Jsou to islamisté, stříleli do civilistů. Známá novinářka sdělila fakta o protivnících Bašára Asada, vše je prý trochu jinak

Syrské síly, podporované ruskými vojáky, se snaží v posledních dnech ovládnout východní Ghoutu a podle svých odpůrců k tomu používají mimořádně brutální prostředky. Minulý týden média informovala, že po bombardování syrskými a ruskými letouny zůstalo více než dvě stovky mrtvých, z nichž čtvrtinu tvořily děti. Mezinárodní společenství ústy OSN i Spojených států proti útokům na civilisty protestovalo, ale násilí pokračuje dál.

Vládní ofenziva proti povstalcům se podle syrských aktivistů dostala do další fáze, ve které byl použit i bojový plyn. Údajně se tak mělo stát ve městě Al-Shifoniyah, kde měly po jednom z útoků problémy s dechem zdejší ženy a děti. Přitom právě použití bojového plynu bylo důvodem, proč se od Asada před několika měsíci odvrátil i Donald Trump a loni v dubnu nechal bombardovat v odvetě za použití plynu jednu z vojenských základen syrské vlády.

Syrší aktivisté na Twitteru uvedli, že nejméně jedno dítě po útoku plynem zemřelo. Jak hlásí arabská zpravodajská televize Al-Džazíra, v neděli zemřelo téměř třicet lidí v důsledku bombardování. V ten samý den přitom Rada bezpečnosti OSN jednomyslně odhlasovala výzvu k příměří po dobu třiceti dní. V obléhané oblasti se údajně nachází asi 400 000 lidí a mezinárodní společenství se obává dalekosáhlé humanitární krize.

O údajném masakru ve východní Ghoutě informují zahraniční i česká média, ale zdaleka ne všichni experti na oblast Sýrie sdílejí jimi prezentované názory. Například novinářka Krutilová připouští, že „bombardování Ghouty je strašný zločin“, ale česká i zahraniční média obviňuje ze selektivního výběru informací. „Asad a Rusko jsou ti jediní zlí a o povstalcích se zmiňují jen jako o tzv. rebelech bojujících proti Asadovi.“

„Ale už nemluví o tom, že tito rebelové jsou islamističtí radikálové, kteří od roku 2013 ostřelují civilní části Damašku z Ghouty, a lidé zde umírají. V Damašku žije kolem 5 milionů civilistů. Jen v minulém týdnu bylo zabito podle Syrského červeného půlměsíce 25 lidí a zraněno na 360 lidí z Damašku a okolních vesnic. Jedna z raket dopadla na školu v Damašku a zabila 3 děti. Není zde jedno dobro a zlo. Je to už jen zlo proti zlu a mezi tím se zmítají vyčerpaní civilisté, kteří chtějí pouze jediné – MÍR,“ napsala dále Kutilová na Facebooku.

V Sýrii už dávno není občanská válka. Každá z válčících skupin má podporovatele v zahraničí a cizí žoldáci za ně také bojují. Rusko a Írán na straně Asada, Turecko, SA a Katar podporují islamisty a USA pomáhají Kurdům. Navíc turecká armáda zabírá území na severu Sýrie.

Zde základní info: Ghoutu ovládají od roku 2013 islamistické skupiny, jejichž cílem je nastolení práva šaría v celé Sýri a založení sunnitského islámského státu Sham. Jejich ideologie je téměř totožná s ideologií ISIS. Jsou to skupiny Jaish al-Islam.

Hayat Tahrir aš-Šám (bývalá fronta an-Nusra), Rahman Legion a Ahrar aš-Šam. Od počátku je podporuje Turecko, Saúdská Arábie a Katar. Všechny tyto skupiny mezi sebou ještě nedávno bojovaly. Boje mezi nimi přinesly také smrt stovkám civilistů. V dubnu 2016 dokonce 3 000 civilistů z Ghúty protestovalo proti nim. Ozbrojenci z Jaish al Islam do davu začít střílet.

Problém je, že neexistují nezávislé zdroje informací z Ghouty. Vše je pod kontrolou islamistů. Ti tam nepouští žádné zahraniční novináře ani pracovníky neziskovek. Jedou jen svoji vlastní propagandu stejně jako další válčící strany v Sýrii.

autor: pro