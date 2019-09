Jsou trochu ubozí. Zeman se porýpal v demonstrantech a v Polčákovi

V sobotu prezident Miloš Zeman oslaví 75. narozeniny. Moderátor Jaromír Soukup mu tak úvodem předal dar – knihu Spravedlnost v Jeruzalémě. „Velmi rád si to přečtu. Toto je téma, které mám rád,“ sdělil Zeman, jenž je přítelem státu Izrael.

Následně hovořil o tom, že on sám je ateista. „Tolerantní ateista. Nemám nic proti křesťanům, buddhistům, upřímně řečeno, vzhledem k jejich fanatickému charakteru mám určité námitky vůči muslimům. Ale jinak ať spolu všechna náboženství žijí v míru a pokoji,“ sdělil.

Nadcházející státní svátek – 28. září, Den české státnosti – považuje Zeman za nejvýznamnější den českého státu. „Dříve byl nejvýznamnějším dnem 28. říjen. A my jsme v podstatě spoléhali na naši moderní historii, která byla založena na Československu, tedy na Masarykovi, Benešovi a Švehlovi. Ale po rozpadu Československa jsme hledali nějakou jinou kotvu. Našli jsme ji v českém státu,“ podotkl Zeman.

Lidi, kteří v souvislosti se státními svátky demonstrují, nazval Zeman tak trochu ubohými. „Ať si demonstrují kdykoliv jindy. Ale státní svátek je třeba oslavit v klidu a ve vzpomínkách. Vzpomínkách na tu hlubokou minulost, o které jsem mluvil,“ podotkl Zeman.

„Kdyby média nepsala o protestech opozice, neměla by munici. A jsou dva typy opozičních politiků: První, kteří formulují pozitivní alternativu. A ti druzí, kteří jenom kritizují alternativu těch druhých. A to jsou v podstatě neúspěšní politici,“ poznamenal.

Prezident byl v minulých dnech v nemocnici, kam jej po rozhovoru donutila jít jeho dcera Kateřina. „Chtěl bych citovat krásnou větu profesora Zavorala: Český stát má zdravého prezidenta. Řekl mi také to, že je to nejkrásnější dárek k mým narozeninám. Prohlíželi mě tak důkladně, že nevynechali žádné místo na mém tělo. Srdce bije jako zvon, plíce jsou čisté, jako bych nebyl kuřák, játra fungují, jako bych byl abstinent, ledviny jsou v pořádku. Abych ještě spravil dehydrataci organismu, tak si dám několik infuzí, které mně do těla dostanou minerály, protože v podstatě ten nízký tlak, který jsem měl, byl způsoben tím nízkým zavodněním,“ popsal své zdraví Zeman.

Přání smrti?

Následně se hovořilo o výroku europoslance Stanislava Polčáka, který napsal na svůj twitter, že věří, že prezident již nebude o ničem rozhodovat, neboť vše vyřeší příroda za něj. „U pana Polčáka si musíte uvědomit, s jakou kauzou to spojil; on to spojil s kauzou nejvyššího státního zástupce, který má do konce roku posoudit to zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a jeho rodiny. A on mně přál smrt právě proto, abych nemohl v případě potřeby zasáhnout do tohoto rozhodnutí,“ uvedl.

„Nedramatizoval bych to, žádná abolice se nekoná a já doufám, že se konat nebude, protože její podmínkou je právě to zrušení rozhodnutí Pavlem Zemanem. A pak Andrej Babiš by s tím musel souhlasit. To, že s ní nesouhlasí dnes, je naprosto pochopitelné. Pokud by ovšem došlo ke zrušení rozhodnutí ohledně trestního stíhání, byla by situace jiná,“ sdělil Zeman. Babiše pak pochválil za jeho ekonomické výsledky, které jsou dle Zemana uspokojivé. „Doufejme, že se mu podaří vyhrát příští volby, aby dokázal dovést všechny své vize do konce,“ dodal Zeman. Své pak Zeman řekl i k lídrovi ODS Petru Fialovi, kdy uvedl, že si není jist, že by bez předchozích zkušeností zvládl předsednictví vlády.

