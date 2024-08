Jsme pro svobodu projevu, řekl Macron po zatčení Durova. A hned „dostal přes ústa“

V sobotu večer byl na letišti Bourget v Paříži zatčen Pavel Durov, miliardář ruského původu a zakladatel platformy Telegram. Zatčení se uskutečnilo na základě francouzského zatykače, který tvrdí, že Durov nedostatečně brání zločincům v používání jeho platformy. Telegram uvedl, že dodržuje legislativu EU.

Zatčení vyvolalo kritiku na sociálních sítích, kde někteří tvrdí, že Durov je obětí západních vládních represí. Americký moderátor Tucker Carlson a podnikatel Elon Musk, vyjádřili obavy z narůstajícího vlivu vlád na svobodu slova. Zakladatel platformy Rumble, která si získala popularitu jako alternativa k jiným videoplatformám díky svému zaměření na svobodu projevu a menší cenzuru obsahu, raději opustil Evropu.

K zatčení Durova se v pondělí v odpoledních hodinách vyjádřil i francouzský prezident Emmanuel Macron ve snaze uklidnit veřejnost a zamezit spekulacím.

„Po zatčení Pavla Durova jsem se setkal s nepravdivými informacemi o Francii. Francie je hluboce oddána svobodě projevu a komunikace, inovacím a podnikatelskému duchu. Tak tomu bude i nadále,“ ujistil Macron veřejnost.

Francouzský prezident uvedl, že v právním státě jsou svobody chráněny v rámci zákona, jak na sociálních sítích, tak v reálném životě, s cílem chránit občany a respektovat jejich základní práva. „Je na soudní moci, aby v plné nezávislosti vymáhala dodržování zákonů,“ dodal.

„K zatčení prezidenta Telegramu na francouzské půdě došlo v rámci probíhajícího soudního vyšetřování. V žádném případě se nejedná o politické rozhodnutí. Je na soudcích, aby v této věci rozhodli,“ uvedl k zatčení CEO Telegramu prezident Macron.

Na Macronův příspěvek na platformě X reagoval i samotný majitel sítě, Elon Musk. Podnikatel namítnul, že by pro veřejnost bylo užitečné se o zatčení Durova dozvědět více podrobností.

It would be helpful to the global public to understand more details about why he was arrested

Zakladatel platformy Rumble Chris Pavlovski pak Macrona rovnou obvinil ze lži. „Když říkáte, že se zasazujete o svobodu projevu, lžete,“ vzkázal francouzskému prezidentovi. „Máme dopis z Francie, který to bezpochyby dokazuje. Museli jsme ve Francii vypnout Rumble, protože se NEDOKÁŽETE zavázat ke svobodě projevu,“ připomněl spor mezi Francií a Rumble z roku 2022, kdy Francie požadovala, aby Rumble cenzuroval určité obsahové prvky, zejména proruské materiály. Rumble odmítl tyto požadavky splnit, což vedlo k jeho rozhodnutí stáhnout svou platformu z Francie a zahájit právní kroky proti francouzským úřadům.

When you say you are committed to freedom of expression, you are lying. We have a letter from France that proves this, without a doubt.



We had to shutdown Rumble in France because you have NO committment to freedom of expression.