Kam jsme to dopracovali? Čtenáři odpovídají Daniel Herman a Petr Gazdík

„Mnoho průzkumů ukazuje, že většina lidí není spokojena s tím, kam jsme to za 30 let dopracovali. Mě by zajímalo, zda jste se nad tím zamýšlel, proč, a zda z toho vyvodíte nějaké důsledky? Nebo si také jako někteří myslíte, že až vymře generace lidí, kteří socialismus pamatují, změní se i většinový názor? Ale co když je dnešní mládež jen plná entuziasmu, jak to u mladých bývá. Co když i oni budou za 30 let systémem, ve kterém žijí, znechucení?“ otázal se čtenář, kterého prý v poslední době šokoval názor předsedy ČSSD Jana Hamáčka, že sociální sítě mohou představovat ohrožení demokracie.

Čtenář ParlamentníchListů.cz má za to, že diskuse na sociálních sítích mohou být spíše jedním z pilířů demokracie.

„P.S.: Nemyslíte, že příčina je i v tom, že těmi, kdo dnes o stavu naší politiky, demokracie, ústavnosti pochybují, řada politiků opovrhuje a nebaví se s nimi? Stačí se podívat na statistiky odpovědí na jejich profilu. Málokdo má odvahu se s lidmi bavit, a jestli se nebaví zde, dost pochybuji, že navštěvují nějaké protestní akce – většinou se účastní jen akcí typu demonstrace spolku Milion chvilek,“ doplnil občan.

Gazdík odvětil, že demokracie jistě není bez vad, ale je to ten nejlepší politický systém, jaký byl dosud vymyšlen.

„Každopádně bych nechtěl už zažít, aby mi někdo říkal, co si mám myslet, co smím číst a jak smím mluvit. Co budeme dělat dál? Dál budeme pracovat, jak nejlépe umíme, pro naše obce a města a stejně tak v Poslanecké sněmovně a Senátu. Za sebe mohu říct, že neopovrhuji voliči a nevím ani o žádném ze svých kolegů, že by to dělal,“ odvětil Gazdík.

Někdejší ministr kultury z KDU-ČSL Daniel Herman čtenáři oponoval, že průzkumy, které měl možnost prostudovat on, dokládají, že většina společnosti je v demokracii spokojená a osobně se domnívá, že se za uplynulých 30 let v České republice leccos podařilo.

„Nevím, jaké průzkumy máte na mysli, ale ty, které znám, hovoří přesně opačně. Souhlasím s vámi, že řada politiků není schopná kultivovaný dialog vést. Jedině když spolu lidé mluví, mají šanci si něco sdělit. Jsem přesvědčený, že se nám za těch uplynulých 30 let mnohé a zásadní věci podařily. Za nejdůležitější pokládám členství v NATO a EU. Velké rezervy naopak máme např. v oblasti vymahatelnosti práva, fungování státní i obecní správy, vymýcení korupce. Co se mladé generace týká, jsem spíše optimistou,“ zdůraznil Herman.