Nechyběla ani debata o Číně a o rozkolu česko-čínských vztahů. „Čínská reakce byla přehnaná. Impulsem k této reakci byl primátor Hřib a jeho akce. On by neměl dělat vlastní zahraniční politiku. On by se měl starat o Prahu,“ poznamenal k tématu Zeman.

Samozřejmě, nemohlo chybět ani téma klimatické konference OSN. „I když můj názor bude možná ojedinělý, tak já klimatickou konferenci pokládám za jednu velkou mediální bublinu, která dříve nebo později splaskne. A lidé se budou věnovat důležitějším věcem, například energetické politice. Miliony let se na zeměkouli střídají chladná a teplá období. A ti, kdo volají po klimatické změně, paradoxně volají po ovlivnění změny polohy zeměkoule, což mi připadá jako nadlidský úkol,“ poznamenal Zeman.

„Některé aktivity jsou velice užitečné. Například už na začátku 90. let došlo k odsíření našich elektráren. Stálo to asi 40 miliard korun, což na tehdejší dobu, i na tuto dobu, byla velká částka. Tak všechna tato dílčí opatření, to beru, ale dělat z toho humbuk, to mi přijde nepřiměřené,“ podotkl. Soukup následně podotkl, že bychom se měli k přírodě chovat ohleduplně. „Ta forma, ta hysterie, to, co předváděla aktivistka Greta, to mi přijde přehnané,“ řekl Soukup.

Hysterka Thunbergová

„Já Gretu Thunbergovou pokládám za hysterku a domnívám se, že by se měla vrátit do školy. Ať politici navrhují programy na zlepšení přírody, ale zlepšení přírody by se mělo dělat i tehdy, když by se nemluvilo o globálním oteplování. Oddělme tyto dvě věci. Myslím si, že po globálním oteplování přijde malá doba ledová a my budeme zkoumat, jaké zásoby uhlí nám ještě zbyly,“ poznamenal Zeman. Gretu podle Soukupa kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO) při svém vystoupení v New Yorku.

„Jednou dokonce mluvil o jakémsi druhu náboženského fanatismu v souvislosti s globálním oteplováním a různými klimatickými konferencemi. Chraňme přírodu bez ohledu na údajné globální oteplování a chraňme ji i tehdy, přijde-li malá doba ledová,“ uvedl.

A co míní Zeman o pozvání prezidenta Ukrajiny Zelenského? Pozvání do Česka učinil v minulých dnech Andrej Babiš (ANO). „Je to chyba,“ poukázal na své kompetence Zeman. Prezident Zelenskyj je podle něj již pozván jím. „Prezident zve prezidenta, premiér zve premiéra,“ podotkl.

Poté se Zeman vyjádřil ke krachu cestovní kanceláře Thomas Cook. „Čas od času zkrachuje nějaká společnost. Ty příčiny jsou v neschopnosti v managementu. A když tam po jistě úctyhodných osobnostech, které tuto společnost vynesly na povrch, nastoupil nějaký méně schopný management a dovedl ji až ke krachu, tak toho samozřejmě můžeme litovat, ale je to realita,“ podotkl Zeman. Ten ve svých slovech vyjádřil i přání, aby tištěná média zanikla a vše se přesunulo na internet. „Až zaniknou tištěná média, peníze se přesunou na internet,“ zmínil Zeman.

Závěrečná slova patřila EET a jejímu rozšíření. „Proti tomuto nemám zásadní námitky. Vždycky se uvádějí nějaké případy babičky, která prodává jablka, ale tak to jsou skutečně ojedinělé případy, to se dá omezit. Ale jsou tam skupiny advokátů a další, kteří vydělávají poměrně dost. Doufejme, že se to prosadí a že příjmy státního rozpočtu vzrostou o poměrně vysokou částku,“ dodal a závěrem pochválil ministryni Alenu Schillerovou (ANO), jež je podle jeho slov velmi schopnou ministryní.

