Kauza Xaver: Tu máš, legendo! Zastala se „oceněného“ odpůrce ČT. A bylo veselo

„Do nudy ceremoniálů, kde vítězové děkují za poctu kolegům, rodičům a Bohu, může vnést šťávu dvojsečný institut takzvaných anticen. Zvláště když si pro potupu laureát statečně přijde, čímž se stane hodným potlesku, a v přímém přenosu si poví své, jak to při udílení Trilobitů předvedl Luboš Xaver Veselý,“ poznamenala k přebírání cen Spáčilová a všímá si i dalších oceněných, mimo jiné Jaromíra Soukupa z TV Barrandov, který získal anticenu už podruhé, či Michaely Jílkové za moderování cyklu Máte slovo.

„Luboše Xavera Veselého si porotci podali ‚za podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé stanici otevřeně projevuje své sympatie i antipatie a nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase‘. Jenomže právě v jeho případě pořadatelé nedomysleli dvě možné zrady,“ uvádí Spáčilová. Podle jejích slov je první zradou to, že diváci nejsou mimoni, a tak okamžitě hledali v diskusích důvod – mimo jiné ten, že Veselý kandiduje do Rady České televize. „Zadruhé, Veselý si pro cenu uličkou hanby došel a s vědomím přímého přenosu svůj projev dokonale využil,“ dodala.

„Psychologický efekt je nasnadě. Kdokoli a kdekoli se pro hanlivou trofej osobně dostavil, od herečky Halle Berryové se Zlatou malinou po režiséra Zdeňka Trošku s Plyšovým lvem, dočkal se za to respektu. Mimochodem Česká filmová a televizní akademie své ‚Plyšáky‘ už před dvanácti lety zrušila s tím, že jsou dehonestující a ruší slavnostní ráz večera Českých lvů,“ uvedla Spáčilová s tím, že Veselého vystoupení nyní vládne sítím.

Spáčilové komentář si pak vzala na paškál editorka serveru Forum24.cz Johana Hovorková. „Že Mladá fronta DNES otevřeně slouží majiteli Andreji Babišovi a poskytuje prostor všem, kdo jsou jeho spojenci, a to včetně ruské fronty, už víme. Že jsou součástí této novinářské prostituce i někteří ‚slovutní žurnalisté‘, to sice někteří stále slyšet nechtějí, ale je to tak. Babišovi tak opět udělala radost údajně legendární filmová recenzentka Mirka Spáčilová, a to obranou kolegy Luboše Xavera Veselého,“ poznamenala Hovorková.

Zaujalo ji mimo jiné také tvrzení Spáčilové, že kdo si přečte spekulace, že anticena zavání odvetou za kandidaturu do Rady ČT, podívá se na Veselého protikandidáty. „Aha, kde si člověk ‚přečte spekulace‘? Poradíme – v Parlamentních listech, ve stokách internetových diskuzí, a nejspíš tedy i v MF DNES, že? Na facebookovém profilu pana šéfredaktora Plesla se jistě také něco najde,“ uvedla Hovorková.

Veselý při převzetí ceny v přímém přenosu České televize pronesl slova, která se nevyhýbala ani koncesionářským poplatkům. A následně prozradil, že se možná schyluje k tomu, že někdo „rozkryje vazby“ ve veřejnoprávní televizi. Právě to je podle něj i důvod, proč má ČT „začerněné“ smlouvy.

„Já jsem tady rád. Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu a neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. A jediné rozhovory politické, které já vedu, jsou na internetové televizi XTV.cz. Žádné jiné. Tedy, k tomu je to určitě vztaženo. Děkuju všem, kteří sledujete XTV. Děkuju všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanálu Xaver Live. Mám z toho radost,“ poděkoval moderátor.

Načež se obrátil i k porotě, která ceny udílela: „Děkuju vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoli hlasem řekli, jak to máme dělat, ale zatím od vás takový hlas nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ pustil se do televize v přímém přenosu.

„Tento projekt, prosím, vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuju. A vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ uzavřel s odkazem na koncesionářské poplatky, které ČT povinně platí všichni.

Následovala ještě slova Martina Myšičky, který večerem provázel, že mu komentování jeho projevu nepřísluší. Veselý během svého odchodu ještě se smíchem podotkl, že se „to domnívá také“.



Onu odbornou porotu, která Veselého cenou „obdařila“, tvořilo tento rok sedm umělců. Předsedou poroty by divadelní kritik a esejista Vladimír Just. Členy byl kameraman a pedagog Marek Jícha, filmová střihačka Ivana Kačírková, scenáristka Českého rozhlasu a České televize a televizní dramaturgyně hrané tvorby Šárka Kosková, reportér a režisér Lukáš Landa, filmová kritička a publicistka Alena Prokopová a novinář a kritik Jan Svačina.



Později se publicista k přebrání anticeny rozhodl vyjádřit i prostřednictvím svého kanálu Xaver Live v živém vysílání. Řekl, že to, zdali si anticenu zaslouží, či nikoliv, přenechá jiným, rozhodl se však rozebrat několik okolností.

Zmínil, že když se na předávání objevil, tak v publiku jej poznávali i někteří jeho příznivci, a podivil se, že si při předávání od publika místo pískotu vysloužil potlesk.

A pak se vrhl na to, kdo jsou lidé z odborné poroty, kteří mu anticenu přiřkli. Všichni lidé z poroty jsou provázáni s Českou televizí. „Nemám pocit, že kdokoliv z těchto lidí, že by zanechali nějakou hlubokou stopu v dějinách českého umění… A oni mají tu odvahu někomu udělovat jakési anticeny. To mě překvapilo,“ řekl. „Jinými slovy, já jsem dostal anticenu od lidí, kteří jsou nasátí na Českou televizi, tedy na vaše peníze, vážení koncesionáři,“ podotkl. Doplnil, že celý večer přenášený živě na programu ČT Art stál zcela jistě mnoho peněz, a označil jej za „úlitbu soukromé partě“ těchto umělců.

A tázal se, proč se během vysílání neukázalo, kdo v odborné porotě je. Schyluje se však podle jeho informací k podstatnému „zemětřesení“ v České televizi. Avizoval, že by se mohl objevit někdo, kdo tyto „vazby rozváže“. „A ono to je taky důvod, proč má Česká televize ty začerněné smlouvy,“ uvedl.

Schytal to i moderátor Václav Moravec. Lepší než on má být pořad Partie na TV Prima. „Je to profesionálně odvedený výkon, než když je tam pan Moravec, protože pan Moravec už je dnes součástí jakési politické síly,“ zhodnotil. Moravec to na České televizi prý již má jako definitivu a bude „moravcovat do smrti“.

K tomu, že ředitel ČT Petr Dvořák odmítá zveřejnit platy moderátorů, Veselý tvrdí, že tím vlastně koncesionářům říká: „Držte hubu a krok a plaťte. My už víme, co s těmi sedmi miliardami uděláme.“

