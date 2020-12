Kalousek: Pokutu za pivo jsem vyřešil hned. Jak?

Miroslav Kalousek opět zavítal do Prostoru X. Potvrdil, že do Parlamentu kandidovat nehodlá. Ale politiky se nevzdává. „Určitě se nebojím, že se neuživím,“ říká o prospektu, že se bude živit prací. A pokud bude někdo z demokratických politiků chtít, klidně mu prý poradí. A nemohla chybět kritika Andreje Babiše za to, že snižuje daně.

Čestmír Strakatý pro začátek zopakoval, čím Kalouska počastoval Andrej Babiš na jeho 60. narozeniny, tedy „zlikvidoval i to, co bylo dobré, vzal prachy všem“. Politik se pousmál a řekl, že od premiéra slyšel i větší nesmysly. A zopakoval, že v krizi hrozila dluhová spirála a bylo nutné přesvědčit finanční trhy, že Česko je schopné hospodařit. Což se podařilo. „Místo za 6 % jsme si začali půjčovat pod 3 %, na stejné úrovni jako Německo, vyhnuli jsme se dluhové spirále,“ oznámil a dodal, že v roce 2011 ho časopis Financial Times označil za nejdůvěryhodnějšího ministra financí. „Kdybychom se tenkrát chovali, jako se chovají pan Babiš a Schillerová, tak už dnes stojí na dluhové brzdě a vůbec by nevěděli, co mají dělat, protože ty důsledky té dluhové spirály, která tenkrát hrozila, byly obrovské.“ Prý tenkrát mysleli na budoucnost a zajistili jí. Doplnil, že kdyby věděl, že v roce 2013 začne v EU kvantitativní uvolňování, tak mohl být v roce 2011 mírnější, ale to nevěděli. Anketa Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 802 lidí

Co se týče rozhodnutí, kterých lituje, zmínil jen hlasování pro zřízení krajských samospráv a pro přímou volbu prezidenta. Byl prý proti, ale ze stranické loajality hlasoval pro. Politických chyb podle svých slov udělal více, ale toto byly věci, u kterých zvedal ruku s vědomím, že to je špatně.

Úsloví „Za všechno může Kalousek“ prý bere jako vyznamenání, protože to znamená, že ho rádoby autokratická vláda vyhodnotila jako nejnebezpečnějšího soupeře. „V přestřelkách se vždycky střílí na toho nejnebezpečnějšího střelce,“ pravil majitel tří revolverů.

Dále se řešil ohlášený konec jeho poslanecké kariéry a Kalousek si rýpl, že není jako tato vláda, tedy že svůj slib nekandidovat splní. Ale to prý neznamená, že v politice končí. Opět se otřel o některé poslance, kteří v Poslanecké sněmovně jsou, ale podle Kalouska politiku nedělají. „Já asi nikdy nepřestanu dělat politiku, jenom nebudu v Poslanecké sněmovně a budu se živit nějakým občanským povoláním,“ neprozrazoval svou budoucí dráhu Kalousek. Strakatý se zeptal na případnou kandidaturu do Senátu, ale předseda posl. klubu TOP 09 řekl, že o žádné kandidatuře nepřemýšlí. „To jediné, co bezpečně vím, je, že v roce 2021 nebudu kandidovat do Poslanecké sněmovny,“ uvedl, ale dodal, že zůstane aktivním členem své strany a bude se dále vyjadřovat. „Mé zkušenosti, má expertíza je k dispozici každému demokratickému politikovi, který mě požádá o radu. Mám pocit, že ten zájem tu je a bude,“ doplnil.

Do důchodu se prý nechystá. „Do důchodu mám ještě pět let. Takže se budu muset nějak živit a nebudu profesionální politik s příjmem profesionálního politika, což mě nijak neděsí, nikdy mě ta představa neděsila,“ řekl moderátorovi. Co konkrétně hodlá dělat však říci nechtěl, ještě se prý rozhoduje. „Určitě se nebojím, že se neuživím,“ usmál se opět.

Moderátor se pak zeptal na pokutu, kterou Kalousek dostal za pití piva v restauraci Hlučná samota. Politik sdělil, že ji zaplatil obratem, zvláště vzhledem k tomu, že náměstek primátora Hlubuček oznámil na sociálních médiích její doručení ještě předtím, než byla skutečně doručena do Bechyně, kde Kalousek bydlí. „Tak jsem mu zavolal a poprosil jsem ho, jestli když už to takhle zveřejnil, jestli by mi nemohl poslat fotokopii toho platebního příkazu e-mailem, že bych to zaplatil neprodleně,“ doplnil s tím, že Hlubuček mu tedy fotokopii zaslal.

Kalousek se pak vrátil k úrokům za dluhopisy. Mínil, že zatímco tehdy byl úspěch si půjčovat za 3 %, dnes se půjčuje za 1 %. Což sice prospívá hospodářskému růstu a finanční stabilitě, ale umožňuje to dle Kalouska neodpovědným vládám levně se zadlužovat a přežívat firmám, které už na trhu dávno neměly být. „Já nejsem fanda kvantitativního uvolňování, to bude mít samozřejmě také svoji cenu. Není možné tuto politiku dělat donekonečna s tím, že to nějak zaplatíme,“ řekl a dodal, že dnešní chování vlády je rezignace na jakoukoliv rozpočtovou odpovědnost.

Deficit v průběhu následujících dvou let by prý pochopil, zvlášť pokud by byl tvořen kompenzacemi těm, kterým bylo zakázáno podnikat. Ale vláda dle něho dělá deficit změnami mandatorních výdajů, které zůstanou i po epidemii. A i když jsou peníze levné, tak pokud se vláda zadluží o bilion korun, tak úroky stejně budou v absolutních číslech vysoké. „A nás ještě čeká demografická krize,“ upozornil Kalousek na to, že se v Česku rodí málo dětí a populace stárne. Podle něj toto všechno vezmou do úvahy investoři a sníží Česku rating. A kritizoval jako neodpovědné i snížení příjmů vzniklé snížením daně z příjmu.

Na balíčku, který ruší superhrubou mzdu a sníží výběr daní, nevidí ani nic pravicového. „Tak jako neexistuje pravicový a levicový extrémismus, je jenom nebezpečný extrémismus, tak v politice neexistuje levicový a pravicový populismus, tak existuje jenom nebezpečný populismus. A ten balíček není nic jiného než nezodpovědný populismus, neodpovědný, a proto velmi nebezpečný.“

Strakatý se zeptal na to, že se TOP 09 pro koalici vzdala prosazování eura. Kalousek to prohlásil za bolestivé, ale uznal to jako oběť pro vytvoření koalice. Doplnil, že ODS se pro změnu bude asi těžko smiřovat s formulacemi o ochraně životního prostředí. „Každý bude muset přijmout nějaký kompromis, kdo toho nebude schopen, ten bude muset jít od toho. A ve finále bude program, který na ty další 4 roky bude dávat smysl,“ prohlásil s tím, že ostatní alternativy jsou horší. Moderátor se ho pak zeptal, zda by ho náhodou nepřesvědčil Mikuláš Minář. Což Kalousek odmítl. „Oni to určitě myslí dobře, ale za všemi těmi větami jsem našel pouze prázdnotu.“

Nakonec se moderátor zeptal, co zůstane jeho odkazem, ale Kalousek nechtěl o odkazu ani slyšet, řka, že nikam neodchází. „Mojí politickou prioritou zůstává demokracie jako taková. Demokracie, kde platí pravidla, mechanismy a procesy, a kde politici, ať už jsou v pozici premiéra nebo prezidenta, nevymýšlejí, jak ta pravidla obejít. Ale korektně vykládají a korektně dodržují,“ uvedl. A Andrej Babiš a Miloš Zeman podle něj nic jiného nedělají, než že vymýšlejí, jak pravidla obejít. Jako druhou prioritu stanovil rozpočtovou odpovědnost. „Ta, která dnes pláče v koutě,“ neodpustil si a dodal, že ta zaručuje, že se lidé nedostanou do náhlých problémů.

