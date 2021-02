Jste otrok Sorose a Bakaly! Veselovský lapal po dechu a skončil. Host ho navíc převezl

reklama

Veselovský začal otázkou, zda jsou poslanci pravidla tzv. volná a Volný odpověděl, že jak která, např. že někdy chodí na červenou, ale nejezdí na červenou. Uvedl, že v tom se pravděpodobně neliší od 99 % občanů této země, tedy že nerespektuje pravidla, která jsou podle něho zbytečná nebo obtěžující. Anketa Kdo by byl lepší předseda ČSSD? Hamáček 10% Petříček 3% Ani jeden 71% Je mi to jedno 16% hlasovalo: 1007 lidí

Moderátor pak přešel ke sněmovní bitce a konfrontoval Volného se zněním jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Poslanec tvrdil, že část o disciplinárním řízení, kterým může skončit urážka ve Sněmovně či v Senátu, nečetl. „To mě nezajímalo,“ uvedl. Ale souhlasil, že neznalost neomlouvá. Když mu Veselovský vytýkal, že jako poslanec nezná jednací řád, Volný odvětil, že ve Sněmovně celý jednací řád nečetlo 199 poslanců ze dvou set. „To je život, tak to je,“ mínil Volný a na Veselovského dotaz ještě řekl, že se ptal všech kolegů, se kterými se potkal.

Poté se Veselovský ptal na to, jaký smysl pak má být ve Sněmovně a Volný vyjmenoval, že jde o navrhování zákonů, pozměňovacích návrhů a plnění volebního programu. Veselovský popichoval, že právě k tomu je jednací řád, že poslanec tedy neví, jak se tyto úkony dělají, ale Volný uvedl, že toto zná, buď že si to přečetl, nebo to „odkoukal“. „Ale vy ho zjevně porušujete,“ řekl Veselovský a Volný neprotestoval. „A co má být?“ dodal.

„Vy jste nikdy neporušil žádné pravidlo? Třeba novinářské pravidlo?“ přešel do protiútoku Volný a vytáhl na něj jeho prohlášení, že spojili síly s nadací Open Society Fund, že Veselovský několikrát vyhrál Novinářskou cenu od této nadace a že Daniela Drtinová seděla ve správní radě této nadace. „Kterou založil právě Soros,“ dodal Volný a Veselovský ho opravil, že se jméno čte „Soroš“. „Není různá, stačilo by si ho přečíst a možná byste ho nemusel porušovat,“ nesouhlasil Veselovský.

„Takže vy jste vlastně otrok dvou pánů, otrok pana Soroše a otrok pana Bakaly a vy mě tady budete poučovat o pravidlech, když je sám nerespektujete?“ vmetl moderátorovi do tváře poslanec.

Veselovský se opět vrátil k tomu, že Volnému ani nestálo za to si prostudovat pravidla, podle kterých se tvoří zákony, ale poslanec kontroval, že tato pravidla nastudovaná má. Ale neměl nastudované disciplinární řízení, protože nepředpokládal, že by někdy tuto znalost potřeboval. Moderátor shledal, že je tedy líný si tento zákon přečíst a Volný už to dál nerozporoval.

Co ale Volný rozporoval, bylo „napadení“ místopředsedy Sněmovny Hanzela. „Napadení vypadá úplně jinak, na to jsou právě ty zákony, jejichž skutkovou podstatu musíte naplnit, aby to byl trestný čin. My jsme se jenom pošťuchovali kvůli knoflíku,“ tvrdil poslanec, kterému místopředseda opakovaně vypnul mikrofon. Veselovský ho obvinil, že si vykládá zákony po svém, na což Volný reagoval, že zákony vykládá policie a soudy, takže si musí počkat. „Nevykládejte je vy, protože na to taky nemáte kvalifikaci,“ doplnil.

„Ten flákanec vznikl intuitivně, to byl zásah vyšší moci,“ dostal se Volný k další části videa a když se Veselovský ptal na definici, uvedl, že se jednalo o varování, že pokud na něho někdo bude útočit, tak se bude bránit. Trval si na tom, že jeho chování vůči Hanzelovi útok nebyl, chtěl pouze „zmáčknout knoflík“. Uznal, že jeho chování bylo nestandardní, ale nebylo prý podle zákona útokem. Ani strkání s poslancem Chvojkou prý tak bráno nebude.

Veselovský tedy zkusil jiný přístup, tedy otázku, zda poslanec věděl, že u místopředsedy neměl co dělat, tím méně pak mačkat knoflík. „Ale tam nemá co dělat vůbec nikdo, ale tam se naprosto běžně chodí,“ odpovídal poslanec s odkazem na záznamy z PS. Dále moderátor citoval ze zákona, že poslanec má mluvit k projednávané věci, a pokud „vybočuje z mezí slušnosti“, tak mu může předsedající slovo odejmout. Volný tvrdil, že toto neporušil, že naopak Hanzel vnesl neoprávněně jako předsedající svůj názor, že by se Volný a Bojko měli stydět. „On rozšířil ten okruh věcí, o kterých jsme se bavili, a když jsem na něj chtěl zareagovat, tak mi to chtěl omezit zpátky jenom na projednávání nouzového stavu,“ stěžoval si.

