Jsme úplně v šoku, co se děje. Nemáme odpovědi, nemáme. Šmucler si stěžoval v ČT, ministerstvo zdravotnictví mlčí

Moderátor Václav Moravec si o koronaviru povídal s prezidentem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem. Dozvěděl se od něj, že přestože má kontakty na důležité lidi, nedozvídá se od nich důležité informace. Nedozvídá se, kde pro lékaře sehnat respirátory, kde sehnat roušky. Premiér Andrej Babiš (ANO) se sice tváří, jakože sežene kdeco, ale působí to jako absurdní divadlo a podle Šmuclera to podrývá důvěru ve stát.

„My jsme úplně v šoku z toho, co se děje. My opakovaně posíláme vzkazy, mám samozřejmě mobilní číslo na důležitý lidi, ale většinou neodpovídají. Psali jsme žádosti o různé technické věci, které by mohl vyřídit úředník za pár minut, ale není nic,“ začal zostra Šmucler.

Lékaři se prý proto snaží organizovat si věci sami v Koalici soukromých lékařů a rozložit si pacienty tak, aby neseděli v čekárnách, jen byli ošetřeni a hned zase odešli. Už prý slyšel i řeči o tom, že lékaři, kteří nemají ochranné prostředky, mohou svou ordinaci zavřít, ale když se obrátil na Ministerstvo zdravotnictví s otázkou, jak to tedy je, nedozvěděl se nic určitého.

Ráno se proto lékaři chystají očkovat děti, protože bez toho se populace neobejde, a poté budou přijímat pacienty, kteří si předem zavolají. „Čili skončí čekárny,“ uvedl Šmucler.

Host se podivoval také nad tím, že na jedné straně vláda navrhuje lékařům bez roušek zavřít – a na druhé straně nechává ve městech v provozu hromadnou dopravu, která přepraví miliony lidí. „To asi není třeba komentovat,“ poznamenal k tomu Šmucler.

Pro stomatology prý sehnal 90 tisíc respirátorů, ale když se obracel na Ministerstvo zdravotnictví s dotazem, jestli jsou dobré, resp. dostačující, nedozvěděl se nic. „My nemáme odpovědi na e-maily, my nemáme odpovědi na datové schránky,“ kroutil hlavou Šmucler.

To ukazuje, že vláda nepostupuje úplně systematicky. Do některých krajů respirátory dodala, do jiných ne, a v některých krajích se prý stalo to, že je nedistribuovalo vedení samosprávního celku. Kraj Vysočina např. respirátory distribuoval, za což Šmucler děkoval, ale jinde tak vstřícná administrativa nebyla.

Chyba je podle něj už v tom, jak málo lidí rozhoduje a situaci řeší.

„Pan profesor Prymula je naprosto skvělý člověk, má naprosto moji důvěru, mám rád pana ministra zdravotnictví, poslední, co bych chtěl, je nějak ho kritizovat, ale tohle není práce pro dva, pro tři, pro pět lidí,“ upozornil Šmucler.

Podle jeho názoru je třeba ochránit seniory třeba i tím, že je přesuneme do dnes prázdných hotelů či lázní.

Navíc je třeba myslet na to, že po epidemii koronaviru nenastane nový ráj, ale lidi budou mít dál rakovinu a pojišťovny budou potřebovat peníze.

„Já bych teď nerad poslouchal jednu tiskovku za druhou, pořád dokola o ničem, ale potřebuju, aby někdo vystoupil a řekl, lidi, vy co máte roušky, noste je, senioři, zůstaňte doma, my k vám přijedeme. Nemá smysl zavřít kadeřnictví a posílat seniory do velkoobchodu. To snad chápe každý,“ pravil Šmucler.

Moravec ironicky poznamenal, že lidé, kteří se nepředzásobili, si mohou udělat roušku jen z letáku Ministerstva zdravotnictví, který každému přišel poštou.

„Lidi musí mít elementární důvěru ke svým vůdcům, musí vystoupit prezident republiky, premiér. Řeknou jim, co se stane, můžou se stát špatné věci, my si to dokážeme představit, ale Češi nejsou hlupáci, oni to pochopí,“ upozornil Šmucler s tím, že premiér oznámil, že možná vyhlásí plošnou karanténu a plaší lidi, což není v pořádku.

„Kdyby někdo řekl, nesehnaly se respirátory, tak my to všichni chápeme. Ale když někdo řekne, že mám volat premiérovi, tak padá důvěra ve stát, protože je přece jasný, že kvůli tomu nemám komunikovat s premiérem, to musí řešit někdo jinej,“ podotkl Šmucler. Důvěra lidí je jenom jedna, a když se tímto způsobem promrhá, těžko se bude získávat zpátky.

V tuhle chvíli je třeba lidem říkat, aby dodržovali karanténu. „My opravdu potřebujeme, aby to lidé vzali za své, a pak to zvládneme.“

Lékaři, kteří pracují navzdor tomu, že jim stát neumožnil zajistit si ochranné prostředky pro sebe, pro svou sestřičku a recepční, to jsou pro Šmuclera hrdinové. „To jsou pro mě hrdinové, těch by si měli média všímat. To jsou hrdinové tohodle okamžiku, kterým by měla poděkovat média. To jsou pro mě frajeři, kteří teď ten stát drží nad vodou.

Když by dneska ten respirátor měli praktici, tak budou držet ten koronavirus dál od nemocnic. Čili, udržme ten koronavirus v první linii, tak jako ve válce, protože my můžeme řešit ty lehčí případy, ale pak přijdou i těžší případy,“ upozornil Šmucler s tím, že tyto těžší případy bude třeba řešit v nemocnicích.

„Já hlavně přeju divákům, aby to všechno zvládli. Nenechte se vyděsit. Tohle přežijeme,“ uzavřel své vystoupení Šmucler.

