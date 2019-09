Karel Janeček: Babiš ode mě naštvaně odešel. Odmítl jsem ho

Úvodem se Janeček vyjádřil k odsunutí zavedení povinné maturity z matematiky. „V první řadě: výuka matematiky a exaktních věd není o tom učit se něco nazpaměť. To je hrubá chyba našeho vzdělávání. Matematika je o tom naučit se logicky přemýšlet. To je základní praktickou dovedností každého člověka,“ uvedl a dodal, že odsunutí povinné maturity považuje za hrubou chybu.

Hovořil pak i o volebním systému, který by rád změnil. „Dnešní volební systémy mohly fungovat před 100 lety,“ poukázal na současnou dobu internetu. „Dnešní sociální sítě fungují na maximalizaci triků. Lidem jsou servírovány informace tak, aby se jim líbily,“ podotkl se slovy, že se uměle vytvářejí sociální bubliny. „Lidé se uměle rozdělují,“ dodal. Následně pohovořil o systému D21, který sestavil.

Kritizuje systém přímé volby v tom, že je zde systém jen s jedním hlasem. „U systému D21 by mohly být například tři hlasy,“ uvedl.

Janeček se pak velmi ohradil proti informaci, že měl podpořit vstup Andreje Babiše (ANO) do politiky. Nikdy k tomu nedošlo. „V roce 2011 mě Babiš přesvědčoval, abych založil politickou stranu, kterou on bude financovat. Já jsem mu řekl, že to neudělám a on naštvaně odešel,“ dodal. Následně se prý k němu vyjadřoval neutrálně.

„Pořád si nemyslím, že by Andrej Babiš šel do politiky, aby si nakradl. Ale špatně je to, že chce maximalizovat moc,“ podotkl a zkritizoval Babiše za koupi médií. Závěrem se pak Janeček vyjádřil také k tandemu Miloš Zeman – Andrej Babiš.

„Jsem v jistém smyslu hrozně rád, že na Hradě byl prezident Miloš Zeman. Na základě toho mohla vzniknout hra Prezident21 a chuť občanské společnosti něco dělat,“ uvedl. Podle jeho slov je tandem Zeman – Babiš strašný. „Naštěstí jsme malá země, která nemá dopad na celý svět,“ poznamenal.

autor: vef