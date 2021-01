Kalousek složil mandát a odešel do ČT. A tam... přišla velká omluva. A to nebylo vše

reklama

„Myslím, že je to takticky správné rozhodnutí,“ zmínil končící poslanec Miroslav Kalousek, že všechny sněmovní schůze budou stejně již probíhat v rámci volební kampaně, tedy jeho účast zde už nemá smysl.

Důležité je, aby nyní dostali největší prostor ti, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. „Při té obrovské mediální přesile, kterou budou mít v kampani Babišovy vydavatelské domy, je Sněmovna jedno z mála míst, kde může mít opozice férové prostředí při diskusi,“ věří, že tento krok přispěje k maximalizaci úspěchu koalice, které věří, a jeho voliči a sympatizanti takové rozhodnutí pochopí.

Potěšilo jej, že od kolegů napříč politickým spektrem dnes při loučení sklidil potlesk ve stoje. „Udělalo mi to radost. Bral jsem to jako vyjádření respektu. Bylo to důstojné rozloučení, vážím si toho. Nijak zvlášť jsem to ale neprožíval, emoce jsem si prožil už při tom rozhodování,“ uvedl politik.

Kalousek se také ve Sněmovně omluvil každému, koho se během své kariéry mohl dotknout, nikdy to prý nebylo osobní. Některé jeho emotivní výstupy však často vypovídaly o opaku. „Jsem si toho vědom, že v zápalu diskuse, kdy jste v ringu se svým politickým supeřem, to mohlo vypadat osobně. Právě proto jsem se chtěl omluvit. Ale vždy to byla opravdu politická diskuse,“ trval si na svém.

Sám nebere osobně ani kritiku své osoby. „I já se rány, které jsem schytal, a že jsem jich neschytal málo, snažím nebrat osobně. Necítím osobně žádnou hořkost. Myslím si prostě, že to patří k té práci,“ doplnil Kalousek.

Prozradil, co mu řekl čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Že budu chybět, ale že mě chápe. Ve Sněmovně bych už spíše mlčel, aby mohli mluvit ti, kteří kandidovat budou, mně tahle role není vlastní,“ podotkl Kalousek.

Plánuje tedy raději „tahat za nitky“ zezadu? „Podívejte se, nikdy jsem nechápal mandát poslance jako živnost. Jde o nástroj, se kterým se snažíte něco udělat. Bylo by pohodlné si teď ve Sněmovně odpočinout, ale volebnímu výsledku by to nepomohlo,“ zdůraznil opakovaně s tím, že rád bude rozdávat rady, pokud o ně bude někdo stát.

Kalousek tvrdí, že dnes už poslanci politiku ve Sněmovně nedělají. „Někteří si jen vyslechnou pokyn svého předsedy klubu, svého gurua, jak mají hlasovat a činit, aniž u toho přemýšlejí,“ všímá si zklamaně.

Vidí dnes ve Sněmovně nějakého talentovaného politika, vynechá-li poslance z řad TOP 09? „Ano, jistě. Je tam řada talentovaných politiků. Politiku buď děláte pro plat a společenský status, nebo pro ten nástroj, kterým něco realizujete. Těm prvním říkám chlebaři a jejich koncentrace roste,“ říká končící poslanec.

Je ochoten rozdávat pak své rady i vládním členům. „Kdyby chtěl kdokoliv z dnešní vlády po volbách poradit v obrovských výzvách... i já jsem si nechával v době finanční krize jako ministr financí rád poradit od opozičních poslanců,“ podává Kalousek pomocnou ruku.

Souvisí jeho odchod ze Sněmovny s dalšími politickými ambicemi, například kandidaturou do Senátu nebo na prezidenta? „Příštích devět let budu mít každý rok nějaké volby. Dosud jsem o nich nepřemýšlel, možná přemýšlet začnu,“ pousmál se Kalousek.

Moderátorka Světlana Witowská namítla, že sám jako šéf státní kasy se také ne vždy trefil. „V roce 2008, 2009 ty vaše rozpočty také úplně neodpovídaly realitě,“ podotkla.

„My jsme se na rozdíl od této vlády nebáli nepopulárních opatření, abychom nepřipustili dluhovou spirálu,“ zdůraznil dotčeně, že tato vláda je nesmírně rozhazovačná, i když se odhlédne od krize.

Prozradil, co považuje za svůj největší politický omyl: „Dodnes si to vyčítám. Byl jsem krátce předsedou KDU-ČSL, což byla koaliční strana ve vládě Vladimíra Špidly. Tenkrát se rozhodla ČSSD svého předsedu a premiéra odstřelit. Tehdejší vicepremeiér Gross mi položil otázku, co budeme dělat, když budou chtít vyměnit premiéra i předsedu. Ctil jsem zásady a řekl jsem, že to je jejich pozice, když ji vymění, budeme to respektovat. Byla to dramatická chyba. Měl jsem říct ne, že budeme jen ve vládě Špidly. Co se pak odehrávalo na politické scéně a v ČSSD, byl velký propad politické kultury, ke kterému nemuselo dojít, kdybych tehdy zaujal jinou pozici,“ řekl Kalousek, co jej dodnes velmi mrzí.

Na přetřes přišly i jeho největší známé kontroverze. „Jakkoliv jsem byl kriminalizován spoustou nesmyslných pomluv, tak proti mně nikdy nebylo vzneseno jediné obvinění. Vše je to prokázáno jako nesmysl. A víte, co je největší legrace? Nikdo si dnes nevzpomene, kdo byli ti tři ministři, kterým jsem dělal náměstka, ale všichni si pamatují, že já jsem byl ten náměstek, ale jako takový jsem jen plnil politická zadání. Lidé mi to předhazují, protože pokud jste silný politický soupeř, hodila se každá politická pomluva,“ řekl závěrem Miroslav Kalousek.

