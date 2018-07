Karel Schwarzenberg: Zeman je příživník

„Prezident Zeman se rozhodl vyznamenat dávno zesnulého ministerského předsedu z dob první republiky Antonína Švehlu. Byl to po Masarykovi nejvýznamnější český politik meziválečného období. On se tomuto již nemůže nijak bránit, ale vyznamenání od Miloše Zemana, člověka, který vždy stál na straně velkých zemědělských podniků, které ničí české sedláky, který vždy nadržoval Babišovi a jemu podobným, kteří se podílejí na poškozování českého venkova, by nikdy nepřijal. Česká půda je dnes ovládána výrazně menší skupinou lidí než před pozemkovou reformou započatou v roce 1919,“ poznamenal Schwarzenberg.

„Švehla by takové politiky ze svého dvora nejspíše vyhnal karabáčem. Je to opravdu drzost. Umím si představit leckteré tehdejší politiky, kteří aspoň v něčem stáli na straně politiky našeho nynějšího prezidenta. Ale Antonín Švehla byl jeho přesným opakem. Byl to čestný sedlák, který byl ve vedení agrární strany, kterému ležel na srdci zejména český selský stav. Jako jeden z nejvýznamnějších spolupracovníků TGM pomáhal budovat demokracii v Československé republice. Toto vše prezident Zeman spíše bořil a boří,“ zmínil.

„Antonín Švehla se proti tomu nyní nemůže nijak ohradit, já nicméně považuji tento návrh na vyznamenání za příživnictví na oprávněném věhlasu bývalého ministerského předsedy,“ uzavřel Schwarzenberg.

„Náš milovaný Senát a neméně milovaná Poslanecká sněmovna čistě z roztržitosti Antonína Švehlu mezi svůj návrh na vyznamenání nedaly, ale naštěstí se objevil mezi návrhy od veřejnosti. Já jsem tomuto návrhu velmi rád vyhověl, protože bych považoval za ostudu, kdyby právě při stoletém výročí nezávislého Československa byl jeden z tvůrců československé státnosti opomenut,“ uvedl prezident Zeman novinářům na společné tiskové konferenci s Kiskou v zámku v Topoľčiankách, kdy o svém plánu poprvé řekl. Zeman uvedl, že u příležitosti výročí vzniku ČSR by ocenění Švehly „bylo naprosto logické“.

