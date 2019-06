Jsem krásný, rozesmál Zeman prezidentku Čaputovou. Prý si rozuměli

Prezident Miloš Zeman přivítal v Praze slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Na společné tiskové konferenci si pochvaloval, že probrali řadu společných témat a zatím nenašli žádné, na kterém by se neshodli. V budoucnu se to prý může stát, ale zatím se to nestalo. Čaputová srdečně děkovala za uvítání v Praze a Zeman přidal historku o boji za českou hospůdku v Bratislavě a o lidech, kteří skutečně prožili sametovou revoluci a prožili ji jako odpůrci komunistického režimu.

Na úvod tiskové konference prezident Zeman poblahopřál slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové k jejím zítřejším narozeninám. Poté oznámil, že se Zuzanou Čaputovou probírali široký okruh témat. „A nenarazili jsme na žádnou otázku, která by nás rozdělovala. A přesto to nebylo nudné,“ ocenil prezident.

Do konce roku se budou společně zabývat otevřením Českého domu v Bratislavě. Až se jednou bude otevírat, sejdou se prý Zeman, Čaputová a dnes již bývalý prezident Andrej Kiska. „Budeme svatá trojice,“ zaznělo.

O Českém domě na Slovensku se podle Zemana vedla dlouhá debata. Napřed se prý vedl spor o to, zda bude dům v Bratislavě. „Skoro nejtěžší bitva se vedla o to, zda tam bude česká hospůdka. A bitva byla vyhrána,“ pravil spokojený Zeman.

Čaputová poděkovala Zemanovi za skvělé přivítání. V České republice prý velmi ráda tráví čas a má tu přátele. „Dovolila jsem si panu prezidentovi Zemanovi připomenout a poděkovat, že tento rok je to dvacet let od ukončení našich majetkových sporů. A byl to právě prezident Zeman, kdo se jako premiér na tomto rozhodnutí podílel. A od té doby máme dobré vztahy. Takže ještě jednou za to díky,“ prohlásila Čaputová.

Pozornost věnovala i Visegrádské čtyřce. „Vstupem do EU se nevyčerpala Visegrádská čtyřka. Ale na hodnotách právního státu a nezávislosti justice, na tom musíme trvat a nesmíme z toho slevit,“ řekla jasně Čaputová.

V Česku se půjde poklonit památce Milana Rastislava Štefánika a památce Václava Havla. Večer ji navíc čeká neformální koncert na Kampě, kam prý ráda zavítá.

Zeman přidal pár slov k 30 výročí sametové revoluce. „Paní prezidentka je mladá a krásná, zatímco já už jsem jenom krásný. Díky tomu, že už jsem v pokročilém věku, tak jsem se sametové revoluce velmi aktivně zúčastnil. A někdy mám pocit, že ti, kdo se k tomu výročí hlásí teď, se v životě nepodíleli na sametové revoluci, a dokonce v některých případech byli na opačné straně barikády. No a hlásí se k tomu různí antichartisté, různí lidé, kteří vstupovali do komunistické strany v září 1989, což byl dokonalý prognostický výkon. Hlásí se k tomu lidé, kteří odsuzovali Palachův týden, aby nyní silným hlasem vzpomínali na studenty. Víte, nejkrásnější bylo tu revoluci prožit a to je daleko silnější, než vzpomínat na její třicáté výročí,“ uzavřel tiskovou konferenci Zeman.

autor: mp