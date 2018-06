Jste odporný! Matteo Salvini je ve válce s Macronem. Dějí se i další věci

Italské ministerstvo vnitra se původně pozvánkou pochlubilo na Twitteru. Německo a Itálie mají na společném jednání řešit budoucnost migrační politiky. Horst Seehofer pozval svého kolegu prostřednictvím telefonického rozhovoru. Salviniho úřad k telefonátu dodal, že oba ministři jsou v otázkách bezpečnostní a migrační politiky „zcela ve shodě“.

Anketa Byli byste ochotni bránit Českou republiku se zbraní v ruce? Ano, za každých okolností 16% Záleželo by, proti komu. A s jakým politickým vedením 69% Ne 15% hlasovalo: 2712 lidí

Původní zpráva ZDE

Německý ministr Horst Seehofer již delší dobu připravuje novou německou migrační politiku, ovšem její zveřejnění bylo odloženo poté, co se dostal do křížku s kancléřkou Angelou Merkelovou ohledně skandálu s azylovými řízeními v Brémách. Vyšlo najevo, že azyl dostalo neoprávněně mimo jiné také 46 lidí, kteří měli vazby na islámské radikály, nebo jimi sami přímo byli. Od Seehoferova plánu se přitom čekalo, že by mohl pomoci navrátit víru v německý systém azylového řízení. Jak odhalil nedávný průzkum, 80 procent Němců mu v současnosti nevěří.

Psali jsme: Merkelové to bouchá pod zadkem. Už jde i o sex s Irfanem

Salvini momentálně plní titulky světových médií hojně sledovaným případem lodě Aquarius s více než 600 uprchlíky. Italský ministr vnitra odmítl vpustit loď do italských přístavů, za což sklidil četnou kritiku od neziskových organizací a také od některých partnerů v Evropské unii.

Matteo Salvini a jeho koaliční partner Luigi Di Maio v úterý vrátili úder kritikům, když zareagovali na komentáře pocházející z Francie a Španělska. Salvini na Twitteru napsal: „Španělsko nás chce nahlásit, Francie říká, že jsem odporný. Chci v poklidu vyjednávat se všemi, ale s jedním principem: Itálie na prvním místě.“ Europoslankyně za Ligu severu Mara Bizzotto reagovala na slova tiskového mluvčího Macronovy strany En Marche Gabriela Attala, který označil novou italskou migrační politiku jako „odpornou“. Bizzotto v reakci napsala: „V otázce migrace je odporná spíše Macronova než Salviniho politika.“ Podle ní by si měl tiskový mluvčí Attal umýt ústa, než začne hovořit o Itálii a Salvinim.

Celá tisková zpráva ZDE:

Sám Macron také nesledoval vývoj kolem lodi Aquarius s velkým nadšením a označil Salviniho chování za „cynické a nezodpovědné“. Salvini od Evropy požaduje konkrétní pomoc, a ne peníze. „Nechceme od Evropy peníze, chceme pomoc s tisícovkami relokací, které jsou zatím jen na papíře,“ řekl. „Naším cílem by mělo být snížení počtu vyplouvajících lodí a přetvoření severoafrických zemí na státy, kde budou uprchlíci přijímáni a dále rozdělováni na skutečné a falešné uprchlíky,“ dodal.

Salviniho koaliční partner a nový italský ministr průmyslu Luigi Di Maio pro změnu uvedl, že Francie by měla následovat španělský příklad a otevřít své přístavy uprchlíkům. Na slova o zodpovědnosti reagoval: „Jsem rád, že Francie objevila zodpovědnost: pokud budou chtít, pomůžeme jim. Měli by otevřít několik přístavů a my jim tam nějaké lidi pošleme.“

Kancelář italského premiéra Giuseppe Conteho oznámila, že Itálie se v kauze Aquarius dočkala dvou odlišných přístupů. Conte pochválil Španělsko, které uprchlíky přijalo, za solidaritu, naopak ale sepsul Francii, která podle něj ukázala cynismus. „Italská vláda nenechala téměř 700 lidí na lodi Aquarius napospas. K lodi se okamžitě připojily dva čluny s potřebnými zásobami. Po oznámení Malty, která odmítla spolupracovat, jsme přivítali bezprecedentní gesto solidarity ze Španělska,“ píše se dále v prohlášení.

Evropský komisař pro otázky migrace Dimitrios Avramopulos uvedl, že Brusel by rád v letech 2021–2027 utratil na podporu posílení vnějších hranic EU a lepší kontrolu toku imigrantů celkem 34,9 miliard eur. Jde o takřka ztrojnásobení současného rozpočtu. „Nemohu se dočkat, až jej potkám a započneme spolupráci,“ řekl Avramopulos na adresu Mattea Salviniho. „Pan Salvini nebude jen někým, ke komu bude Komise mluvit, bude také důležitým partnerem při naší práci,“ dodal komisař.

Psali jsme: Merkelové to bouchá pod zadkem. Už jde i o sex s Irfanem Miroslav Macek: Jedna evropská směrnice nadělá víc škody než deset ruských divizí Miroslav Macek: Italská vláda takhle vyřeší velice rychle a efektivně příliv imigrantů. Chce to jen vytrvat! Oni tam hladoví! Neziskovky řvou na Mattea Salviniho. Migrant vyhrožuje, že vyskočí z lodi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak