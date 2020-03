Karanténa v Itálii? A situace? Ani se neptejte. Svědectví z místa

Buďte doma! To je hlavní vzkaz Češky Terezy Mazgajové, která žije v italské Ravenně. „V některých městech jsou nemocnice přeplněné a personál se rozhoduje, koho na JIP. Je to strašné,“ popisuje ve videu. „Neberte si z nás příklad,“ zní důležitý apel pro Českou republiku z místa, kde už nesmějí ani pohřbívat. „Už jsem nezaplatila hypotéku…“

Mazgajová hned v úvodu videa, které se začalo šířit už i mimo její blízké a přátele, zdůvodňuje, že její rodina je zdravá z jednoho podstatného důvodu: „Od začátku, co vypukly první případy, dodržujeme striktně nejdříve to, co bylo doporučováno a potom nařízeno státem – být doma,“ konstatuje jednoduše znějící věc, díky které už čtvrtý týden nechodí po návštěvách, do obchodních center, barů, restaurací, za rodinou nebo na prostranství, kde je více lidí.

„Snažíme se to přečkat,“ vidí jako jediný možný postup. „Nechodíme do práce, protože by to mohlo být ohrožující. Je důležité, aby se nákaza dál nešířila, jelikož je tento virus rychle nakažlivý a deset procent nakažených potřebuje JIP – i v Česku. A pak nebude dost míst a lékaři budou muset rozhodnout, koho ošetřit. A to je strašně smutná situace, protože všichni máme nárok na léčbu,“ podotýká.

Domácí vězení, nebo riziko smrti?

„My si také připadáme jako ve vězení, ale je důležité se z toho vylízat co nejdříve, abychom měli příjmy, na složenky, na jídlo, na hypotéku. První dva týdny to nebylo respektováno všemi, a tím pádem je až 10 000 nakažených (v době videa), což se v Česku stát nemusí. Stačí se k tomu postavit jinak než my v Itálii – prostě být doma, tak se tomu dá zabránit, je třeba, aby to respektovali všichni,“ nabádá Čechy, aby neopakovali chyby Italů.

Její vzkazy z uplynulého týdne jsou volně dostupné na jejím facebookovém profilu.

Italská péče je kvůli nezodpovědnosti některých obyvatel téměř v troskách. „Tady je skoro zdravotnický kolaps. V některých městech jsou nemocnice přeplněné a personál se musí rozhodovat, koho na JIP: zhruba se rozhoduje podle závažnosti a věku, je to strašné,“ povzdechne si a zdůrazňuje, že i člověk bez příznaků, který neví, že má virus, může nakazit další.

Na doplňující dotazy odpovídala Tereza i samostatně – lidé se ptali hodně například na to, jak zabezpečují nákup potravin.

Rady nad zlato. A velké sankce

Její výzva se opakuje, byť v různých obměnách: „Buďte v izolaci. Říkají nám tady pár pravidel, která mohou pomoci. Udržujte vzdálenost minimálně jeden metr, časté mytí rukou plus dezinfekce: jelikož se vir drží v krku několik hodin, než putuje na plíce, tak se doporučuje kloktat nějakou dezinfekci, minimálně jednou za den. Dále vitamín C, jak na prevenci i při léčbě… buďte doma!“

Jak to v Itálii funguje mimo domácnost?

Uzavřený je celý stát. „Nelze se libovolně pohybovat. Pokud se vyjede autem, je třeba policii prokázat, že to byla nutnost – zdraví, rodinné důvody, cesta do práce… za porušení jsou veliké sankce. Nikam nejezdíme, chodíme do prvního supermarketu, který je nejblíž, jen pro nejnutnější věci.

Podobná omezení mají trvat do 3. dubna, pak se uvidí, zda bude nemocnost v Itálii klesat.

„Spousta lidí je na tom ekonomicky zle, ale musíme to vydržet. Jiná možnost není, prostě být doma, nešířit to. Prosím, respektujte všechna opatření v Česku, buďte doma. Já nechápu, proč to lidi nechápou, jen tak se to dá překonat,“ uzavírá Tereza Mazgajová první velký videovzkaz se zoufalou připomínkou směřovanou k těm, kteří jsou schopni i v nouzovém stavu hledat kličky a obezličky.

Celé video.

Naděje v nový lék a pozitivní zjištění

Den po tomto videu své blízké informovala o počtu 12 500 nakažených. „Bohužel se situace nelepší, stát zpřísnil opatření – třeba zákaz dovozu jídla. Jediné, co funguje, jsou nemocnice, lékárny a potraviny,“ poskytla aktualizované zprávy.

Zmínila, že se možná blýská na lepší časy: „Prý zkoušejí testovat lék proti revmatické artritidě a u dvaceti testovaných se stav rapidně zlepšil. Doufejme tedy, že lék zamezí úmrtí a pomůže lidem.“ K českým zdravotníkům by se měla dostat zpráva, že lék se v Itálii jmenuje Tocilizumab a účinná látka je Roactemra. „Teď někdy mají přiletět vědci z Číny a mají se podělit o své zkušenosti, jak to oni ukočírovali. Dává nám to naděje,“ informovala.

Italové už nesmějí ani na procházku kolem domu. Na balkony a na zahrádky se může. Do obchodů jen samostatně a ne každý den.

Čas na rodinu ano, ale pohřeb ani náhodou

„Najednou máme spousty času na rodinu, oproti spěchu, honem v práci, je to paradox. Již jsme doma 2,5 týdne a ještě 2,5 budeme, celkově pět týdnů,“ uvědomuje si jako matka slunnou stránku během stinné současnosti.

„Průměrná inkubační doba je 5,1 dne a asi do deseti dnů by se mohla projevit opatření, na což všichni čekáme. „V Česku se z toho vylížete, jen pokud vláda vydá zákaz vycházení. Lidé tady umírají osamoceně, nemohou mít nikoho u sebe, ani pohřeb nemají, nemají kam moc ukládat těla, márnice jsou plné a plní se kostely,“ popisuje chvíle těch, kteří nepřežili.

Za porušení opatření vlády hrozí trestní oznámení, sankce i vězení.

Na víkend „potěšila“ Čechy novou zprávou o 15 tisících nemocných, kdy 20 až 25 procent z nich potřebuje lék. Chybějí kapacity, vláda se snaží vytvořit nová lůžka, například ve veletržních halách. „Daří se to i díky penězům od známých osob, z veřejných sbírek,“ dodává.

Vše zkolabovalo

V příštích dnech se to prý ještě v Itálii lepšit nemá. „Pak snad už to bude ustupovat. My jsme jen doma, nevíme, jak ještě dlouho, je to deprimující. Kromě zdravotníků a personálu v obchodech s potravinami vše zkolabovalo. Není to hezké, ale bohužel to musíme přečkat, protože pokud se to nezastaví, tak bude kolaps ještě horší,“ sděluje nerůžová fakta.

Sama se už začíná potýkat s finančními potížemi. „Problém jsou peníze. Tento měsíc jsem nezaplatila složenky ani hypotéku. A máme jen na jídlo, zatím. Teď je nejdůležitější zamezit šíření. Nezaplatit nájem a složenky je stále menší zlo. Vláda nyní jedná o pozastavení těchto plateb,“ informuje o tom, že i tohle italský parlament bere v potaz.

Její současný pocit v této situaci? „Také jsem před čtrnácti dny měla obavy, že musím do práce. Kdo za mě vše zaplatí? Teď už je mi to jedno, protože zdraví je důležitější,“ zaznívá od ní na úplný závěr včetně rady, že kdo může pracovat z domova, ať přejde na home office co nejdříve.

