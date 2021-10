Jurečka se směje Babišovi kvůli dálnici: Natřel stará vrata a křičí na celou vesnici, že dovezl fungl nová

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se na sociální síti opřel do premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jenž se chlubil svými zásluhami při slavnostním otevření opravené dálnice D1. Prohlásil ji za novou dálnici a vyzdvihl, že jim se podařilo 1 kilometr stavět za 152 milionů korun, zatímco za dob vlády stran, jež jsou nyní v koalici SPOLU a exministra dopravy Aleše Řebíčka, se kilometr dálnic stavěl za 385 milionů. Podle Jurečky předseda vlády nyní jen sklízí ovoce za to, co předchozí vlády započaly.

Šéf hnutí ANO, premiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem za hnutí ANO Karlem Havlíčkem za účasti kamer České televize slavnostně otevřeli kompletně opravenou dálnici D1. Rekonstrukce trvala 9 let a skončila týden před blížícími se parlamentními volbami. Podle premiéra je správné prezentovat výsledky dobré práce.

Obul se také do konkurenční koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09. „Možná si vzpomenete, že za dob vlády (stran nynější) koalice SPOLU a slavného ministra dopravy pana (Aleše) Řebička se stavěly dálnice za 385 milionů korun kilometr. Za nás se staví kilometr za 152 milionů, takže za půlku,“ pravil Babiš.

Jeho slova zvedla ze židle šéfa lidovců.

„Stojím u Přerova a dívám se tu jen na velkou hromadu hlíny. Žádnou dálnici nevidím! Pan premiér si to asi představuje, jak kdyby člověk natřel 20 let stará vrata od stodoly a začal křičet na celou vesnici, že zrovna dovezl fungl nová. Co tak normálně říct, že rekonstrukce D1 začala za předchozích vlád v roce 2013 a teď za hnutí ANO se jen dokončila, a to ještě s tříletým zpožděním oproti původnímu plánu? Omluvit se všem řidičům za komplikace? Že je nutné taky dotáhnout opravu D1 u Ostravy a dokončit D1 u Přerova a je jen chyba této vlády, že to ještě není? Nic?“ čílil se Jurečka na svém facebooku. „Co jsem taky čekal, je to jako vždy, a proto potřebujeme ZMĚNU!“

Ministerský předseda také v sobotu prohlásil: „Máme fungl novou dálnici Praha – Brno,“ holedbal se Babiš před kamerami s tím, že o nutnosti dálnici rekonstruovat se mluvilo roky. „A já jsem rád, že se to konečně podařilo. Je to úplně nová dálnice, která je širší na každé straně,“ prohlásil předseda vlády o dálnici, která byla dokončena v roce 1980 a o 41 let později byla rozšířena o zmíněných 75 centimetrů na každé straně.

Jeho vláda tedy z pohledu premiéra plní své sliby, staví dálnice a staví je levněji, než vlády před rokem 2014, odkdy ve vládě sedí Babiš a další zástupci hnutí ANO.

„Naši kritici budou říkat, že to děláme kvůli volbám. Já si myslím, že není ostuda prezentovat naši práci,“ zdůraznil Babiš s tím, že dálnice je perfektní, za což si zaslouží poděkování jak Ředitelství silnic a dálnic, tak firma Metrostav.

