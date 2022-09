Kandidátka TOP 09 a orál. Inu, každý má hranice soudnosti někde jinde. Korecký na Primě shrnul letošní kampaň

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 7% Podle strany 80% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 7864 lidí

Korecký se nejprve vyjádřil k tomu, o čem budou tyto volby. „Se hodně mluví o tom, zda to bude referendum o vládě, nebude to referendum. Asi trošičku jo, ale z větší části bych řekl, že to budou klasické komunální volby, vybíráme si své starosty, své zastupitele, a to je gros těchto voleb. Jsem sem teď jel taxíkem a sledoval jsem billboardy, které strany chtějí oslovit své voliče v komunálních volbách, a je to úplně bláznivé, jak SPD říká: Zastavíme zdražování v této zemi. Mě by zajímalo, jak tím, že občan Bruntálu si zvolí svého zastupitele, tak jak ten člověk zastaví zdražování v téhle zemi, nebo koalice SPOLU, když říká: Zastropovali jsme ceny energií, jak to souvisí s komunální politikou, to úplně ta kampaň běží mimoběžně,“ poznamenal Korecký.

„Každé volby, které probíhají uprostřed vládního cyklu, jsou jakýmsi referendem o té vládě, protože lidé to tak berou, to je jediná možnost, jak ty lidi kromě toho, že přijdou demonstrovat na Václavák, tak se mohou nějak vyjádřit k té celostátní politice. Tak oni tím posílají nějaký vzkaz. Viděli jsme v roce 2008, kdy Jiří Paroubek tady dokázal z krajských a senátních voleb udělat obrovské referendum o Topolánkově vládě, o tom, že zejména tam šlo o ten aspekt toho placení u lékaře, a to úplně ovládlo volby, úplně převálcoval vládu, to bylo to oranžové tsunami. My vidíme, že z toho jde udělat to referendum, ale na druhé straně tohleto jsou ty volby ještě o jeden řád níže, jestli to tak jde říct, vybíráme si skutečně ty místní zastupitele a tam ne vždycky se podaří tu velkou politiku do toho nacpat,“ zmínil Korecký.

Když pak Korecký hovořil o hnutí ANO, hovořil o tom, jak jeden člověk, který něco dokázal v ekonomické oblasti – Andrej Babiš – se rozhodl, že na stará kolena chce být nějak prospěšný své zemi. „On jako by teprve zeshora hledal ten spodek k tomu hnutí. A zatím se to podařilo tak zčásti. Hnutí ANO tradičně není silné ve volbách senátních, není silné ani tolik ve volbách krajských, ono má velikou sílu v těch volbách parlamentních, ale tyhlety volby, kde je nutné mít tisíce různých členů, kandidátů a později zastupitelů v celé republice, tam úplně silné v kramflecích není,“ poznamenal Korecký. Pro voliče je podle jeho slov důležitý vzkaz, že Babiš je určitým garantem hnutí.

Slogan s orálním sexem, to je úplné dno, říká Korecký

Korecký poté hovořil o volebním systému v komunálních volbách i o kampaních. „U té komunální kampaně je to vždy hrozný rozdíl v tom, že se tady volí v šesti tisících obcí zhruba a že to není jako v jiných volbách, kde se volí také v šesti tisících obcí, ale jsou to jedny volby. Tady je to šest tisíc různých voleb a v každých těch volbách je někdo jiný a je to hrozně rozdílná úroveň. Na té pražské úrovni na tom pracovaly marketingové týmy a vymýšlely se slogany, a víme někde na místní úrovni, že si to lidé dělali na koleni a výsledek je taky vidět. Viděli jsme, že je obrovský rozptyl od profesionálních kampaní až po osobní kampaně, kde jsme na Plzeňsku viděli u kandidátky TOP 09, že tam byl slogan, v kterém se cosi říkalo o orálním sexu, tak to už je úplné dno a je vidět, že každý prostě má nějaký vkus a nějaké hranice soudnosti,“ poznamenal Korecký.

„Komunální volby jsou mixem témat místních, že v každém místě jde o něco, někde je to čistička, někde je to důležitý obchvat města nebo něco podobného a pak je tam samozřejmě ten přesah z té celostátní politiky,“ dodal.

Kauza Dozimetr i soud s Babišem

Kauza Dozimetr podle něj nepochybně ovlivní voliče, kteří dosud volili hnutí STAN. „Nevím, do jaké míry, ale velmi pravděpodobně to hnutí STAN poškodí. Platí to celorepublikově, co se týče značky STAN, ta je poškozena, ta je skoro pohnojena tím půlročním vláčením v médiích a vytahováním těch různých zpráv, co se tam všechno dělo, ale platí to – míra toho se rovná míře velikosti dané obce. U velkých měst v Praze a dalších městech je ta míra daleko vyšší, než je ta míra v malé obci, kde je ten starosta – sice tam má ve zkratce za jménem STAN, ale oni ho znají jako Josefa Nováka, který jim tam postavil nový chodník, a znají ho z hospody a prostě ho zvolí znovu,“ poznamenal Korecký.

Minulý týden začal soud s expremiérem Andrejem Babišem (ANO) a také Janou Mayerovou (Nagyovou). Jaká je reakce u voličů Andreje Babiše a ostatních voličů? „Tvrdé jádro, které volí Andreje Babiše a hnutí ANO, to pravděpodobně nijak výrazně neovlivní. Ten soud se očekával. Asi se i očekávalo, co tam bude zhruba padat za informace, za argumenty, zatím tam nebylo nic tak dramaticky překvapivého, že by to nějak úplně obrátilo tady nálady ve veřejnosti. Že to asi nepřitáhne další voliče Andreji Babišovi, to je jiná věc, ale myslím si, že mnohem více než tyhlety volby komunální, nebo notabene ještě senátní, kde už to jsou úplně jiní lidé, takže to může mít nějakou souvislost s případnou účastí Andreje Babiše v prezidentské volbě,“ řekl k tomu Korecký.

Jak uvádí server ČeskéNoviny.cz, hlavní líčení, v němž čelí obžalobě expremiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová, bude pokračovat od pondělí do pátku s výjimkou středečního státního svátku. Soudce Jan Šott si pozval řadu svědků včetně například finanční ředitelky holdingu Agrofert.

Obžaloba uvádí, že expremiér Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Babiš i Nagyová, která úspěšnou žádost o dotaci podala, vinu odmítají. Hrozí jim až desetileté vězení, státní zástupce jim v obžalobě navrhl podmíněné a peněžité tresty.

