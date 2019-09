Kalousek vytáhl na pomoc Gretě. Se zvučným jménem v zádech

Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek na svém twitteru vytáhl jméno odborníka, který se zastává švédské aktivistky Grety Thunbergové. Je jím první porevoluční ministr životního prostředí, geochemik a ekolog Bedřich Moldan. „Mně je to sympatické, rozhodně to podporuji, a jestli to rozděluje společnost… co se dá dělat?“ píše k vystupování Grety Thunbergové Moldan. „Opravdu si někdo myslí, že jeho slova jsou ‚ideologií progresivního levičáka‘?“ ptal se pak Kalousek. Kladný pohled na mladou aktivistku však většina české politické scény nesdílí.

Moldan ve zmiňovaném rozhovoru o Gretě Thunbergové říká, že „říká velmi podstatné věci“ a je mu Gretino vystupování sympatické. Hlavu si nedělá ani s tím, že to rozděluje společnost.

Mezinárodně respektovaný odborník Prof. Moldan byl zakládající člen ODS a senátor za ODS. Dnes je ekologickým expertem TOP 09 a je stále aktivní v akademickém prostředí. Opravdu si někdo myslí, že jeho slova jsou “ideologií progresivního levičáka”? https://t.co/tC5X9c2CEm — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 25, 2019

„Slovo rozděluje je dneska velmi populární... Mně je to sympatické, rozhodně to podporuji, a jestli to rozděluje společnost... co se dá dělat? Musíme se smířit s tím, že ne všichni to chápou. A není možné očekávat od mladé studentky, že bude takticky psychologicky mluvit ke všem. Je to velmi naléhavá výzva a to je na tom podstatné. Dneska jsem se setkal při diskusi s jedním vlivným politikem, který říkal, že je zmanipulovaná. Já si především myslím, že není, ale i kdyby byla, podstatné je, co říká, ne jestli si to vymyslela sama, nebo jí to někdo poradil,“ prozrazuje svůj názor v rozhovoru pro Deník N Moldan.

Kalousek s Moldanem nejsou jediní, kdo se v poslední době mladé aktivistky zastal, dnes tak například učinila politička a advokátka Klára Long Slámová. „Kde berete vůbec tu drzost psát o Gretě jako o loutce jiných a o spratkovi, který by podle vás potřeboval přinejmenším nafackovat, ne-li něco horšího, když sami nemáte ani na to, abyste na úrovni diskutovali o základních tématech, a raději sdílíte směšné citáty a hoaxy,“ napsala advokátka.

Avšak většinově na české politické scéně převládají na Thunbergovou spíše negativní reakce. Bývalý prezident Václav Klaus st. tak například v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz na projev aktivistky Grety Thunbergové z klimatického summitu OSN v New Yorku řekl, že by „vůči Gretiným rodičům měl zakročit Barnevernet“.

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil (ODS) píše o Leninovi a polykání andělíčků. „Vytanul mi na mysli (údajný) Leninův výrok o kapitalistech, kteří prodají revolučním masám i ten provaz, na němž budou nakonec oběšeni. A také to, že zejména starému socialistovi v čele OSN A. Guterresovi to přeju. Ten si chtěl napřed zasurfovat na valící se vlně a pak měl co dělat, aby sám nepolykal andělíčky. Jsem zvědav, kolik přítomných hlav států ho se skřípěním zubů za tohle ‚pochválí‘ (samozřejmě jen v duchu, veřejně už dnes nikdo neřekne nic),“ uvedl Zahradil.

Základ racionální debaty u projevu mladé světové celebrity postrádá i hejtman Kraje Vysočina a poslanec Jiří Běhounek (ČSSD). „V případě této dívčiny převažují emoce nad rozumem. Jistě vyvolá další diskuse, ale řešení nenabízí,“ reagoval Běhounek.

A kupříkladu europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský je přesvědčen, že slova Grety jsou přehnaná a neadekvátní. „Nikdo jí mládí nekradl a cítím za tím obrovské PR. Nesedí mi to, ani vystupování Grety, ani to zjednodušováni ohledně klimatické změny, ale to neznamená, že se nad tím nemáme zamyslet a poslechnout si ji. O tom je demokracie,“ říká.

autor: rak