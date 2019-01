Kalousek poplival voliče Andreje Babiše. A dal veřejný slib

První téma bylo jasné: Miloš Zeman. Konkrétně to, že neudělil profesorský titul docentům UK Ivanu Ošťádalovi a Jiřímu Fajtovi. Moderátor připomenul, že proti tomu bývalý předseda TOP 09 brojil již na sociálních sítích. Kalousek prohlásil, že s tím musí nesouhlasit každý, kdo chce žít v právním státě, a zmínil, že soud vyhověl žalobě univerzity a vyzval prezidenta, ať je jmenuje. „Chování prezidenta republiky a často i premiéra je postupný rozklad právního státu, protože prostě nerespektují právní pořádek a některé ústavní zvyklosti, které k tomu právnímu pořádku patří,“ trval na svém Kalousek. Dodal, že na jednání Sněmovny navrhne mimořádný bod kvůli tomu, že kancléř Mynář se evidentně snažil ovlivňovat soudce, kteří rozhodovali v případech, jež se týkaly hradní kanceláře. „To je taky útok na jeden z pilířů právního státu,“ varoval politik. Ale neví, jestli se tento bod vůbec na jednání dostane, a Poslanecká sněmovna může pouze prohlásit, že si toto nikdo dovolit nesmí. Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 78% Nezvažuji 17% Ještě nevím 5% hlasovalo: 4712 lidí

„Prostě nemůžeme k tomu být lhostejní, nejde samozřejmě jenom o poslance, je důležité, aby žádný člověk nebyl lhostejný k tomu, že se nerespektují pravidla. Pokud nebudeme respektovat pravidla, tak se nám tu bude špatně žít,“ vysvětlil Miroslav Kalousek.

Moderátor se pak Kalouska zeptal, jak se pravicovému politikovi daří dnes v opozici. „Tak daří se mu jako v opozici. Práce v opozici je mnohem náročnější, protože nemáte za zády ten vládní aparát,“ sdělil předseda poslaneckého klubu TOP 09. Moderátor mu na to namítl, že v opozici se nemusí zdůvodňovat, stačí kritizovat. Kalousek ale mínil, že se musí obojí a dodal, že předložili své konstruktivní návrhy a oponují vládním návrhům. Ale prý nejsou vždy proti, podle statistik byli dokonce pro více návrhů než proti. Jako úspěch označil, že jim prošly některé pozměňovací návrhy.

Fotogalerie: - Kalousek, Kalousek!

Úspěch Andreje Babiše je podle něj způsoben dvěma důvody. Jednak poptávkou po spasiteli, který zařídí, že bude líp. „Spousta lidí chce to, čemu se říká vláda silné ruky. Andrej Babiš ztělesňuje takový ten typ člověka, který se o vás postará a bude vám líp,“ okomentoval první důvod politik a ještě doplnil: „Populisté říkají, že se o vás postarají. Žádný politik se o vás nepostará. Když vám vláda řekne, že se o vás bude starat, tak byste se měl začít bát. Vláda se má starat o jednoduché transparentní prostředí, aby ponechala maximální svobodu každému jednotlivci v rámci nějakých pravidel, která ten parlament rozhodne.“

„Ten druhý důvod je pocit rehabilitace lidí, kteří kolaborovali s komunistickým režimem. Tehdejší dvacátníci, třicátníci, kteří měli hezky rozjetou kariéru...“ chtěl rozvinout druhý důvod Kalousek, ale moderátor ho přerušil. Zeptal se, zda to Babišovi nedávají „tak trochu zadarmo“, když říká, že jejich jediný program je antibabiš. „Ale to přece není pravda,“ bránil se politik. „Program antibabiš je také termín z Babišovy propagandy,“ dodal. Zvrátit situaci je podle něj možné jen ve volbách. „Můžete to dělat svým programem, můžete to dělat tím, že pojmenováváte rizika, která plynou ze současného vládnutí, nových pořádků.“ Moderátor se tázal, proč se mu to nedaří. S tím ho ale Kalousek odkázal na Jiřího Pospíšila, který stranu vede teď, a dodal, že on to nedokázal tak, jak chtěl, a proto odstoupil.

Moderátor pak na Kalouska šel trochu zostra: „Pokud by vaše osoba byla překážkou kompletního sjednocení opozice nebo nějaké větší spolupráce těch pravicových stran, byl byste ochoten úplně odstoupit z politiky?“ Kalousek se bránil, že tuto otázku nikdo nepoložil a podobné tlaky prý nikdy necítil. „Cítil jsem to u KDU-ČSL. Jestli si vzpomenete, tak v roce 2016 jsem byl předsedou TOP 09 a řekl jsem: ‚Je naprosto vyjimečná situace, pojďme zastavit tuto nebezpečnou moc a pojďme pro tyto volby udělat společnou kandidátku od středu doprava‘,“ zavzpomínal bývalý předseda TOP 09. Předseda lidovců mu na to odpověděl, že oni se svým bývalým předsedou na jedné kandidátce nikdy nebudou. „Já jsem řekl: ‚Zajisté, žádný problém, tak já na té kandidátce nebudu‘,“ poukázal Kalousek, že byl ochotný k ústupkům. Ale nyní, když není na kandidátce do europarlamentu a lidovci stejně nechtějí kandidovat s TOP 09, tak je podle něj tento důvod zástupný a doufá, že strana uspěje se společnou kandidátkou se Starosty.

Celé video ZDE

Psali jsme: Zeman byl v nemocnici, ale nesmí se o tom mluvit, udeřil biskup Václav Malý Buďme hrdými občany, nevyklízejme občanský prostor, a tím nejlépe naplníme odkaz Jana Palacha, řekl Václaváku biskup Malý Soudní šéf Baxa o zážitcích se Zemanem: Kritizoval, poučoval, nenaslouchal. A pak vytáhl jeho „seznam hříchů“ Straší nás muslimy a sudetskými Němci. EU jsme my. Hajme lidská práva, nebo si podřízneme větev. To vše nám odkázal Palach, napsali Saša Vondra, Placák, Standa Penc a jiní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas