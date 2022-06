Kalousek vládě okopává kotníky: Ani válka, ani uprchlíci, nebuďte jak Babiš

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) vládě premiéra Petra Fialy (ODS) během minulého týdne představil návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 295 miliard a velice podobné plánované deficity i pro roky 2024 a 2025. Exministra financí Miroslava Kalouska takové zamýšlené hospodaření rozpálilo. Vláda podle něj s takovými deficity „nemůže s vážnou tváří tvrdit, že chce bojovat s inflací“ a lidem se při takovém hospodaření zdraží úplně všechno. „My jsme vládu Petra Fialy volili proto, aby to změnila. Ne proto, aby v tom pokračovala,“ láteří nad uvažovanými rozpočty Kalousek.

Oproti loňskému hospodaření kabinetu Andreje Babiše (ANO) Fialova vláda utratí zřejmě méně jen o necelých 120 miliard korun. Schválený rozpočet pro letošní rok sice počítal s deficitem 280 miliard korun, ministr financí Stanjura se už však netají s tím, že nakonec kvůli dopadům války na Ukrajině přesáhne deficit 300 miliard.



„Chci připomenout, že jsme měli nové výdaje. Například poprvé v historii Česká republika nakoupila plyn do svých státních hmotných rezerv, to je 8,5 miliardy, se kterými jsme nepočítali,“ řekl Stanjura pro ČT.

Podobnou hodnotu schodku už navíc ministr financí plánuje také na příští rok. První návrh Stanjurova rozpočtu totiž počítá se schodkem ve výši 295 miliard korun.



Podle exministra financí Miroslava Kalouska už však rozpočet na příští rok s téměř třistamiliardovým deficitem nejde omlouvat válkou na Ukrajině a uprchlíky.



„Hlavně to nesvádějme na válku a na uprchlíky, prosím. Hlavní příčiny jsou dvě: 1. Expanze povinných výdajů za Babišovy vlády (ANO, ČSSD a KSČM). 2. Schválení Babišova návrhu o DPFO (ANO, ODS a SPD). V obou případech šlo jen o populismus. Ne o válku nebo covid,“ jasně utnul.

Hlavně to nesvádějme na válku a na uprchlíky, prosím. Hlavní příčiny jsou dvě:

1. Expanze povinných výdajů za Babišovy vlády(ANO, ČSSD a KSČM).

2. Schválení Babišova návrhu o DPFO (ANO, ODS a SPD).

V obou případech šlo jen o populismus. Ne o válku nebo covid.https://t.co/0MPML5MEUr — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 6, 2022

Pro snížení daně z příjmů v rámci hlasování o zrušení superhrubé mzdy daní mělo podle Kalouska dojít zároveň i na snížení výdajů. „To se ale nestalo, a tudíž tu ‚pomoc‘ budou ti samí lidé splácet i s krvavými úroky. A to se nevyplatí,“ shrnul s tím, že se snížení daní z příjmů příliš lidem nevyplatilo.

Nepomohlo. Pomohlo by, kdy se o tu částku snížily i výdaje. To se ale nestalo, a tudíž tu “pomoc” budou ti samí lidé splácet i s krvavými úroky. A to se nevyplatí. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 6, 2022

Pro daňový balíček, který přinesl dvě sazby daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 procent a 23 procent z hrubé mzdy u příjmu nad čtyřnásobkem průměrné mzdy, hlasovali během Babišova kabinetu kromě ANO i tehdy opoziční SPD a ODS. Pro byla také komunistka Miloslava Vostrá, lidovci Marian Jurečka a Marek Výborný a čtyři nezařazení poslanci.

„Je to člověk svérázný, zkušený, bohatý… A je třeba být ostražitý. To neznamená, že o daních nemůžeme hlasovat s ním,“ řekl tehdy k hlasování nynější ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

S nynější Kalouskovou kritikou schodku souhlasí i ekonom Miroslav Zámečník. „Miroslav Kalousek má pravdu, tohle není udržitelné hospodaření, a strukturální deficity byly založeny za Babišovy vlády už v roce 2020, a to právě navýšením mandatorních výdajů a daňovým balíčkem koncem roku 2020,“ podotkl.



Kalousek s ním sice souhlasil, rozhořčilo jej však, že Fialova vláda pokračuje v Babišově hospodaření. „No jo, ale my jsme vládu Petra Fialy volili proto, aby to změnila. Ne proto, aby v tom pokračovala,“ povzdychl.

No jo, ale my jsme vládu @P_Fiala volili proto, aby to změnila. Ne proto, aby v tom pokračovala?? — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 6, 2022

Vysoké rozpočtové schodky plánuje Stanjura i v dalších letech. Půjde o velmi podobné rozpočtové schodky, tedy jen těsně pod třemi stovkami miliard korun, v roce 2024 by mělo jít o 296,8 miliardy a v roce 2025 o téměř totožných 297,9 miliardy korun.

Že se nesníží deficity ani výhledově, Kalousek označuje za „špatnou a nebezpečnou“ věc. „Příčiny těch deficitů jsou hluboce předválečné. Nelze se vymlouvat na válku. Bylo by to stejně nepravdivé, jako když se Babiš vymlouval na covid,“ uhodil na současný i minulý kabinet.

Příčiny těch deficitů jsou hluboce předválečné. Nelze se vymlouvat na válku. Bylo by to stejně nepravdivé, jako když se Babiš vymlouval na covid. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 5, 2022

Podotkl též, že „pokud by vláda opravdu realizovala tuto středu schválené deficity až do r. 2025, pak nemůže s vážnou tváří tvrdit, že chce bojovat s inflací“. „Taková finanční strategie by inflaci povzbuzovala a zdražovala lidem úplně všechno,“ varuje.

Omlouvám se, ale pokud by vláda opravdu realizovala tuto středu schválené deficity až do r. 2025, pak nemůže s vážnou tváří tvrdit, že chce bojovat s inflací. Taková finanční strategie by inflaci povzbuzovala a zdražovala lidem úplně všechno. pic.twitter.com/AMcV0fEI8q — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) June 3, 2022

