KSČM podepsala dohodu o toleranci vlády s hnutím ANO

10.07.2018 14:00

Představitelé ANO a KSČM dnes v Poslanecké sněmovně podepsali dohodu o toleranci kabinetu. ČTK to sdělila mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová. Komunisté by na základě smlouvy měli ve středu podpořit vládu ANO a ČSSD v hlasování poslanců o důvěře. Podle textu dohody, který má ČTK k dispozici, by také komunisté neměli v době její platnosti vyvolat sněmovní hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.