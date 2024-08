Kamalu Harrisovou propagovaly podvržené články na internetu

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 11% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 85% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 12051 lidí dle zjištění zpravodajského portálu Axios podílela na úpravách náhledů a titulků skutečných zpráv na internetu, a takto upravené zprávy následně šířila na prvních místech vyhledávání Googlu.



Kampaň tímto způsobem využila asi desítku mediálních společností a odkazy sice odkazovaly na legitimní zpravodajské články, ale titulky a úryvky článků byly přepsány tak, aby ukazovaly Harrisovou v dobrém světle a chválily ji za její politiku. Z vyhledávání to tak dle serveru mohlo vypadat, že současnou viceprezidentku oceňuje za její názory například The Guardian, agentura Reuters, CBS News či další významná média.



Běžný uživatel nemá na první pohled šanci zjistit, zdali se jedná o pravdivý text článků největších mediálních domů či nikoliv a jediné odlišení od ostatních výsledků spočívá v menším nápisu „sponzorováno“ nad upraveným textem. Že jde o podvrh a nikoliv opravdový náhled textu článků je zjistit nemožné.

BREAKING: The Harris campaign is editing news headlines on Google search ads to make it look like reputable news sites are giving her favorable reporting, according to Axios.



These are the same people who accuse the right of “misinformation.”



The news sites include the… pic.twitter.com/QNg7SN0Au4 — Collin Rugg (@CollinRugg) August 13, 2024

Fotogalerie: - Dezinformace a mediální manipulace

Dle Axiosu je toto „běžná praxe ve světě komerční reklamy, která neporušuje zásady Googlu“, ale reklamy napodobují skutečné výsledky zpráv z vyhledávání natolik věrně, že měly „zaskočit“ i zpravodajské agentury, jejichž obsah byl týmem Harrisové přepsán v náhledu na Googlu tak, aby hovořil pro ni. Na reklamách je totiž uvedeno, že jsou „sponzorované“, ale není hned jasné, že text, který doprovází skutečné zpravodajské odkazy, nepsali novináři, nýbrž tým kandidátky demokratů.

„I když chápeme, proč by se organizace mohla chtít spojit s důvěryhodnou značkou deníku Guardian, musíme se ujistit, že je používána vhodně a s naším svolením. Obrátíme se na společnost Google, abychom získali více informací o této praxi,“ uvedl mluvčí Guardianu pro Axios po zjištění, jak Harrisová „manipuluje“ s obsahem deníku.



Také mluvčí značek, jako jsou CNN, USA Today a NPR, jejichž odkazy se rovněž objevily v reklamách Harris for President, měli uvést, že si nebyli vědomi, že by jejich značka byla tímto způsobem použita.

Fotogalerie: - Mediální politika státu

A přestože se již v minulosti internetové platformy potýkaly s polemikou, zda tento typ formátu reklamy může šířit de facto dezinformace, Google si stojí za tím, že věc „neporušuje jeho pravidla“. Naopak facebook již podobnou praxi ve svém prostředí k prohlížení zpráv zakázal – a to právě s odkazem na „pokračující úsilí o zastavení šíření dezinformací a falešných zpráv“.



To, že některé reklamy postrádají nezbytné informace, které by Google měl vyžadovat, pak společnost vysvětluje „technickou závadou“. „Volební inzerenti jsou povinni dokončit proces ověření totožnosti a my v reklamě viditelně zobrazujeme informace, které jasně ukazují, kdo za reklamu zaplatil,“ uvedl pro Axios mluvčí firmy.



Náhledové texty v médiích, mezi nimiž měly být The Independent, NPR, AP, The Guardian, USA Today, PBS, CNN, CBS News, Time a další, včetně místních médií, jako je rozhlasová stanice WDAY Radio v Severní Dakotě, například lidem sdělovali, že danou problematiku vyřeší právě volba Harrisové.

Fotogalerie: - Dezinformace pod Skopečkem

U článku z deníku The Guardian znělo, že Harrisová „je bojovnicí za svobodu reprodukce a zastaví Trumpovy zákazy potratů“, reklama s odkazem na reportáž NPR uváděla, že Harrisová „sníží náklady na zdravotní péči“ či bylo lidem při vyhledávání na Googlu skrze upravený článek agentury Reuters tvrzeno, že pod administrativou Bidena a Harrisové Spojené státy „vyhrávají nad inflací“.





FOTO: Reklama od kampaně Harrisové, tvářící se jako článek agentury Reuters

Článek Axiosu poznamenává, že právě klamavé reklamy jsou tím, co technologické firmy rády nabízejí a nevadí jim pohybovat se na hranici transparentnosti. „Jedním z důvodů, proč jsou reklamy ve vyhledávání pro inzerenty efektivní, je to, že jsou vloženy společně se skutečnými výsledky vyhledávání ve velmi podobném formátu,“ píše server o tom, že efektivita „podvrhnuté“ reklamy je právě v tom, že jde těžko odlišit od zbytku vyhledaných výsledků.



Axios dodává, že podle Centra pro transparentnost reklamy společnosti Google tyto takto „podvrhnuté“ reklamy na rozdíl od Harrisové nikterak nevyužívá kampaň jejího soupeře, exprezidenta Donalda Trumpa.

Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Sám Trump se vyjádřil s tím, že praktiku nepovažuje za zákonnou. „Tým Kamaly Harrisové a společnosti Google, byl přistižený při manipulaci s titulky a zprávami, vytváří FAKE NEWS. Tohle není legální!!!“ komentoval zjištění na sociální síti Truth.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9114 lidí poznamenává, že se nad taktikou kampaně Harrisové „podivil dokonce i levicový list New Republic“: „Tento přístup se nakonec může ukázat jako hra, která nemá skutečnou výhodu, protože potenciálně podkopává důvěru ve zpravodajství,“ varoval list a obsah placený týmem kandidátky demokratů označil za „zavádějící“.



A přestože zatím médiím Harrisová ani její tým neodpovídá na žádosti o komentář, do věci se již vložily samotní vydavatelé postižených značek. The New York Post upozornil, že ve středu již některá média zaslala kampani kandidáty výzvu k urovnání situace.

„Obrátili jsme se na kampaň Harrisové s žádostí, aby reprezentovala náš obsah způsobem, který přesně odpovídá nestrannému zpravodajství USA Today a je v souladu s našimi etickými standardy,“ uveřejnila například šéfka mediálního obsahu společnosti Gannett Kristin Robertsová, která zastupuje server USA Today.

„Manipulace“ se zpravodajským obsahem týmem Kamaly Harrisové odsoudil také mluvčí deníku The Independent. „Je naprosto špatné, když někdo pod značkou The Independent uvádí falešné titulky. Ostře se proti tomu ohrazujeme a jsme přesvědčeni, že to podkopává to, o čem by politika a žurnalistika měly být. Míchat falešné titulky do jakékoli kampaně, která se snaží přesvědčit lidi, aby hlasovali ve volbách, je zavádějící a musí být široce odsouzeno. Budeme usilovat o jejich odstranění,“ zaznělo.

Psali jsme: Zásadní rozhovor: Trump u Elona Muska. Došlo na Ukrajinu, zlé k Bidenovi Duel Trump - Harrisová se blíží. „Největší slabina“ Kamaly silně nasvícena „Ať USA odejdou z NATO.“ U Carlsona zadunělo Zbyněk Fiala: Míting v kukuřici a zdravý rozum