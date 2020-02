Kauza BIS a Babišovy vlády: Ministr je vůl? Tak kdo rozhoduje? zlobí se generál. Mele se to

Ze zakázky na e-shop dálničních známek se pomalu ale jistě stává špionážní román. Nejenom že podle zjištění médií byla do celé zakázky zapletena Bezpečnostní informační služba (BIS), ale dle včerejšího článku byly ve hře i úplatky. Své si k aféře „špiclování na dálnicích“ už řekli analytik Štěpán Kotrba a generál Andor Šándor. Šándor se osopil na Babiše, že se odvolává na BIS, když je to vláda, která kontrarozvědku úkoluje. A Kotrba prohlásil, že ministr Havlíček je vůl.

Jak píše Janek Kroupa na Seznam Zprávách, bývalý ministr dopravy Kremlík uvedl, že mu byl před Vánoci nabídnut úplatek od právníka Martina Janouška kvůli zakázce na auditora mýtného sytému. Pro Seznam Zprávy Kremlík uvedl, že tuto informaci sdělil BIS v polovině ledna, ovšem policii incident nenahlásil. BIS potvrdila, že se "jeden z členů vlády" obrátil na ředitele BIS Koudelku s tím, že mu byl nabídnut úplatek. Ten ho odkázal na policii ČR, jak však tvrdí i ministr Hamáček, na tu se Kremlík neobrátil.

K nabídce mělo dojít před Vánoci, od zmíněného právníka Janouška, právního zástupce firmy CGI, jež zakázku na mýtného auditora získala. Mělo jít o to, zda bude či nebude zakázka svěřena státní firmě Cendis. Ministr Karel Havlíček už potvrdil, že zakázka na Cendis převedena bude.

Janoušek už se vyjádřil a popírá, že by kl takovéto nabídce došlo: "Kategoricky odmítám lživé obvinění, která proti mě vznesl bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík. S ohledem na dlouhodobé přátelské vztahy jsme se na jeho žádost potkali tuto sobotu v Krkonoších, kde překotně a zmateně mluvil o své extrémně složité životní situaci, dokola rozebíral důvody svého odvolání i velmi citlivé aspekty svého osobního života. Otevřeně hovořil o svých představách, že by si zasloužil pracovní nabídky v resortu dopravy či jinde ve státní správě či soukromém sektoru a vyjádřil rozčarování nad tím, že řada jemu nabízených pozic od bývalých politických spojenců neplatí. Mezi jinými pronesl i větu o nabídce 1,5 milionu, která mě zarazila, protože jsem nevěděl, o čem mluví a proto jsem se snažil konverzaci odvést do ztracena větou, že o tom nic netuším.

Zcela nevěrohodně na mě působí fakt, že údajnou nabídku úplatku nahlásil se zpožděním několika týdnů a to prostřednictvím SMS zprávy řediteli BIS a jako právník naprosto ignoroval standardní postup ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Navíc se přitom odvolává na schůzku 23.12. v prostorách Ministerstva dopravy, kde jsem ten den prokazatelně nebyl. Fotogalerie: - Zdražení dálničních známek

To, že mojí negativní reakci vydává za potvrzení své verze událostí, považuji za absurdní. Absurdní o to víc, že to byla původně naše myšlenka, aby ministerstvo svěřilo zakázku supervizora mýta resortní organizaci Cendis. Nedává proto absolutně smysl, abych následně údajně lobboval proti tomu.

Je mi líto, že moje snaha podpořit člověka v katastrofické pracovní, osobní a finanční situaci je zneužita k tomu, že Vladimír Kremlík chce obviňováním jiných vylepšovat svou poškozenou reputaci. Proti tomu se hodlám bránit a podám trestní oznámení pro pomluvu a křivé obvinění." Jak informoval iRozhlas, původně v článku Seznam Zpráv stálo, že nabídka byla Kremlíkovi předložena 23.12.2019, ale později toto tvrzení server opravil na 20.12.2019.

K údajnému pokusu o uplacení ministra se už vyjádřil ředitel lobbistického spolku Evropské hodnoty, Jakub Janda, který si kauzu vysvětluje takto: "Ministr dopravy Kremlík (za Agrofert) měsíc nenahlásil policii trestný čin korupce, jak mu doporučil ředitel kontrarozvědky, poté se po svém odvolání pro evidentní neschopnost pokouší shodit vinu na BIS.

Jednání kontrarozvědky podpořila sněmovní kontrolní komise, které byl celý případ mýtného a dálničních známek představen ve čtvrtek."

Dále se řeší, co měl vlastně mýtný systém mít za funkce, konkrétně, zda měl pořizovat fotografie řidičů na dílnicích a zda si tuto funkci u ministra "objednala" BIS. Služba na Twitteru přiznala, že by fotografie dostávala, ovšem v rozlišení, ze kterého by nebylo možné zjistit, kdo v autě jede.

Bohužel se objevují stále nové dezinformace ke kamerám mýtného systému. Fotografii celého vozu by BIS bývala dostávala vzhledem k tomu, že systém neumí výřez RZ. Kvalita fotogtafii je natolik nízká, že lze poznat tovární značku nikoliv rozpoznat obličej. — BIS (@biscz) February 3, 2020

Jak píší Novinky.cz , ministr Havlíček odmítá, že by šlo o špiclování a brání funkci s tím, že tajné služby takové informace potřebují. „Ta funkce tam je pro to, aby se zabránilo případným konfliktům ve smyslu teroristických útoků. Není to o špiclování, ale musíme respektovat požadavek zpravodajských služeb. Od toho tu přeci jsou bezpečnostní složky, aby tohle řešily,“ řekl serveru Havlíček.

K tomu se vyjádřil analytik Štěpán Kotrba: "Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) je vůl. Chtěl by špiclovat, ale stejně nemůže. Ústavní rámec mu to nedovoluje, protože neexistuje zákon, který by špiclovací funkci mýtného povolil. (co stát nemá výslovně povoleno zákonem, má zakázáno ústavou).

Ze zpravodajského/policejního hlediska je to celé nesmysl. Nikdo nikdy z horní kamery neuvidí všechny cestující v autě (pouze řidiče a spolucestujícího na předním sedadle) a fízlové mohou pohyb zájmových osob sledovat z pohybu jejich mobilních telefonů (plus minus několik desítek metrů na mapě intenzity signálu prakticky v reálném čase.) Když bude zájmová osoba vědět, že KAŽDÉHO systém zachytává (což od teď ví), sedne si dozadu nebo si sklopí sluneční clonu."

A ozval se i premiér Andrej Babiš, ovšem jeho vyjádření jasno do případu nevneslo. „Je to lež, není to pravda. Je to nesmysl. Je pravda, že to bylo v tajném režimu. Ale žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Předpokládám, že se k tomu vyjádří i Bezpečnostní informační služba,“ řekl premiér. Dle Havlíčka zpravodajské služby nechtěly nikoho špiclovat, ale pouze porovnávat espézetky, aby se ukázalo, jestli řidiči zaplatili za dálniční známku.

Do premiéra se obul generál Andor Šándor: "Trochu zvláštní požadavek premiéra, aby tajná služba hájila to, o čem rozhoduje vláda. Navíc je zřejmé, že v této zemi se skutečně neudrží žádná utajovaná informace. Ukazuje se, jak se dodržuje litera zákona o zpravodajských službách, která jasně říká, že je to vláda, kdo úkoluje BISku. Nebo si ex ministr Kremlík vymýšlí, že o tom nevěděl?!"

Do premiéra se obul generál Andor Šándor: "Trochu zvláštní požadavek premiéra, aby tajná služba hájila to, o čem rozhoduje vláda. Navíc je zřejmé, že v této zemi se skutečně neudrží žádná utajovaná informace. Ukazuje se, jak se dodržuje litera zákona o zpravodajských službách, která jasně říká, že je to vláda, kdo úkoluje BISku. Nebo si ex ministr Kremlík vymýšlí, že o tom nevěděl?!"

