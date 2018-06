Kam se hrabe starej Goebbels! Dosud nejtvrdší odveta proti ČT, podpořená drtivým argumentem na závěr

NEWSROOM TOMÁŠE KŇOURKA Česká televize svým posledním vydáním pořadu Newsroom ČT24 posunula laťku propagandy a nenávisti na úroveň, která by se dala stroze okomentovat jako svinstvo. Tvrdí to člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek, podle něhož jde o jakousi permanentní vendetu vůči alternativnímu spektru, které na rozdíl od spřízněných redakcí a odborníků poukazuje jednak na přešlapy České televize ve vysílání, ale samozřejmě i na kejkle v jejím hospodaření. Kňourek se věnuje způsobu, jakým pořad ČT napadl TV Prima za způsob referování o Kramériových cenách. Ptá se: Proč ČT v reportáži o Novinářské ceně od nadace George Sorose nepřipomněla, kdo je George Soros?

Kam se hrabe starej Goebbels, napadne racionálně uvažujícího diváka po zhlédnutí nedělního vydání pořadu Newsroom ČT24, a ihned hbitě sáhne do baru pro něco ostřejšího na uklidněnou.

Za sebe říkám, že kolegové z podobně nazvané relace (asi tu naší budeme muset kvůli zachování dobrého jména přejmenovat) posunuli laťku propagandy a nenávisti na úroveň, která by se dala stroze okomentovat jako svinstvo. Dokonce jsem si některé pasáže pouštěl znovu a znovu, nemohl jsem uvěřit. Druhý den mi po delší době volal známý, že TO také viděl. „Recese, viď,“ ptal se...

Nicméně NEWSROOM je tu od toho, aby práci novinářů komentoval, takže se na pořad pana Rosého podíváme důkladněji. Reportáž o udílení Krameriových cen (bylo mi ctí být v porotě) redaktoři postavili na dvou východiscích. Za prvé za Krameriovou cenou stojí zástupci údajných dezinformačních webů, za druhé televize Prima, která předávání cen zařadila do svého zpravodajství, o této „kontroverzi“ nereferovala. Pravý důvod obsahu reportáže je ale jinde. Jde o jakousi permanentní vendetu vůči alternativnímu spektru (do něhož TV Prima částečně rovněž patří), které na rozdíl od spřízněných redakcí a odborníků poukazuje jednak na přešlapy „České“ televize ve vysílání, ale samozřejmě i na kejkle v jejím hospodaření. Toto nejen šéf Newsroomu ČT24 pan Rosí nemůže nikdy strpět, a proto v podstatě v každém pořadu vede svatou válku za vaše peníze proti názorovým oponentům. Statisíce čtenářů Parlamentních listů odvádějí každý měsíc povinné výpalné na Kavčí hory, aby pak za ně dostali vylitý kýbl špíny na jejich oblíbený server.

Česká televize je na špici dezinformačního a cenzorského pelotonu

Funguje velmi úzká spolupráce mezi Českou televizí a tvrdým mainstreamem, který má mocenský a ekonomický základ. Jeden druhého vždy podrží, když je spojují stejné zájmy a postoje. Jejich nervozita ale setrvale roste s tím, jak ztrácejí kredit, kdy lidé cítí, že jsou manipulováni, podstatné informace zatajovány. Obracejí se tedy k alternativě, jako tomu bylo před listopadovým převratem. A tím, jak alternativa sílí, sílí i její přitažlivost pro potenciální inzerenty. I proto se jede tato kampaň mající už i ekonomický rozměr.

Za reportáže Newsroomu ČT24 buďme vlastně vděčni. Na konkrétních faktech si ukážeme, že Česká televize je dlouhodobě na špici dezinformačního a cenzorského pelotonu. Ještě před tím ale přináším text mého známého, který mi v pondělí přistál v e-mailu:

Ani Rosí, ani nikdo jiný z redakce se nesnaží zjistit fakta

Žádný seznam „dezinformačních webů“ MV ČR neexistuje, s nástupem nové Babišovy vlády byla tato Chovancem udržovaná sorosovská fáma vyvrácena. „Ministerstvo vnitra neposuzuje konkrétní weby, ale konkrétní informace. Žádné seznamy tedy rezort vnitra nevytváří,“ řekla redakci PL 5. ledna 2018 Hana Malá z tiskového odboru MV ČR. Proč slečně či paní Malé z tiskového odboru Ministerstva vnitra nebo komukoli jinému odtud nezavolá pan Rosí nebo někdo z jeho redakce a neověří si to? Co může být jednoduššího?

Psali jsme: ČT plýtvá! A fláká to, udeřil kontrolor. Ty hlavy, co tam mluví... Mainstream chrlí o Skripalovi informace, kdy jedna popírá druhou. Jde tedy o fejky a konspiraci. Rozhlasový radní ukazuje na příkladu, jak do nás ládují propagandu Česká televize je česká pouze tím, že ji povinně platí čeští občané. Výročí německé okupace našeho území připomíná v rozsahu nehody na dálnici, žasne veřejnoprávní radní Janek Kroupa a Český rozhlas: Hoď špínu, nějaká ulpí. Bakalův mravokárce spílá PL. „Kontrolor ČRo“ vnáší jasný pohled

Žádný takový seznam ani existovat nemůže, protože ústřední orgán státní správy si nemůže dovolit postupovat protiprávně, i kdyby ho nutil samotný George Soros, a ne jen jeho tuzemské nátlakovky. Vydavatelé označených webů by mohli vnitro žalovat a s pravděpodobností hraničící s jistotou by to stát prohrál. Pokud tedy platí ještě Ústava ČR.

Osazenstvo na Kavčích horách žije v bludu, že vlastní pravdu

Médium je zprostředkovatel a ČT si nemůže dovolit tvrdit, že je to či ono médium dezinformační a na podporu toho ukazovat na obrazovce titulky typu: „Na Měsíci žije 250 milionů bytostí, tvrdí bývalý pilot CIA“ nebo „Šest židovských společností ovládá 96 procent světových médií“. Tím, že tyto redakce dávají prostor zamlčovaným faktům, neotřelým či velmi bizarním názorům, přece nic netvrdí a neuvádí čtenáře v omyl. Média jsou totiž službou veřejnosti až ve svém celku. Nikde není psáno, že ČT je povinná a ostatní média zakázaná.

Ale to je právě útok na podstatu České televize, jejíž osazenstvo je přesvědčeno, že pravdu vlastní výhradně ono, protože na to má zákon a hybridní daň zvanou koncesionářské poplatky a to všechno kryté schopností zaplnit nějaké to náměstí. Tedy obejít pravidla, jak mají na Kavkách od spacákové revoluce na přelomu let 2000 a 2001 ve zvyku.

Pro hosty s naučenými floskulemi sahá ČT do sorosovských neziskovek

Tímto způsobem je krystalicky odhalena práce zpravodajství a publicistiky ČT. Důraz je zde kladen na vytváření reality, nikoli na její popis. Veřejnoprávní redakce ČT s menšinou všeho schopných politiků a nikomu se nezodpovídajících neziskovek takto během těch 17 let stvořily kruhovou argumentaci, na všechna tvrzení si ze sorosovských neziskovkových stájí seženou „experty“ s naučenými floskulemi a kdokoli se tento zhoubný systém snaží nabourat, je nálepkován antidemokratem a extremistou. Spoléhaly a nadále ve své informační omezenosti bláhově spoléhají na to, že jim jejich kruh nikdo nerozbije. Teď, když už je naprosto neudržitelné, vypadají mladí a životem nepolíbení redaktoři jako karikatura sebe sama. Oni sami to ale pocítí, až vyschnou sorosovské penězovody a vznikne mohutný a oprávněný tlak na dodržování zákonů, kodexů a všech vysílacích regulí, které jsou brutálně pošlapávané. Už teď ale vyvolenci ztratili to nejdůležitější - důvěryhodnost.

Role ČT a jejích štvavých pořadů Reportéři ČT, 168 hodin, OVM a Newsroom ČT 24 není nic jiného, než úpornou snahou udržet tuto kruhovou argumentaci odtrženou od reality, která tuto zemi přivedla na mizinu. Lidem už mažou soukromé e-maily a kde se kdo dovolá? Už máme jen ČEZ a lesy, které neschopností Sobotkovy vlády a lidoveckého ministra nyní masivně hynou. Když má stát udeřit na lidi, tak nám nepatří nebo nás hází bankéřským a exekutorským lvům, zato jeho vlastní biliónové dluhy jsou jistojistě naše. České televize je od této falše futrál.

Spojení „bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot“ má půvab

K uvedenému bych měl jen několik konkrétních doplnění. Pan Rosí říká, že „za Krameriovou cenou stojí lidé z dezinformačních webů. Za dezinformační je nepovažujeme jen my, vycházíme z publikovaných zjištění novinářů i mediálních odborníků, ti jasně říkají: Tito lidé často šíří zavádějící informace, polopravdy i naprosté lži. Tvrdí to analytici z Masarykovy univerzity, server manipulátoři.cz, bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot, weby irozhlas.cz, aktuálně.cz či neovlivní.cz“.

No aby ne. Ti všichni se modlí ke stejnému neoliberálnímu bohu, jehož démon a zlaťáky zcela ovládli jejich mysl. Mají identické názory, znají se. Před lety Hlas Ameriky či Svobodnou Evropu označovali zástupci ÚV KSČ, ROH, SSM, Svazu československo-sovětského přátelství a 99 Pragováků v jednom šiku jako štvavé vysílačky. Zdroje pana Rosého jsou ve svoji validitě na velmi podobné úrovni. Půvab má i spojení „bezpečnostní odborníci z Evropských hodnot“. Není to tak dávno, co lidé působící na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky podrobili Jandovy výstupy podrobné analýze. Nejen redaktorům z Kavek ji doporučuji k přečtení, až zase budou Evropské hodnoty používat jako „zdroj“. Pár úryvků: Maskované ideologické projevy ve spojení s oslňující mediální (sebe)prezentací jsou pro vystupování Evropských hodnot příznačné. Byť se jejich úsilí „bránit liberální demokracii“ může na první pohled jevit chvályhodné, zvolené způsoby, bohužel, pouze přispívají k neutěšenému stavu veřejné debaty o bezpečnosti.

Evropské hodnoty jsou jen jedním, byť krajním příkladem, kam až může stírání hranic ideologie a odbornosti ve veřejné debatě dojít.

Fejk, dvojí metr, provaření a názorově uniformní pánové

Za zmínku stojí i zmíněný server irozhlas.cz. Jeho redaktoři tak dlouho psali o „dezinformačních webech“, až Rada Českého rozhlasu odhlasovala porušení jeho Kodexu.

Nicméně na závěr ještě pár postřehů:

v reportáži se s patřičnou porcí dehonestace uvádí, že za Krameriovými cenami alias Asociací nezávislých médií stojí i Ondřej Geršl ze serveru AC24.cz. Je to lež, pan Geršl už dlouho nemá s výše uvedeným nic společného. Krystalický fejk.

otázka: Proč redaktoři Newsroomu ČT 24 na předávání cen nepřijeli? Byli by vítáni a mohli by si nabrat potřebné a hlavně přesné informace. A také třeba diváky seznámit se slovy poslance Václava Klause či Alexandra Tomského, kterého pan Rosí považuje za uznáveného publicistu (více zde: https://www.youtube.com/watch?v=RokgfPushB0). My také, a proto cenu dostal. A pane Rosí, když je pan Tomský tak uznávaný, nemohl by být ve vysílání České televize častěji?

s tímto souvisí i názor, že Krameriovu cenu záměrně dostávají vcelku kvalitní žurnalisté, čímž máme vzbuzovat dojem serióznosti. Ano, pane Rosí, jsme rafinovaní. Ale díky za nápad. Příště vymyslíme i cenu pro špatné novináře. Předem slibuji, že ji i s celým vaším ansámblem dostanete.

Newsroom napadl TV Prima, že v reportáži opomněla referovat o údajné kontroverznosti Krameriovy ceny. Dobrá, a jak na tom byla ČT 6. května 2018, když odvysílala oslavný příspěvek z předávání Novinářských cen udělovaných nadací Open Society Fund? Ani slovo o tom, že za ní stojí George Soros, netřeba představovat. „Filantrop“, jehož neskrývaná ingerence do politického vývoje řady zemí dokonce přinutila třeba maďarskou vládu hledat rázné řešení.

když už si na pomoc pozvete provařené a názorově uniformní pány z jednotky úderné pěsti posvátného neoliberalismu (Šídla, Kyšu, Půra, Nutila či Šlerku), dejte si pro příště pozor, aby něco neprokecli. Jako třeba zmíněný Michal Půr: „On (Petr Žantovský, pozn. aut.) se evidentně těmi svými bláboly neuživí, potřebuje nějakou práci. Člověk který potřebuje nějakou práci, pro vás pak udělá cokoliv“. Nemá cenu komentovat první větu, ale ta druhá přesně popisuje současný stav mainstreamu. Její autor totiž mluví o sobě a svých soudruzích, kterých jsou plné redakce. O kariéře, vysokých platech, postavení, moci. Napadá jiné, anižto mají odlišný názor. Ale to samozřejmě nejsou špatní žurnalisté, jen se nechtějí stát součástí nynější propagandy. Svoji práci dělají na koleni, obracejí každou korunu. Mají můj obdiv.

„Dostal ji Ján Kuciak, ten investigativec, který byl kvůli své práci zavražděn,“ lamentuje detektiv Rosí k dalšímu oceněnému. Vyzývám ho, aby okamžitě předal své informace slovenským vyšetřovatelům, kteří stále ještě tápou..

