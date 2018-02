Kauza „ču*áci z ČT“ pokračuje: Bratr Ester Ledecké se neomluvil a jede dál. Robert Záruba se zlobí. I Andrej Babiš se opřel do Kavčích hor

„Za to, že to nedáváte v televizi, by vás měli ukřižovat, vy č**áci!“ napsal krátce po vítězství Ledecké na oficiálním profilu České televize v komentářích Jonáš Ledecký.

Anketa O koho by měl Babiš opřít svou vládu? Ať už jakkoliv ČSSD, KSČM 2% SPD, KSČM 94% ODS 0% ČSSD, KDU-ČSL 3% jiná varianta 1% hlasovalo: 2896 lidí

Jak nyní přiznal v rozhovoru pro Blesk.cz, je horká hlava. „Pravda, nemusel jsem použít sprostých nadávek, i když jsou v tomto případě zcela namístě. Já ale nikdy nebudu držet krok a hubu. A nebojím se u toho zašpinit ruce. O svoji rodinu se vždy budu bít, jak to jen půjde. Kdyby mé vyjádření nebylo tak drsné, nikdo by si ho ani nevšiml. Já miluju hokej, jsem velkej fanoušek. Ale prostě to mohli na tu jízdu, která trvá minutu dvacet, přerušit,“ míní Ledecký pro Blesk.cz. Přiznal také, že úspěch své sestry mohutně oslavil – vypil prý minimálně 10 piv.

Původní text ZDE

O horké hlavě pak Ledecký psal i v otevřeném dopise České televizi, který zveřejnil na svém facebookovém profilu. „Kdo mě trochu zná, tak ví, že jsem horká hlava. Je to vlastnost, kterou na sobě opravdu nemám rád a snažím se s ní bojovat. Avšak nebudu jen tak stát s rukama v kapsách a nečinně přihlížet jakémukoli bezpráví. Za svýmy výroky proti České televizi si pevně stojím. Pravda, nemusel jsem použít sprostých nadávek, i když jsou v tomto případě zcela namístě,“ trvá si na svém Ledecký.

„Všichni dobře víme, že Esterka je v historii ZOH první sportovkyní, která soutěží ve dvou různých sportech, z toho v několika různých disciplínách. Zároveň dobře vím, že Česko je hokejový národ. Sám jsem hokejovým fanouškem. Ale pokud má nastat rozhodnutí, zda-li vysílat postupové utkání v hokeji nebo medailový závod, kde máme sebemenší naději na pódium – není co řešit. Navíc se dá zápas přerušit, a dát tak prostor jednotlivým jízdám českých reprezentantek. Jednoduché,“ míní Ledecký.

„Co se týká mého vyjádření – kdyby nebylo tak drsné, nikdo by si ho ani nevšiml. Já nikdy nebudu držet krok a hubu. A nebojím se zašpinit si u toho ruce. O svoji rodinu se vždy budu bít, jak to jen půjde,“ uzavřel otevřené prohlášení Ledecký.

Komentátor a šéf olympijského vysílání Robert Záruba se pak v rozhovoru pro iDnes.cz k celé věci vyjádřil, výroky Jonáše Ledeckého komentovat nechtěl. Důvodem omezení vysílání televize jsou podle něj práva.

„My sami je nikdy nekupovali, protože bychom neměli šanci a nikdo by s námi nejednal. Dělala to EBU jako sdružení veřejnoprávních a některých soukromých televizí a ta teď prohrála soutěž o televizní práva na příští tři olympiády. Koupila je americká Discovery, která vlastní Eurosport. Zároveň má ale povinnost, že musí zajistit vysílání na volně dostupném kanálu, což byla naše šance. Základ byl, že jsme mohli vysílat 100 hodin z celých her, ale vedení ČT vyjednalo zvýšení na 190 hodin a možnost jedné reprízy, která ale nesmí projít zásadní střihovou úpravou. Další omezení jsou, že nesmíme vysílat na dvou programech a na internetu může jít jenom to, co jde na obrazovce,“ vysvětlil Záruba.

Původní text ZDE

Zároveň dodal, že kdyby televize věděla, že tréninkové časy byly tak vynikající, tak by sjezd do vysílání zařadili. „Dali bychom to živě a do hokeje s Kanadou nekompromisně vstoupili. My jsme čekali, že Ester Ledeckou odehrajeme o přestávce, což jsme nakonec s mírným zpožděním udělali,“ zmínil Záruba a hájil se i tím, že některé televize závod ukončily po 25. závodnici. Zmínil také to, že Česká televize následně vysílala mimořádné reprízy celého závodu i sestřih.

Jízdu Ester Ledecké okomentoval i premiér Andrej Babiš (ANO) v dnešním rozhovoru pro MF Dnes. Tedy spíše okomentoval výkon českých komentátorů. „Jízdu Ester Ledecké jsem viděl dvacetkrát. Bylo to famózní, neuvěřitelné, byl jsem až dojatý. Vyslechl jsem si k tomu komentáře v angličtině, italštině a dalších jazycích. Zajímavé bylo, že jí všichni fandili, jen naši komentátoři dlouho kritizovali pouze chyby. Až když zaregistrovali, že má nejlepší čas, začali otáčet. Nějakým způsobem to popisuje naši náturu,“ míní Babiš.

Komentátorů se však Záruba de facto rovněž zastal. „Stejný komentář měli Švýcaři, Rakušani, byl i na německém Eurosportu. Co se dá vytknout, že měli víc sledovat mezičasy, které ukazovaly, že je to dobré. Ale nebylo to tak tragické, jak jsem si někde přečetl. Oni objektivně popisovali, co viděli. Nakonci byli překvapeni stejně jako všichni. Dá se komentovat lépe, hůře, ale toto je nejpřekvapivější olympijská vítězka v naší historii,“ poznamenal k výkonu českých komentátorů.

Celý příspěvek Jonáše Ledeckého:

Kdo mě trochu zná, tak ví, že jsem horká hlava. Je to vlastnost, kterou na sobě opravdu nemám rád a snažím se s ní bojovat.

Avšak nebudu jen tak stát s rukama v kapsách a nečinně přihlížet jakémukoli bezpráví.

Za svýmy výroky proti České televizi si pevně stojím. Pravda, nemusel jsem použít sprostých nadávek, i když jsou v tomto případě zcela na místě.

Všichni dobře víme, že Esterka je v historii ZOH první sportovkyní, která soutěží ve dvou různých sportech, z toho v několika různých disciplínách. Zároveň dobře vím, že Česko je hokejový národ. Sám jsem hokejovým fanouškem. Ale pokud má nastat rozhodnutí, zda-li vysílat postupové utkání v hokeji nebo medailový závod, kde máme sebemenší naději na pódium – není co řešit. Navíc se dá zápas přerušit, a dát tak prostor jednotlivým jízdám českých reprezentantek. Jednoduché.

Co se týká mého vyjádření – kdyby nebylo tak drsné, nikdo by si ho ani nevšiml. Já nikdy nebudu držet krok a hubu. A nebojím se zašpinit si u toho ruce. O svoji rodinu se vždy budu bít, jak to jen půjde.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef