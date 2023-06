Jsme ve válce s Ruskem... v myslích, naznačil Pavel. Web přenášející jeho slova zatím ničili hackeři

Pokud by došlo k výbuchu v Záporožské jaderné elektrárně, nastal by ten nejhorší scénář a válka by se dotkla všech na planetě. To řekl z plátna starosta Kyjeva Vitalij Kličko na konferenci Média a Ukrajina, kterou pořádá v Praze Český rozhlas Plus. Zúčastnil se jí i prezident Petr Pavel. Po celou dobu probíhaly hackerské útoky na weby rozhlasu a šéfredaktor zmíněné rozhlasové stanice Josef Pazderka nám řekl, že to dost pravděpodobně souvisí s pořádáním konference.

"Bezpečnostní opatření budou přísnější," bylo mi oznámeno z Českého rozhlasu. Reportér ParlamentníchListů.cz prošel pražskou Holešovickou tržnicí až k budově divadla Jatka 78, kde se konference odehrává. Před ní si všiml zajímavého stánku na párky v rohlíku a ono to mobilní studio Radiožurnálu. Proto do multižánrového kulturního prostoru vešel postranním vchodem, kudy se tam mohl dostat každý. Bez prohlídky, bez něčího zájmu. Až poté si všiml bezpečnostních rámů a ochranky v maskáčích u hlavního vchodu.

Tak pravil prezident

Zanedlouho do hlavního sálu dorazil prezident Petr Pavel v modrém saku a jeho ochranka se hned rozmístila v prostoru. Konferenci začal projevem, v němž také zmínil: "V rozhovorech často dostávám otázku, zda jsme ve válce s Ruskem. Vždy odpovídám, že pokud máme na mysli tradiční válku vedenou konvenčními zbraněmi, při které umírají vojáci i civilisté, tak v takové válce opravdu nejsme. Ta probíhá několik set kilometrů na východ od našich hranic. Válka se ale zdaleka nevede jen ve fyzickém světě. Velká část probíhá i v myslích lidí. Je to boj o sílu veřejného mínění. O to, do jaké míry dokáží vnější pozorovatelé rozlišit oběť od agresora. O to, zda vláda země, která konflikt rozpoutala, dokáže své činy obhájit před vlastními občany..."

Dále hovořil o tom, že Putin ruskému národu prostřednictvím propagandy vštipoval identitu oběti, a následně Putina několikrát citoval. Nakonec poděkoval především válečným zpravodajům. "Důvěra a důvěryhodnost politiků je samozřejmě klíčová. Ne nadarmo byla právě důvěra v politiky a instituce terčem hybridního působení v posledních letech. Protože, i když to mnozí vnímají stále jako nějaký abstraktní pojem nebo výmysl některých teoretiků, tak hybridní útoky jsou realitou den za dnem. A jejich cílem bylo právě nahlodat důvěru lidí ve vlastní instituce, protože v okamžiku, kdy znevěrohodníte úplně všechno, tak se dezinformace šíří mnohem snadněji...," odpověděl na dotaz moderátorů.

Tak pravil starosta

Starosta čtyřmilionové ukrajinské metropole Vitalij Kličko, který má mezi boxery přezdívku "Doktor železná pěst", promluvil z plátna. Nemohl prý přijet kvůli pracovním povinnostem. Kličko nejdříve připomněl, že Kyjev je jedním z největších měst ve východní Evropě. Nejtěžší součástí - zmínil v odpovědi na otázku - jeho práce je hovořit s rodiči: "S rodiči, jejichž děti zemřely. Mluvit se ženami, kterým zemřeli manželé. Mluvím o civilistech, kteří byli zabiti ruskými raketami. Na frontě je teď 100 000 našich občanů a spousta našich vojáků byla zabita. Nejtěžší částí mé práce je být v nemocnicích. Vidět děti, mladé lidi, 20, 25 let, bez nohou, bez rukou, některé bez očí. Je to těžké, ale je velmi důležité postarat se o každého..."

Dále mluvil o genocidě a terorismu ze strany Ruska. Ukrajina má pět jaderných elektráren a jedna z nich je největší v Evropě. "V Záporožské jaderné elektrárně nehořelo, ale pokud by došlo k výbuchu, nastal by ten nejhorší scénář a válka by se dotkla všech na planetě," dodal a dále pak pokračoval: "Dovedete si představit, jaký rozpočet má dnes ruský propagandistický televizní kanál? Je to větší rozpočet, než má hlavní město Ukrajiny. Investují tolik peněz, aby lidem lhali a dezinformovali je. Proto jsou velmi důležité pravdivé informace..." Hodně často během rozhovoru děkoval Čechům za podporu s tím, že tuto pomoc na Ukrajině nikdy nezapomenou.

Tak pravil šéfredaktor

Během rána se vyrojilo mnoho zpráv o tom, že hackeři útočí na Český rozhlas. "Nyní zjišťujeme podrobnosti. Technické detaily asi úplně nevysvětlím. Ale jde o útok na všechny naše weby a cíleně na iROZHLAS, který nese hlavní stránku této konefrence a měl přenášet stream. Není to technická závada, ale snaha přetížit server, takže máme pocit, že to s konferencí může souviset," řekl ParlamentnímListům.cz šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka a dodal: "Jistotu nebudeme mít nikdy, ale je pravděpodobné, že to s tím může souviset."

Konference Média a Ukrajina je jednou z třešniček na dortu oslav 100 let Českého rozhlasu. Ve vedlejším sále jsou rozmístěny fotografie z Czech Press Foto, přičemž velmi výstižným je snímek dítěte nahlížejícího do shořelého auta od Lenky Klicperové. Asi nejzajímavějšími zahraničními hosty jsou britský novinář Peter Pomerantsev, který napsal třeba knihu o Rusku Nic není pravda a všechno je možné, americká filozofka Marci Shore anebo ruská novinářka a nejstarší dcera zastřeleného ruského opozičního politika Borise Jefimoviče Němcova Žanna.