Fotogalerie: - Bezdomovci do hotelů

Nakonec se diskutující dostali k pointě, tedy Veselovský řekl, že v jednacím řádu je i tato možnost upravená. „Ale já vím, že je tam ta situace upravená. Ale mně to upravení nevyhovovalo,“ pravil Volný a odvolával se na Listinu základních práv a svobod. Dodal, že ví, že měl vyvolat hlasování Sněmovny o špatném postupu předsedajícího schůze, ale schůze prý probíhala v „nepřátelském duchu“, když odhalovali údajně utajované informace. „Ale ti poslanci měli stejnou tendenci a stejný pocit jako vy, že nás nemají nechat domluvit, takže na nás naši kolegové syčeli, hučeli, bučeli, plácali do lavic a pan řídicí Hanzel tu schůzi nezvládl,“ tvrdil poslanec a dodal, že věděl, že stěžování si na Hanzela před touto Sněmovnou bude marné.

„Já jsem se vydal k předsednickému stolku na přímé pozvání místopředsedy Sněmovny,“ komentoval poslanec slovní výměnu, kdy Hanzel říká: „Tak to přijďte“, po výstraze, že si mu Volný sedne na klín a odříká svou řeč do jeho mikrofonu. A opět zopakoval svou tezi, kterou vyřkl už u Jaromíra Soukupa, že pokud je ohrožena svoboda a demokracie, tak mají občané klást aktivní odpor. Co se týče disciplinárního řízení, tak se mu nebrání, ale chce, aby proběhlo v souladu s jeho právy.

Dále se Veselovský tázal na přítomnost Volného advokátky u jednání mandátového a imunitního výboru. Poslanec spustil, že mandátový a imunitní výbor je podjatý, že advokátku potřeboval a řešil rozhodnutí výboru. Moderátor se snažil zeptat, zda mu advokátka radí, že nemá dodržovat zákony, ale Volný pokračoval ve své řeči. „Slyšíte mě, pane poslanče? Jestli nemáte chuť nebo čas odpovídat na moje otázky, tak možná nemá smysl v tom rozhovoru pokračovat, možná bychom se nemuseli navzájem trápit,“ varoval. „Já se netrápím, já jsem absolutně v pohodě,“ přišla reakce od Volného. „Ale já ne,“ řekl Veselovský a Volný usoudil: „To je váš problém.“

„Rozumíte, na čem záleží dialog obou? Ti dva se poslouchají a reagují na to, co říkají,“ zabředl moderátor do podstaty rozhovoru. „Vy jste mi zadal otázku, na kterou jsem nestihl odpovědět,“ řekl Volný a vysvětlil, že odpovídá na otázku, která mu byla položena předtím. „Nemám v současné době zaručená veškerá svoje práva ze strany mandátového a imunitního výboru, ani organizačního výboru, rozhoduje se o mně beze mě, a proto já to rozhodnutí nemohu přijmout a odvolám se před celou Sněmovnou,“ pokračoval Volný v monologu a Veselovský komentoval: „Říká poslanec, který nedodržuje zákon. Který není schopný nebo ochoten přečíst si jednací řád Poslanecké sněmovny.“ A Volný dořekl, že postup svůj i své právničky bude obhajovat na otevřeném plénu.

Na závěr se Veselovský zeptal, proč nenosí roušku. Volný se začal odkazovat na zdroje z USA, načež byl informován, že se nachází v ČR, kde už zemřelo 18 tisíc lidí v souvislosti s covidem. „Zemřeli na roušky,“ odpálil bombu poslanec a začal mluvit o Bělorusku, když moderátor řekl, že pro něco takového nemá důkazy. „Necháte mě položit vám otázku?“ otázal se. „A tak jo, výjimečně. Já jsem takový medvídek, tak to můžete zkusit,“ reagoval poslanec Volný. Veselovský si povzdechl a začal: „To je...“ „Hezké, že?“ dokončil za něj poslanec. „Tak s medvídkem to, myslím, nemá smysl,“ rozhodl se ukončit debatu a od Volného se jen ozvalo: „Tak jak myslíte.“ A s tím se diskutující rozloučili.

Psali jsme: Nemáš očkování? Budeš v seznamech. Izrael přitvrzuje. A nejen tím Předseda Pirátů Bartoš bude mluvit se Zemanem o epidemii covidu „Tak znovu a pro úplně blbé!“ Flegr se rozohnil. Blatného určitě nepotěší, co poslal mezi lidi „Vláda. Banda nabubřelých, bezradných, postbolševických buranů!“ Neurolog Stránský ve varu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.