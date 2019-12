Kamery ČT zachytily výraz Babiše, když došlo na jeho tenis s kmotry. A teď se podívejte, jak vypadala jeho tvář tři vteřiny předtím

Anketa Měl by Andrej Babiš kvůli auditu EU odstoupit? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 4299 lidí

Toho si všimla i řada diváků. „Jste pes, který štěká, ale nekouše,“ uvedl jeden z nich. „Fialo, jen se do každého sereš, jsi jen arogantní chudák,“ uvedl další. „ODS výsledky měla: rozprodání a rozkradení majetku státu,“ uvedl další. Našly se samozřejmě i názory, které předsedu opoziční ODS pochválily. „Být v ringu, tak Babiš byl na ručník. Jeho máchání rukama bylo vždy zastaveno a dostával od Vás jeden argumentační (pravdivý) direkt za druhým,“ napsal jeden z příznivců ODS. „Babiš je uražená ješitnost,“ přidal jiný.

Další z názorů se pozastavil nad zajímavým úsměvem, jehož si všimly také kamery ČT. Pravdou je, že kdykoli je premiér Babiš rozčílený, na výrazu jeho tváře to je patrné. Co se ale stalo, když Petr Fiala zmínil jeho domnělá tenisová utkání?

Psali jsme o pořadu OVM: Takže jste si naběhl na vidle, pane moderátore, smál se Babiš. Tenis s kmotry. Ten váš Šnajdr, největší zločinec

„Na té ČT je nejzajímavější, jak se Babiš začne usmívat u té zmínky o kmotrech a tenise, do tý chvíle je vážný, ale potom, jak Fiala mluví o kmotrech, se smál, a to asi proto, že pan Fiala neví nic o tom, jaká je minulost pana Babiše,“ myslí si jeden z pisatelů a čtenářů Fialova Facebooku.

Doplňme rovněž přesnou citaci slov, jak ji ParlamentníListy.cz přepsaly z nedělního vysílání. „Já jsem ty kmotry neznal. Vy jste s nimi hrál tenis, vy jste se s nimi kamarádil. Vy jste díky nim dělal kšefty, vždyť to všichni víme. A díky přízni s tehdejšími politiky jste bohatl, tak to na mě nezkoušejte. Já jsem šel do politiky, protože jsem nebyl spokojen s tím, co se v politice děje,“ sdělil Petr Fiala, za což si odnesl hned několik stovek lajků.

Naše redakce v souvislosti s tvrzením o tenisu s kmotry a konstatováním – „Vždyť to všichni víme“ – osloví Petra Fialu, aby tyto informace upřesnil. Zajímat nás budou místa, kde se tito kmotři s Andrejem Babišem scházeli, stejně tak i doba, kdy k tenisu mělo docházet. Stranou našeho zájmu nezůstanou ani možní další účastníci těchto sportovních akcí, případně politici, kteří na ně mohli docházet, například kvůli byznysu.

Jak šly vteřiny ve výrazu tváře premiéra: od soustředění přes oči v sloup až po nenápadný výsměch

Hostem v pořadu Otázky Václava Moravce byli předseda ODS Petr Fiala a premiér Andrej Babiš (ANO), který ostře zkritizoval nejednoho českého politika. Jedním z těch, na které se zaměřil, byl i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, o němž předseda vlády prohlásil, že „je to známý parazit“. Ten mu následně vrátil úder narážkou o zbohatnutí na dotacích. Rovnou se k němu přidal i předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, jenž předsedu vlády označil za „hochštaplera“. Nechyběla ani reakce marketéra a publicisty Petra Viktorýna a dalších.

Těmito slovy zvedl předsedu TOP 09 doslova ze židle. Na sociální síti Twitter se do něj okamžitě pustil. Oznámil, že premiér Babiš o něm zrovna veřejně mluví jako o parazitovi. Na to konto si do Babiše rýpl, že to není ale on, kdo zbohatl ze státních dotací.

V dalším příspěvku během Babišova televizního vystoupení Pospíšil reagoval i na jeho prohlášení, že „vláda nemá čas na transparentní výběrová řízení“. Pospíšil na to ironicky poznamenal, že chápe, že šest změn na postech ministrů za poslední rok člověka zaměstná. Premiér v OVM řekl, že například šéfy Kosteleckých uzenin vyměnil dokonce desetkrát. „Jenže stát není řeznictví, pane premiére,“ vzkázal premiérovi Pospíšil.

