Karel Šíp lehl smíchy: Zesnulý Sváťa Karásek bavil žerty o důchodcích

Včera ve věku 78 let zemřel muzikant, evangelický duchovní a bývalý poslanec Svatopluk Karásek, jeden ze členů českého undergroundu 70. let. Před deseti lety byl hostem pořadu Všechnopárty Karla Šípa. A už tam mluvil o smrti. „Ona je zbabělá a začne utíkat, když jí člověk jde naproti,“ mínil Karásek, když Šípovi popisoval projekt „veselého starobince“. Prohlásil, že on není ten, kdo by říkal, že politika je svinstvo. A hned několikrát se mu podařilo Karla Šípa rozesmát.

reklama

Šíp na začátku řekl, že víc lidí asi Karáska znalo jako poslance za Unii svobody než evangelického faráře, ale to Karásek popřel. Pak se tehdy 65letý Šíp vyptával na projekt „veselého starobince“, který Karásek organizoval. Farář prozradil, jak k myšlence došel: „Měl jsem ženu a tři děti, potom jsem promejšlel, až ty děti vypadnou z domu, tak že budu někdy starej, tak že pro svoje kamarády udělám veselý starobinec. Protože jsem jako farář chodil do normálního starobince. A říkal jsem tomu smutňák, smutnej starobinec. Tam lidi koukali do zdi a říkali, pane faráři, už aby si mě pánbůh vzal, já tady nemám vůbec co do činění.“ Anketa Chcete Pavla Rychetského za prezidenta republiky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 650 lidí

Dodal, že ve veselém starobinci by senioři byli jen na půl roku od května do října, pak by se vrátili buď domů, nebo tam, kde obyčejně přebývají. „Vy byste je vyhodili ze starobince, kde by byla sranda a řekli, začíná zima, jděte domů, kde je smutno,“ nechtěl věřit Šíp, ale farář to potvrdil. „Tak, zase se budete těšit na jaro, budou se dívat na kalendář,“ řekl.

Senioři by také neměli takovou péči, chodili by na maliny a borůvky (starobinec měl být v Chlumu u Třeboně) a připravovali si oběd sami. „A pak nějaký sportovní hry, třeba skok o tyči,“ rozesmál Šípa Karásek. „Protože když člověk jenom čeká na smrt, tak ta smrt se vytahuje, různě čeká, zatímco když jí jde naproti...“ pokračoval farář a Šíp ho doplnil: „...je lepší skákat o tyči, ano.“ „Ona je zbabělá a začne utíkat, když jí člověk jde naproti,“ mínil Karásek. Zmíněny byly i závody na invalidních vozících a Šíp řekl, že mezi tím a skoky o tyči je trochu rozdíl. „Rozdíl to není, protože ta cesta byla s kopce a končila na hlavní silnici,“ rozesmál opět publikum i Šípa Karásek. „To by byl trošku adrenalin, kdo se vyhne, kdo ne,“ dodal moderátor.

Myšlenka nakonec skončila kvůli tomu, že Karáskovi zemřela žena, znovu se oženil a žena mu porodila další dvě dcery. „V životě se do starobince nedostanu, protože umřu někde na cestě,“ prohlásil a nabídl projekt veselého starobince k převzetí. Šíp namítl, že už začal stavět, tak co je s nemovitostí. „Jsem prodal, ne? Mám mladou ženu a děti, tak pořebuju prachy,“ pobavil opět farář. A přidal ještě jeden šibeniční humor, když řekl, že by seniorům, kteří by stanovali na zahradě pozemku starobince, koupil prosklený pohřební vůz, aby se mohli kdyžtak večer schovat před komáry.

Fotogalerie: - Červené deštníky

Moderátor se pak dotazoval na Karáskovu kariéru a zmínil, že káže u Salvátora. Farář upozornil, že kostely u Salvátora jsou v Praze dva a v jednom je Tomáš Halík a on slouží v Pařížské. Dodal, že zatímco někteří kněží kážou i spatra, on rozhodně ne. „Já spatra neřeknu ani slovo a když bych ztratil papíry, tak se rozbrečím a jdu domu,“ způsobil Karásek Šípovi další výbuch smíchu. I když chtěl sdělit své ženě, že ji miluje, tak prý musel napsat dopis. „Když to řeknu tím svým hlasem tak, jak mluvím, tak je to takový rozvláčný, zatímco když to naformuluju, tak je to přesný,“ vysvětlil.

Karásek uvedl, že zpívat začal, protože mu komunisté zakázali kázat. A proto kázání vtělil do písniček, které doprovázel hraním na kytaru. Dodal, že moc hrát neuměl. „Teď už umíte hrát na kytaru, ne?“ dotazoval se Šíp. „Umím tři akordy a když mi někdo ukazuje další, tak říkám, že to nechci vědět. Mně to stačí,“ vyvracel to muzikant. Moderátor namítl, že už sládá nějakou dobu. „Mám pět desek a tři akordy,“ vyvolal Karásek opět záchvat smíchu.

Šíp se přes vinařství a alkohol dostal ke hříchům a řekl, že když farář něco provede, tak se vyzpovídá. Ale Karásek namítl, že evangelíci zpověď nemají. „Takže vy když se dopustíte něčeho a vím, že jste se i dopustil, já to tady nechci provětrávat,“ bavil pro změnu moderátor svého hosta. „Myslíte to, že jsem byl v Parlamentu?“ ptal se pobavený Karásek. „Ne, ne, z toho by se snad ani nešlo vyzpovídat,“ řekl moderátor a dodal, že Karáska „načapali“ s alkoholem za volantem. Kněz k tomu uvedl, že to bylo v době, kdy byl poslancem, ale poslaneckou imunitu nevyužil. Dodal, že byl zvyklý ze Švýcarska, kde nulový limit neplatí. A pak „chodil pěšky“.

Na závěr se Šíp otázal, jestli by nechtěl českou politiku svou přítomností zkultivovat. Karásek chtěl dělat něco jiného. „Je to trochu naše slabina, jako nás Čechů, politika, že tím, jak jsme dlouho žili v tom minulém režimu, tak že neumíme tak nějak iniciativně vytvářet tu politiku. Tak bych rád dal svoje zkušenosti. Ale rozhodně nepatřím k těm lidem, kteří říkají, že politika je svinstvo a budeme radši jezdit na chatu opékat prase a o politiku se nebudeme zajímat. Tak k takovým já nepatřím,“ řekl. Ale kandidovat nechtěl, prý by na to musela být jiná konstelace. „Teď jsou tady jako Sparta a Slávie jenom ODS a ČSSD a ostatní jsou bez šance. Já v těch velkých zalíbení nemám a ti malí nemají šanci,“ řekl bývalý poslanec a Šíp mu popřál, aby se nové konstelace české politiky dožil.

Psali jsme: Ty p*ase! Petr Pavel se vyznal z minulosti. Neměl to dělat Vláda se dnes znovu vrátí k otázce přídavků na děti Konec snu: Promoření potrvá pár let, zemřou miliony. Hrůza, nové zjištění To by byla hrůza. Prymula odpálil bombu kolem covidu-19!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.