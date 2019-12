Kalouskovy pokuty za 31 miliard. Jsou fuč. Odpustil je. Faltýnek šel ve Sněmovně po penězích

Když se k pultíku postavil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, zazněla ostrá slova především na adresu ČSSD. Kalousek nepochybuje o tom, že střet zájmů Andreje Babiše (ANO) působí této zemi škody a úkolem všech poslanců je tyto škody minimalizovat. Jenže to by si napřed celá Sněmovna musela přiznat, že ony škody skutečně nastaly. „A k tomu vy nemáte odvahy ani za Hamáček,“ rýpl si Kalousek do předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Vládní koalice se podle něj tváří jako skupina uličníků, kteří „rozbili okno, ale tváří se, že to okno je celé a nic se nestalo“, pálil do ANO a ČSSD předseda poslaneckého klubu TOP 09. „Riskujeme, že budou za Českou republiku vystupovat advokáti Agrofertu, nikoliv zástupci České republiky,“ udeřil Kalousek.

„Hurá, konečně,“ zahájil svůj výstup Faltýnek. Poté konstatoval, že ani podle Evropské komise není audit ještě uzavřen, protože se k němu může vyjádřit Česká republika. „Závěr celého procesu můžeme očekávat ve druhé polovině roku 2020. Až pak bude možné závěry zveřejnit pro veřejnost,“ citoval Faltýnek evropského komisaře pro rozpočet Johannese Hahna.

Poté Faltýnek připomněl, že na přelomu let 2016 a 2017 se schvaloval zákon o střetu zájmů, proti kterému se postavilo hnutí ANO, a to i u Ústavního soudu ČR, kde leží dodnes. Předseda poslaneckého klubu ANO připomněl, že předseda ODS Petr Fiala v oné době konstatoval, že zákon o střetu zájmů řešil především střet zájmů tehdejšího ministra financí Andreje Babiše.

Připomněl také, že Piráti z pražské koalice dnes veřejnosti oznámili, že audit zveřejnit zatím nemohou, protože by za to Česku hrozil postih.

A teprve, když toto všechno Faltýnek popsal, dostal se k jádru toho, o čem chtěl skutečně mluvit. A vrátil se do minulosti. Zabrousil do roku 2011.

„To moje vystoupení ale směřuje někam jinam. Směřuje do 20. června 2011. Vyšly články, mnoho článků, že Ministerstvo financí velkoryse odpustilo miliardy pokut za zneužité dotace,“ pravil Faltýnek. A vytáhl na světlo počínání Miroslava Kalouska z doby, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Kalousek jako ministr odpustil 31,1 miliardy korun. I ty pokuty, které odpuštěny nebyly, stát mnohdy neviděl, protože firmy, které je měly zaplatit, zkrachovaly.

Poukázal také na to, že i kvůli Faltýnkovi se údajně měly vracet desítky milionů korun. A nemusely se vracet.

„Já už to nějak jako neprožívám a novinovým titulkům moc nevěřím,“ pravil Faltýnek. „Vy všichni víte, že ČT o mně informovala, že jsem byl členem představenstva firmy Čapí hnízdo, a. s. Já jsem tehdy prosil ČT, ať se někdo podívá do obchodního rejstříku, ale nic se nestalo, nikdo se tehdy neomluvil,“ uvedl ještě Faltýnek.

Na jeho slova reagoval předseda ODS Petr Fiala, který uznal, že auditní řízení ještě ukončeno není a že jsou ještě na tahu české úřady.

„My chceme, aby tato jednání probíhala pod kontrolou Poslanecké sněmovny, protože my nevěříme, že vláda bude jednat v zájmu České republiky, ale máme podezření, že by mohla jednat v zájmu Agrofertu nebo Andreje Babiše. To je podstata dnešní debaty,“ zdůraznil Fiala.

Když se znovu dostal ke slovu Miroslav Kalousek, zmínil i jméno marketéra Marka Prchala, který pracuje pro Andreje Babiše a pomáhá utvářet jeho pozitivní obraz např. na sociálních sítích. „Nepochyboval jsem, že prchalovská propaganda jistě přijde s nějakou minulostí,“ začal Kalousek. A připomněl, že z oněch 31 miliard se většina věcí týkala pokut obcím, které byly ušetřeny. Ty výbušné články, které jste citoval, vyvolaly asi 27 trestních oznámení a všechna byla prošetřena a odložena,“ uvedl věc na pravou míru Kalousek.

