrně rychle byl donucen k údajně nedobrovolnému odchodu z akademické sféry. Dostal nálepku fašisty a bylo vymalováno.

Fotogalerie: - Blok proti islámu v Litvínově

„Moc jsem si z toho nedělal. Ale o pár měsíců později mi šéfredaktor FinMagu oznámil, že se mnou okamžitě ukončuje spolupráci a neodebere ani ty články, které byly nasmlouvány. Uvedl dva důvody. Poskytl jsem rozhovor Parlamentním listům a pochválil zakopání prasečí hlavy na pozemku budoucí islámské kolonie v Modlanech u Teplic. Samozřejmě mě to naštvalo, ale říkal jsem si, že se nic neděje, že prostě začnu psát jinam. Navíc mě to neživilo. Jenže se ukázalo, že dveře jsou najednou zavřené do všech větších médií, kam jsem předtím psal bez problémů. Jako by všechna měla jediného majitele. O jedinou výjimku se pokusily Literární noviny, ale jejich vydavatel se stal terčem tolika útoků, že jsme sloupek zase zrušili,“ prozradil Hampl.

Ještě to nedošlo tak daleko, že by Hampl musel čelit policejní buzeraci, ale i tak mu vadí neomarxističtí aktivisté, kteří prý útočí na něj i na lidi, kteří mu jsou ochotni naslouchat. Hampl k tomu však jedním dechem dodal, že vlastenci na Západě na tom jsou mnohem hůř.

„Ale celkově mi z těch mladých blboučkých aktivistů není ani trochu veselo. Víte, když se dostanete do střetu s člověkem o generaci mladším a po pár minutách vidíte, že s vámi není schopen soupeřit v žádném ohledu, na chvíli vám to může dělat dobře. Jenže pak si uvědomíte, že tohle by měla být naše budoucnost. Tihle ubožáci s vymytými mozky, kteří jsou schopni maximálně tak posílat urážky z anonymních účtů nebo sepisovat udání. Normálně pracující mladí lidé jsou většinou v pohodě, ale české země přišly o celou generaci vzdělanců. Je to strašná škoda a člověk nemůže necítit lítost. Umíte si představit, jakou mám radost z každého mladého člověka, který si ponechal schopnost normálního používání mozku,“ pokračoval.

Zmínění aktivisté spolu podle Hampla občas soutěží v tom, kdo se bude chovat jako větší idiot. Jejich koncepce bělošské viny za problémy celého světa s sebou nese jedno velké riziko. Hampl má z to, že jde v podstatě o pokračování myšlenkového proudu Adolfa Hitlera, který všechny viny světa přičetl židům. Sociolog nepochybuje o tom, že dnešní aktivisté dělají totéž, jen s bělochy.

I jim můžeme podle Hampla poděkovat za to, že se Západ hroutí, protože do srdce své společnosti vpustil muslimské nepřátele a ještě s nimi spolupracuje. To chtěl Hampl říci, když napsal svou knihu o uprchlické krizi, kterou nazval „Prolomení hradeb“. To se teď děje v Německu. A jak bude vedle Německa vypadat Česko, dejme tomu za dvacet let? Hampl má jasno.

„Svobodná země v sousedství velkého islámského státu, možná zmítaného vnitřními boji. Země podobně militarizovaná jako Izrael. Hrdí lidé, svobodomyslní a vzdělaní, silný nacionalismus, značná hospodářská soběstačnost, vysoká míra místní autonomie – prostě taková kombinace Bavorska, Švýcarska a Izraele. Ostatně, až na tu militarizaci to odpovídá české tradici,“ konstatoval Hampl.

Může to dopadfnout ale i líp, když vlastenci zaútočí, až bude současná vládní třída oslabena. „Do té doby udržovat pevnost morálního přesvědčení i fyzickou kondici, sestavit se sousedy či přáteli vlastenecký kroužek, a mezitím se učit – organizovat lidi, plánovat peníze, řídit projekty atd. Jednou bude zapotřebí ‚revoluční avantgardy‘ a je otázka, zda bude vlastenecká strana dobře připravena. Rozhoduje se už teď,“ varoval Hampl.

Psali jsme: „Veselé“ ohlášení senátní kandidatury v Ostravě. Konvička a Hampl tam chtěli vést debatu s odpůrcem, který ale utekl Petru Hamplovi zrušili besedu k jeho knize. Kdo a kde? Autor napsal silná slova Kauza „divadlo v Brně“: Začátek revoluce, lidé povstali, píše Hampl. Zákeřná akce proti nám s utajeným účelem, ohromuje Klára Samková Petr Hampl: Časy, kdy investigativní reportéři odhalovali skandály, jsou dávno pryč

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp