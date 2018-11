Kalousek poblil Kuberu. A schytal to už i od Gazdíka

Komu se nelíbí nový předseda Senátu za ODS Jaroslav Kubera? Kromě redaktorů Českého rozhlasu a Respektu je to předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. I on předhazuje Kuberovi jeho výroky o harašení. A ptá se Starostů: „Když se profilujete jako proevropská síla, proč jste podpořili protievropského předsedu Senátu Kuberu proti osobnosti evropského formátu Václavu Hamplovi?“ Svou nelibost vyjádřil jako obyčejně na Twitteru a schytal kritiku, že nyní není na pravici čas kopat okolo sebe.

Pro Jaroslava Kuberu bylo ve druhém kole volby odevzdáno 46 hlasů, pro Václava Hampla 24. Po prvním kole získal Kubera 35 hlasů, a čekalo se, že ve druhém bude posilovat spíše jeho protikandidát.

Anketa Co soudíte o Miroslavu Kalouskovi? Je to dobrý politik a čestný člověk 2% Má své vady, ale podporuji ho 4% Nemyslím si o něm příliš dobrého 46% Nenávidím ho 48% hlasovalo: 619 lidí

Hampl získal v prvním kole 22 hlasů, třetí z favoritů, Jan Horník z klubu Starostové a nezávislí, 18. Kubera se tak stal předsedou Senátu.

„Seznamte se. Ing. Jaroslav Kubera, předseda Senátu PČR, druhý nejvyšší ústavní činitel naší vlasti. Zvolen hlasy senátorů ODS a STAN,“ započal Kalousek svou kritiku nově zvoleného předsedy horní komory parlamentu.

Přidal obrázek, na kterém je úryvek z Kuberova předvolebního rozhovoru: „Drží, mají to rády. Vždycky začnu tím, že je jemně pohladím a zeptám se, jestli nejsou jako ty blbé Američanky. A nejsou! Akorát jsem už u sedmnáctek a bojím se, aby to nešlo dál“.

Pro kontext, z rozhovoru je zcela jasně vidět, že Kubera žertuje.

Celý rozhovor ZDE

Seznamte se. Ing. Jaroslav Kubera, předseda Senátu PČR, druhý nejvyšší ústavní činitel naší vlasti. Zvolen hlasy senátorů @ODScz a @STANcz. pic.twitter.com/XCe3LAHylR — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. listopadu 2018

Kalousek ještě doplnil, odkud výrok pochází. „Pokud byste hledali zdroj, je to v rozhovoru JK v Týdnu 10. září ‚Haraším, tedy jsem‘. Rozhovor je na stránkách ODS dodnes. Zřejmě se s textem identifikují...“

Pokud byste hledali zdroj, je to v rozhovoru JK v Týdnu 10. září „Haraším, tedy jsem“. Rozhovor je na stránkách @ODScz dodnes. Zřejmě se s textem identifikují... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. listopadu 2018

Na Kalouskova slova se ozvala Alexandra Udženija z ODS: „Někteří zhrzení politici očividně nedokážou překročit vlastní ego. Místo gratulace kolegovi z ODS ke zvolení, tak jedovatý plivanec. Pan Kalousek nám udílí lekci z nonšalance. Tak ‚pěkně děkujeme‘,“ vzkazuje.

Někteří zhrzení politici očividně nedokážou překročit vlastní ego. Místo gratulace kolegovi z @ODScz ke zvolení, tak jedovatý plivanec. Pan Kalousek nám udílí lekci z nonšalance. Tak „pěkně děkujeme“. — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 14. listopadu 2018

„Již jsem gratuloval, pokud jste to přehlédla. A popřál mnoho úspěchů. Nelze ale přehlédnout ani neakceptovatelné výroky. Vy je máte na svých stránkách. Ztotožňujete se s nimi? Asi ano, když je máte na stránkách. Tak to je pak těžké...“ brání se Kalousek.

Již jsem gratuloval, pokud jste to přehlédla. A popřál mnoho úspěchů. Nelze ale přehlédnout ani neakceptovatelné výroky. Vy je máte na svých stránkách. Ztotožňujete se s nimi? Asi ano, když je máte na stránkách. Tak to je pak těžké... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. listopadu 2018

Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 88% Nemá 12% hlasovalo: 16447 lidí

„Teď jste mě teda otrávil,“ píše Kalouskovi Vratislav Batala. „Mám Vás jako politika v oblibě, ale tyhle útoky mezi sebou, v té lepší části politického spektra, nejsou k ničemu. Tím jenom nahráváte těm blbům z druhé strany. Myslel jsem, že tohle chápete. Fakt jste mě zklamal“. A Matouš Fišer dodává: „Nemohli byste se, prosím, přestat hádat a začít spolupracovat? S ohledem na současnou situaci by to bylo určitě nejlepší“.

Teď jste mě teda otrávil, mám Vás jako politika v oblibě, ale tyhle útoky mezi sebou, v té lepší části politického spektra, nejsou k ničemu. Tím jenom nahráváte těm blbům z druhé strany. Myslel jsem, že tohle chápete. Fakt jste mě zklamal. — Vratislav Batala (@Batys62) 14. listopadu 2018

Nemohli byste se prosím přestat hádat a začít spolupracovat? S ohledem na současnou situaci by to bylo určitě nejlepší. — Matouš Fišer (@MatousFiser) 14. listopadu 2018

Kalouskovi to nedalo a ptal se Starostů a nezávislých: „Nejsem lídr. Přesto bych se rád zeptal lídrů, kteří odpovědnost nesou, Petra Gazdíka a Víta Rakušana. Když se profilujete jako proevropská síla, proč jste podpořili protievropského předsedu Senátu Kuberu proti osobnosti evropského formátu Václavu Hamplovi? Děkuji za odpověď“.

Nejsem lídr. Přesto bych se rád zeptal lídrů, kteří odpovědnost nesou : @petrgazdik a @Vit_Rakusan - Když se profilujete jako proevropská síla, proč jste podpořili protievropského předsedu Senátu Kuberu proti osobnosti evropského formátu @Vaclav_Hampl ? Děkuji za odpověď. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 14. listopadu 2018

A Petr Gazdík mu na to odpověděl: „Milý Mirku, jistě víš, že v klubu STAN jsou i senátoři za TOP 09 (jindy to připomínáš). A mrzí mě, že do tohoto klubu vrážíš klín. Určitě víš, že ctili dohodu podpořit kandidáta některého z nejsilnějších klubů – přesto měli volné hlasování. Kdo dohodu porušil, byli lidovci“.

Milý Mirku, jistě víš, že v klubu STAN jsou i senátoři za TOP 09 (jindy to připomínáš). A mrzí mě, že do tohoto klubu vrážíš klín. Určitě víš, že ctili dohodu podpořit kandidáta některého z nejsilnějších klubů - přesto měli volné hlasování. Kdo dohodu porušil, byli lidovci. — Petr Gazdík (@petrgazdik) 14. listopadu 2018

